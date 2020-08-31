Monday, 31 August 2020, 12:51 HKT/SGT Share:

來源 日清食品有限公司 日清食品2020年中期業績表現理想 收入按年大幅增加15.9%至1,735.4百萬港元

純利上升34.3%而利率亦有所提升



香港, 2020年8月31日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司 (「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號: 1475)今天公布截至2020年6月30日止六個月 (「報告期」) 之中期業績。



集團收入按年增加15.9%至1,735.4百萬港元 (2019年：1,497.9百萬港元)，主要由於香港大多數類別的即食麵及冷凍食品的需求增加，以及杯麵及香港製造的袋裝即食麵在中國的銷量增加所致。這反映了2019冠狀病毒病疫情刺激了「宅經濟」所產生的額外需求。於報告期內，上海的新合資分銷業務如期於2020年4月開始營運，並開始為集團的收入增長作出貢獻。毛利率增加1.7個百分點至33.9% (2019年：32.2%)，主要由於水電煤等費用減少，而主要原材料價格同比保持穩定，以及香港產品組合的變化所致。



集團於報告期內的EBITDA按年增長34.9%至310.7百萬港元 (2019年：230.3百萬港元)，EBITDA利潤率為17.9% (2019年：15.4%)。本公司擁有人應佔溢利為178.4百萬港元，較去年同期的132.9百萬港元增加34.3%，期內純利率升至10.3% (2019年：8.9%)，主要由於集團在營運地區的銷售增長，經營及非經營開支控制得宜，以及期內的盈利能力大幅提升所致。每股基本盈利增加34.3%至16.61港仙 (2019年：12.37港仙)。



於2020年6月30日，集團的現金及現金等價物為1,492.3百萬港元及資本負債比率為零。穩健的財務狀況使集團能夠在如此不確定的時期中應對挑戰並繼續取得成果。



香港業務

來自香港業務的收入增加13.1%至708.6百萬港元 (2019年：626.4百萬港元)，主要歸因於在疫情下「宅經濟」的增長，導致大多數類型的即食麵及冷凍食品的需求激增所致。分部業績大幅增長66.8%至97.9百萬港元 (2019年：58.7百萬港元)，主要由於報告期內收入激增及減少投放於廣告及促銷活動所致。



集團致力確保適時為市場供應即食麵及冷凍食品，並以此為企業社會責任的一部份。因此，集團在疫情下迅速調整生產計劃及相關採購及物流安排，以滿足於報告期內突然上升的需求，同時一直與分銷商、批發商及零售商保持密切聯繫。



與此同時，集團亦致力加快推出日清食品品牌旗下的新產品，以提升客戶體驗。招牌產品有「出前一丁」新日本拉麵店杯麵系列，主打具有濃郁湯底的正宗日本風味；全新東南亞口味的「合味道」﹔「U.F.O.」焙煎芝麻醬沙律味及擔擔味炒麵及其他。於非油炸即食麵類別中，「日清冷凍拉麵」與四家受歡迎的拉麵店合作推出多款招牌拉麵。集團於本年亦進一步開發40克小包裝的穀物麥片產品，為客戶提供便利，能隨時享用混合雜錦水果而鬆脆美味的穀物麥片。



此外，為擴大收入來源及為客戶提供更多健康選擇，集團於本年度已作出約7.1百萬港元的初步投資，於香港建立首個預先包裝即食新鮮蔬菜生產線。該生產線位於集團於大埔工業邨的冷藏及冷凍食品生產工廠中，配合日本先進的生產及管理專業知識，為注重健康的客戶提供健康、新鮮、美味而方便和實惠的選擇。有關生產線將於2020年12月開始生產。



中國業務

報告期內，中國業務收入由871.5百萬港元增加17.8% (當地貨幣：23.8%) 至1,026.8百萬港元。即食麵，尤其是「合味道」品牌繼續成為中國的主要增長動力，於不同地域均保持良好的勢頭。集團於香港製造的招牌袋裝即食麵「出前一丁」品牌於華南及華東地區亦錄得顯著上升，這是品牌知名度上升及客戶於疫情下嘗試集團的產品的結果。集團於主要地區的收入繼續保持兩位數的增長 (以當地貨幣計算)，其中華東地區的增長尤為令人滿意。分部溢利增長43.7%至142.8百萬港元 (2019年：99.4百萬港元)，主要由於收入自然增長的強勁表現，以及廣告及促銷費用的減少所致。



於疫情期間，集團的銷售節節上升。除了現有客戶的定期採購外，新客戶亦在疫情期間嘗試集團的產品，從而讓「合味道」及「出前一丁」袋裝麵取得新客戶的青睞。



此外，集團專注擴大中國市場的業務據點及客戶基礎，並於2020年1月建立合營公司，於上海及其他一線城市從事日本品牌食品及飲料產品的進口及銷售業務。該業務已於2020年第二季度起開始營運。該貿易平台將使其他日本製造商能夠進入中國市場，從長遠看亦能幫助集團將產品推廣到整個中國。



展望

展望未來，2019冠狀病毒病疫情難以預測，將無可避免繼續影響全球經濟。集團將繼續監察情況，確保向中港兩地客戶穩定供應產品。集團會繼續透過推出新產品及地域擴充為中國業務注入新增長動力。



此外，集團已獲選為恒生指數系列之成分股，並將於2020年9月7日 (星期一) 生效。集團將被納入為恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數及其他指數的成份股。集團獲納入恒生指數系列讓中國內地投資者可透過港股通計劃直接買賣集團的股票，這代表了資本市場對集團的認可，並預期能擴大股東基礎並增加集團的交易流動性。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「儘管2020年上半年爆發疫情，但集團於香港及中國的表現仍然理想。作為主要的食品製造商，確保穩定可靠的食品供應以滿足客戶不斷轉變的需求及口味至關重要。集團亦致力加強於行業的地位，並很榮幸獲納入恒生指數系列，實現港股通的南向交易。這再次表明，集團的業績及業務前景獲得投資界的認可。展望未來，我們將繼續創新，提供安全優質的食品，務求豐富現有的產品組合及拓闊客戶基礎。此舉將有助我們擴大收入來源、透過可持續增長提升整體競爭力，從而為持份者創造價值。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司 (「集團」；股份編號：1475) 為一間在香港及中國知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在華東及華南的一線及二線城市。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。



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