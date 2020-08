Monday, 31 August 2020, 12:13 HKT/SGT Share: 海通證券百億定增助力公司發展,科創板投行業務表現尤為亮眼

香港, 2020年8月31日 - (亞太商訊) - 8月29日,海通證券(600837.SH)披露2020年半年度報告,當期實現營業收入177.88 億元、歸屬于母公司股東的淨利潤54.83億元,期末總資產6815.47億元、歸屬于母公司股東的淨資產1311.33億元,主要財務指標保持行業前列,並向全體股東每10股派發現金紅利2.8元(含稅)。



近期證監會公佈2020年證券公司分類評價結果顯示,海通證券繼續保持行業最高水準A類AA級。隨著監管層提出打造航母級券商,支持行業做優做強,未來政策利好將更偏向頭部券商,市場資源向頭部券商集中趨勢愈發明顯。同時,券商各項業務的發展更依賴於自身綜合實力,頭部券商業務能力更強、客戶資源更豐富、專案儲備更全面,疊加政策利好支持,綜合競爭力將更為突出。



海通證券在半年報中表示,2020年上半年其堅持穩健經營,聚焦發展主線,加強業務協同,推進集團管控,通過持續做深服務價值鏈、構建客戶生態圈,積極把握以註冊制擴大試點為重點的資本市場變革發展機遇,全方位提升公司的綜合競爭實力。



主要財務指標穩居行業前列



上半年,海通證券保持戰略定力,克服疫情帶來的不利影響,抓住資本市場深化改革和對外開放的發展機遇,積極佈局新業務、拓展新客戶,取得了良好的經營業績,主要財務指標穩居行業前列。



從具體業務看,財富管理方面,海通證券堅定財富管理轉型,完善產品體系,上半年經紀業務手續費淨收入22.35億元,同比增長17.89%。截至報告期末,公司財富管理客戶數量(剔除休眠帳戶)1246萬戶,較報告期初增長8.5%,期末客戶總資產2.05萬億元(可交易),較去年底增長11.6%,報告期內,公司股票基金交易金額7.32萬億元,同比增加 26.4%。



投資銀行方面,海通證券上半年完成11單股權融資項目,並有16單過會待發;在審IPO項目48家,再融資項目12 家,合計在審數量排名行業第三。其中,科創板表現亮眼,上半年申報科創板IPO項目20家,行業排名第二;報告期末在審科創板IPO項目20家,也為行業排名第二。在重點行業領域,以中微公司、滬矽產業、中芯國際、芯原微電子等行業龍頭企業為基礎,海通在積體電路領域已建立突出的品牌優勢,並打通產業鏈上下游。在醫藥行業領域,公司完成復旦張江、君實生物兩家H股回A專案,樹立了公司投行在生物醫藥領域的市場影響力。



資產管理方面,上半年集團資產管理業務總規模近1.4萬億元,較年初增長16%。上半年,海通設計了“期權掛鉤”、“財富定制”、“基金中基金”、“可轉債策略”等一系列的創新產品,並發行了首只公募大集合產品“海通核心優勢”。報告期內,海通資管公司實現資產管理業務淨收入8.7億元,同比增長44%,排名行業第四,實現淨利潤 5.2億元,同比增長15%。



交易業務方面,上半年,公司國債期貨持倉規模約59.8億元,套利組合現券規模約91億元,國債期貨交易量和持倉量在中金所國債期貨市場位居前列。截至報告期末,公司利率互換名義本金投資規模276億元,已與78家機構簽署了NAFMII協定,在券商同業中排名前二,是目前利率互換市場較活躍的參與者之一。



上半年,公司新增場外衍生產品交易名義本金規模417.05億元人民幣,同比增長147.48%。目前公司已獲得上交所ETF主做市商業務資格,深交所ETF流動性服務商資格。



此外,海通創新證券積極推進科創板跟投業務,截至報告期末,完成科創板跟投項目5家,累計投資金額2.65億元,期末市值13.92億元。



機構業務方面,截至報告期末,公司公募交易量占比4.34%,公司交易單元席位租賃淨收入排名行業第三。報告期內,公司QFII/RQFII業務交易量合計2798億元,同比大增110%,交易客戶數121家,排名行業前三。



在上半年疫情防控的形勢下,公司各個業務條線均取得了不俗的成績;與此同時,在管理工作方面,公司加快推進集團統一管理,加強科技工作自主創新,深入推進合規風控制度體系建設,深化人力資源管理制度改革,為公司持續健康發展打下堅實的基礎。



香港IPO承銷數量保持行業第一



通過收購整合海通國際、海通銀行,設立上海自貿區分公司,海通建立了業內領先的國際業務平臺,獲得了亞太地區先發優勢以及歐美地區前瞻性的戰略儲備。



在國際業務與租賃業務條線,海通國際積極應對海外疫情爆發對資本市場衝擊的影響,堅持穩健經營,各項業務繼續保持在港中資投行的領導地位。



上半年,海通國際在香港資本市場完成了18個IPO項目,IPO承銷數量在全體投行中位列第一。其中,標誌性的專案有海通國際以聯席保薦人角色完成的海吉亞醫療(6078.HK)香港IPO項目,以及以聯席帳簿管理人角色完成的京東(9618.HK)赴港二次上市專案,該專案為今年上半年香港IPO市場最大融資規模的上市專案。



環球債券融資方面,海通國際總共完成了98個債券發行項目,在亞洲除日本外G3高收益債券發行市場排名中,海通國際按承銷數量和承銷金額分別名列全球金融機構第一和第三。海通國際在美國資本市場亦繼續取得突破,期內成功以聯席帳簿管理人的角色協助中國UGC音訊社區荔枝(LIZI.US)完成美股上市項目。



海通銀行是集團深化國際化戰略、踐行國家“一帶一路”戰略的重要承載平臺。海通銀行擁有在歐盟及南美市場上的專業知識以及長達 20 多年的經驗,具有全銀行牌照,公司依託位於里斯本、馬德里、倫敦、華沙和聖保羅等地的網點,在深耕本土業務的基礎上,加強業務拓展中的“中國元素”策略,不斷深化中國與歐洲、中國與拉丁美洲間的跨境業務合作,為國家的“一帶一路”倡議提供跨境的金融服務支援。



截止目前,集團營業網點已覆蓋“紐、倫、東、滬、新、港”六大國際金融中心,在中國境內擁有344家證券及期貨營業部(其中證券營業部304家,期貨營業部40家),遍佈30個省、直轄市和自治區;境外方面,在亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、大洋洲等全球5大洲14個國家和地區設有分行或子公司。憑藉遍佈全國的營業網點和極具戰略性的國際化佈局,公司建立了龐大且穩定的客戶群,截至6月末,境內外客戶近1700萬名。



業內領先、全方位多地區的國際業務平臺有利於集團把握日益增長的跨境業務機會,滿足客戶的跨境業務需求,提升集團的國際影響力。



與此同時,公司全力推進戰略性的股權融資,繼續增強資本實力。8月,公司完成200億元A股股票非公開發行;公司還通過發行公司債等方式完成境內融資537億元,增強了公司流動性管理能力與風險防控能力,同時降低了綜合融資成本。充足的資本為公司業務轉型升級、滿足境內外客戶的多元化金融服務需求,持續提升實體經濟服務能力夯實了基礎。







