天能動力2020年中期業績再攀高峰 公司擁有人應佔溢利大幅增长40.42%至人民幣8.37億元

每股基本盈利增长40.42%



香港, 2020年8月31日 - (亞太商訊) - 中國最大的電動車動力電池供應商之一天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」及連同其附屬公司「集團」;股份代號:819.HK) 公佈截至2020年6月30日止6個月(「報告期內」)之中期業績。



2020年上半年,儘管外部形勢複雜多變,集團主業仍然保持了總體平穩、穩中有進、穩中提質的發展態勢。報告期內,集團實現銷售收入約人民幣226.35億元,同比增長14.26%。毛利約為人民幣21.16億元,較去年同期上升14.23%。主要是銷售量增加及電池毛利率增長。淨利潤約人民幣8.60億元,同比增長45.57%。



高端環保電池業務穩中求進



作為集團主營業務之一,高端環保電池業務為集團提供穩健的現金流。報告期內,其銷售收入約人民幣116.41億元。公司現已形成以鉛蓄電池為主,鋰電池為輔的產品體系,應用領域涵蓋動力、起動啟停、儲能等。其中,鉛蓄電池已有160多年的歷史,具有安全性高、資源再利用性好、性價比高、技術成熟、高低溫性能優異等特點,市場競爭優勢明顯。因此,在全球市場範圍內,鉛蓄電池在二次電池中佔據著主導地位,也是目前電動輕型車、電動特種車及汽車起動啟停等交通工具、設備的主配電池,整體市場需求量仍將穩定增長。



未來,鉛蓄電池的應用領域將不斷豐富擴展,技術工藝將向高比能量、高性價比、高安全性不斷發展,同時隨著5G通信技術的深入應用,鉛蓄電池亦將朝著可標識追溯、可遠程控制、可物物互聯等智能化的方向前行。



新能源電池快速發展



鋰離子電池作為新能源電池之一,是集團重要的戰略產業板塊。報告期內,集團新能源電池業務取得營業收入約人民幣4.03億元,較上年同期增長58.08%。2019年11月天能與世界500強企業法國道達爾集團旗下帥福得(SAFT)簽訂合作協議,並成立了合資公司,專注於為中國和全球市場開發、製造和銷售先進的鋰離子電池。與帥福得的合作將有助於集團共享世界先進鋰電企業在研發體系建設與管理、技術儲備等方面的先進經驗,提升集團全球化競爭實力。多年來,公司持續拓寬鋰離子電池產品線,除動力領域外,公司鋰電業務現已佈局智慧儲能、3C及備用電池產業。今年7月,在2020第七屆中國國際光儲充大會上,公司榮獲「最佳系統集成解決方案供應商獎」及「最佳儲能示範項目獎」雙料大獎。



公司將進一步加大與國內外知名電池企業合作的力度,加深佈局特種車輛鋰離子動力電池、智慧儲能鋰離子電池等市場,緊跟汽車啟停鋰電、鋰硫電池、固態電池等產品的技術趨勢及市場動態,使鋰離子電池業務成為集團的核心產業之一,充分提升集團鋰電業務的市場競爭力。



綠色新材料產業乘風而進



公司是業內最早佈局循環產業的企業,經過十餘年的技術積累和科學經營,綠色新材料已經成為公司業務三大板塊之一,並在公司未來發展規劃中佔據重要地位。今年上半年,集團加快產業佈局,重點發展大循環產業。報告期內,集團綠色新材料業務取得對外營業收入約人民3.97億元。集團將繼續發力循環產業,逐漸增加再生材料回收種類,同時向產業上下游進行延伸,向大循環產業集群的目標扎實推進。



全球佈局戰略,市場空間拓展



今年上半年,集團充分發揮各海外辦事處的「橋頭堡」作用,深挖東南亞、南亞、歐洲、中東非等地區的市場潛能,不斷開拓新市場、新空間,並以海外事業部為平台,增進國際交流與合作。集團將繼續加強與海外科研平台合作,整合全球頂尖的技術資源,打造全產業鏈的核心技術優勢。同時,集團持續尋找上下游併購的機會,在合適的時機建立海外研發生產基地,並同步打造全球供應鏈體系,致力成為「全球領先的綠色能源解決方案商」。



資本發展



根據2020年7月6日召開的上海證券交易所科創板股票上市委員會2020年第51次審議會議結果,天能電池集團股份有限公司之A股發行並於上海證券交易所科創板上市已獲得上市委員會同意。



展望未來,董事会主席張天任先生表示:「集團將圍繞「新材料、新結構、新工藝、新領域」的可持續發展戰略,以「智能化、全球化、平台化」戰略為方向,努力實現資本多元化並助力企業實業發展,全面推進質量變革、效率變革、動力變革。集團將以多年在電池行業積累的技術優勢、製造體系優勢、市場渠道優勢、品牌優勢及信息技術體系優勢,鞏固高端環保電池的國際領導地位,增強新能源電池的產品競爭力,打造閉環式綠色智能產業鏈,建設智慧能源服務體系,搭建物流供應鏈平台,積極拓展起動啟停、儲能等業務,持續培育燃料電池及新一代電池技術,致力於成為最受尊敬的世界一流新能源企業。」



關於天能動力國際有限公司

天能動力國際有限公司(「天能動力」)是中國新能源動力電池行業的領先企業,創始於一九八六年。二零零七年,天能動力以「中國動力電池第一股」在香港聯合交易所有限公司主板上市。經過30多年的發展,現已成為以電動車環保動力電池製造與服務為主,集成儲能配套為輔,集新能源汽車鋰電池、汽車起動啟停電池、風能太陽能儲能電池的研發、生產、銷售,以及廢舊電池回收和循環利用、城市智能微電網建設、綠色智造產業園建設等為一體的大型高科技能源集團。2020年7月,在2020第七屆中國國際光儲充大會上,天能動力榮獲「最佳系統集成解決方案供應商獎」及「最佳儲能示範項目獎」雙料大獎。









