來源 濠江機電控股有限公司 濠江機電控股公佈於香港聯合交易所主板上市計劃詳情 香港公開發售及國際配售125,000,000股股份

發售價介乎每股1.00港元至1.20港元



香港, 2020年8月31日 - (亞太商訊) - 知名機電工程服務工程承建商濠江機電控股有限公司 (「濠江機電控股」,包含旗下子公司,「集團」)今天公佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃詳情。



發售詳情

濠江機電控股計劃發行合共125,000,000股股份(包括103,100,000股新股份及21,900,000股待售股份),其中90%或112,500,000股股份為國際配售股份(可予重新分配),其餘10%或12,500,000股股份(可予重新分配)將以香港公開發售形式認購,指示性發售價範圍介乎每股1.00港元至1.20港元。



香港公開發售將於2020年8月31日(星期一)上午9時開始,並於2020年9月3日(星期四)中午12時結束。最終發售價及配發結果預計將於2020年9月10日(星期四)公佈。濠江機電控股之股份預計將於2020年9月11日(星期五)開始在聯交所主板買賣,股份代號為1408,每手買賣單位為2,000股。



創陞融資有限公司為是次上市的獨家保薦人,創陞證券有限公司為獨家全球協調人、獨家賑簿管理人及聯席牽頭經辦人。



投資摘要



擁有良好的往績記錄的澳門公營及私營界別的綜合機電工程服務工程承建商

集團是一家澳門的機電工程服務工程承建商。根據行業報告,集團在澳門機電工程服務承建商中排名第五 。集團是土地工務運輸局註冊的持牌承建商,在澳門提供全面的機電工程服務,並為各政府部門及其他公共工程提供機電工程服務工程。此外,集團承接了澳門政府或澳門其他公共機構的項目,證明了集團服務的質量、可靠性及價值,有助於集團在澳門建造業建立及鞏固作為在公共工程方面擁有良好往績記錄的機電工程服務工程承建商的聲譽及商譽。憑藉集團在公營界別的聲譽及商譽,集團的服務已擴展至私營界別,包括世界級酒店及綜合娛樂度假村。於2020年6月30日,集團有63個正在運行的項目。



能夠向客戶提供綜合全面的機電工程服務解決方案

集團全面的機電工程服務包括有關機電工程服務工程範圍不同主要方面,例如(i)低壓系統工程;(ii)暖通空調系統工程;及(iii)弱電系統工程等系統工程的供應、安裝、測試及調試。集團亦有技術訣竅為客戶進行保養及維修服務。自2011年創立以來,集團從於公營界別提供不同類別機電工程服務工程擴展至逐漸參與私營界別,由最初擔任分包商及其後擔任主承建商。憑藉集團綜合全面的機電工程服務解決方案,令集團的客戶對成本、時間及資源管理進行有效的控制,從而無需委聘多個承建商來完成任何指定項目所需的各類工程。



已與客戶以及分包商及供應商建立牢固穩定的關係

集團是澳門一家知名的機電工程服務工程承建商。憑藉集團的高品質、多元化及全面的能力以及市場聲譽,集團已與多名主要客戶,包括主承建商及項目擁有人建立牢固及穩定的業務關係,年期介乎二至八年。再者,作為集團綜合全面機電工程服務解決方案的一部分,集團亦為客戶提供保養及維修服務。此外,集團持有一份認可供應商及分包商名單,並與供應商及分包商建立良好的長期合作關係。



業務策略

強化財務狀況以進一步開發作為主承建商的能力及╱ 或參與更多大型建造項目

為了提升盈利能力而進一步發展業務及獲取更多市場份額,集團會增強自身財務狀況,從而擔任更多機電項目的主承建商及╱ 或參與更多大型建造項目。此外,集團會透過直接磋商與項目擁有人建立穩固及長遠關係,為集團未來帶來更多商機。憑藉集團於機電工程服務工程方面的豐富經驗,集團亦計劃承接涉及機電工程服務工程專業技能的大型建造項目。



透過招聘更多能幹熟練的專業人員及勞工來擴大集團的員工隊伍

澳門建造市場普遍缺乏熟練工,特別是工程師等專業人員。因此,承接機電項目的能力很大程度上取決於能夠招募的直接熟練專業人員及工人數目。因此,集團會考慮擴充現有項目管理團隊,特別是通過招聘新的技能嫻熟及經驗豐富的項目經理及工程師,使集團能夠更好地同時管理及控制由集團承接的各種大型機電項目計劃,以及同時監管及監控位於不同項目地盤的工人及分包商的工作,從而進一步發展集團堅持的機電工程服務工程的質量及可靠性同時,亦可隨時承接更多大型機電項目的能力。此外,集團將維持及擴充穩定熟練工人隊伍將有助集團部署及使用自身員工隊伍,減少分包工程的需要及在特定時間內承接更多的項目,從而靈活地承接機電項目,因此這將提高整體盈利能力。再者,為確保繼續以具競爭力的水平運營並有能力承接更多更大型的機電項目,集團計劃招聘額外註冊專業工程師及其他工作人員。



所得款項用途

假設發售價為每股發售股份1.10港元(即指示性發售價範圍的中位數),集團從股份發售所得款項淨額(經扣除與全球發售有關的包銷費用、佣金及估計開支後)將約為60.1百萬港元,將作以下用途:



用途 / 百份比 (%)

撥付若干正在運行項目及特定招標項目的特定材料成本及前期開支(不包括履約保證):63.6

撥資發出履約保證:22.1

擴充員工隊伍:11.0

購置額外機械及設備:3.3

合共:100



財務表現 截至12月31日止年度 截至2月28 / 29日止兩個月

(千澳門元) 2017 2018 2019 2019 2020

(未經審核)

收益 160,752 218,254 237,680 44,967 48,513

毛利 43,305 50,078 53,097 11,246 11,901

除稅前溢利 34,478 32,395 45,994 9,506 9,251

年╱ 期內溢利及全面收入總額 29,850 27,430 40,538 8,429 8,099



有關濠江機電控股有限公司

濠江機電控股是知名機電工程服務工程承建商。集團基於澳門客戶的需要而提供全面的機電工程服務工程組合,通常涉及(i)低壓系統工程;(ii)暖通空調系統工程;及(iii)弱電系統工程的供應及╱ 或安裝、相關測試及調試,以及機電工程服務工程的管理、質量監控及交付。有關濠江機電控股的詳細資料,請瀏覽集團網站:www.macauem.com.







