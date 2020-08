Monday, 31 August 2020, 09:01 HKT/SGT Share: 海普瑞公佈二零二零年中期業績 2020年上半年收入及盈利實現可觀增長

總收入增長24%,期內扣非淨利潤*增長669%



香港, 2020年8月31日 - (亞太商訊) - 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(股份代號:9989.HK;簡稱「海普瑞」或「集團」)公佈截至二零二零年六月三十日止之六個月(「報告期內」)之未經審核綜合中期業績。



財務摘要

截至二零二零年六月三十日止之六個月:

- 總收入約為人民幣2,635.6百萬元,相比2019年同期增長約24.3%;

- 毛利約為人民幣1,085.8百萬元,同比增長47.9%;

- 毛利率為約為41.2%,較去年同期上升6.6個百分點;

- *歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益淨利潤(“扣非淨利潤”)約為人民幣505百萬元,同比增長668.8%;

- 經調整歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益扣非淨利潤(撇除除稅後上市費用開支人民幣32百萬元)約為人民幣532百萬元



2020年上半年,新冠疫情全球快速擴散,對全球經濟及各行各業造成巨大的打擊。然而,集團於報告期內保持穩健的業務增長及盈利能力。截至二零二零年六月三十日止之六個月,集團業務錄得收入人民幣2,635.6百萬元,較去年同期增長約24.3%;毛利錄得人民幣1,085.8百萬元,增長47.9%;錄得扣非淨利潤約為人民幣505百萬元,較2019年同期增長668.8%。



集團各業務表現顯著提升

藥物製劑業務銷售額收入約人民幣631.3百萬元,較去年同期增長約37.1%,佔集團總銷售收入的24.0%。毛利增加31.1%至人民幣272.8百萬元,毛利率為43.2%。於報告期內,雖則此項業務在歐洲各個主要依諾肝素鈉製劑市場受到新冠疫情不同程度的影響,但集團積極加強行銷力度,一方面繼續推動歐洲各國的醫院銷售渠道建設,一方面持续有效增強醫院端向藥店端渠道的溢出效應作用。二零二零年六月,集團旗下的依諾肝素製劑亦在瑞士獲得銷售批准,這是集團在整個歐洲市場的又一重大突破,瑞士市場的准入,是對集團產品質量的認可和肯定,亦進一步加速集團實現歐洲市場的全面覆蓋。



API業務銷售額收入約人民幣1,459.1百萬元,較去年同期增長約30%,佔集團總銷售收入的55.4%。毛利增加67.9%至人民幣656.3百萬元,毛利率由2019年同期的34.7%增加至45%。2020年上半年API業務增長及盈利表現突出,主要是集團與客戶新制定的定價模式於報告期內開始見效,把近年生豬價格的影響致肝素原料藥成本頻繁波動,成功轉移至客戶端,肝素原料藥業務的毛利水平也較去年同期得到明顯改善。



CDMO 業務銷售額收入約人民幣386.8百萬元,較去年同期增長約11%,佔集團總銷售收入的14.7%。毛利同比增加49%至人民幣123.2百萬元,毛利率同比增加8.1個百分点至31.9%。受惠於公司業務在微生物發酵和哺乳細胞培養業務線產能的同步提升及運營能力的進一步增強,以及集團與跨國公司的成功合作,該業務單元保持收入的良好增長勢頭,使集團CDMO業務發展穩步上揚。CDMO科學團隊研發平均成本的下滑使毛利率增長邊際效應顯著。



新藥研發進展穩定

報告期內,集團積極推進創新藥研發工作,旗下两款新藥Oregovomab及RVX-208都取得階段性進展。全球首創的免疫療法藥物Oregovomab可用於晚期原發性卵巢癌的治療;期臨床實驗組 PSF41.8個月,是對照組(12.2個月)的近3.5倍,我們正在密鑼緊鼓籌備臨床三期的入組工作,預計完成臨床三期後,Oregovomab將成為治療原發卵巢癌效果最好的一線療法。 另外,有適用於降低II型糖尿病人嚴重心血管事件發生率等的RVX-208於2020年2月獲得美國FDA授予的突破性療法認定,並於6月其關鍵性三期臨床方案再獲FDA批准,反映集團旗下的新藥管道得到監管機構的認可和支持。



深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事長李鋰表示,「新冠疫情對各行各業造成深遠影響,我們認為機遇與挑戰並存。我們的藥品、創新藥研發及CDMO業務,受益於長期行業利好的驅動,取得了較好的增長。面對新冠肺炎在內的各類健康挑戰,亦推動各國繼續加大對醫療資源的投入和儲備,將持續拉動對市場的需求。在另一方面,這些新挑戰下市場呈現持續的不確定性,我們會繼續密切監察市場的變化,亦會發揮自身佈局全球的運營優勢,把握趨勢市場和時機,鞏固和加強與客戶的合作」,對於二零二零年下半年的規劃,他又補充道「我們將適時調整戰略,確保業務繼續保持有序增長。同時,集團將繼續按照年度目標的既定計劃推進及落實下半年工作,朝着成為國際領先醫藥企業的戰略目標穩步邁進。」



關於深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司是一家全球製藥公司,業務範圍涵蓋藥品生產及銷售、創新藥開發以及CDMO服務。公司的藥品包括藥物製劑(主要包括依諾肝素鈉注射液),API產品(包括肝素鈉API、依諾肝素鈉API)及其他產品(主要包括胰酶API)。公司已在大中華區獲得若干臨床階段創新候選藥物的獨家開發及商業化權利,正在開發這些藥物用於治療免疫系統軸相關疾病。公司亦正開發一種由公司自主研發的專有候選藥物,目前處於臨床階段。公司通過全資子公司Cytovance Biologics, Inc. (「賽灣生物」)(該公司專門開發及生產重組藥品及臨界非病毒載體以及基因治療的中間體)及通過全資子公司SPL Acquisition Corp.(「SPL」)(該公司為天然衍生藥品的開發和生產提供服務)經營CDMO業務,提供研發、生產、質量管理及程序管理服務。







