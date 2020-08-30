|
|
|Saturday, 29 August 2020, 17:14 HKT/SGT
|整體業務發展穩健 資本運作陸續有來
|
香港, 2020年8月29日 - (亞太商訊) - 據財華社報道，聯想控股（3396-HK）發佈截至2020年6月30日止6個月中期業績公告，收入1848.66億元（人民幣，下同），同比上升3%，歸母淨利為人民幣6.37億元。
縱覽業績公告，公司戰略投資部分業務受到疫情影響，但相當成員企業亦穩步取得收入增長。其中，正奇金融堅持「投貸聯動」的業務模式，在新一輪資本市場的改革中開始逐步顯現出成果，投資項目陸續登陸資本市場。報告期內，正奇金融實現淨利潤人民幣2.14億元，同比增加41%。市傳其所投企業聖湘生物科技股份有限公司料將於明日登陸科創板，成為「抗疫第一股」。此外，另一家所投企業科美診斷也已於6 月8日申報科創板IPO並被受理。除生物醫藥外，正奇金融在綠色產業也有較多投資佈局，投資項目安徽艾可藍環保股份有限公司及天合光能股份有限公司分別於今年2月及6月成功上市。
另外在財務投資方面，上半年實現逆勢增長，歸母淨利同比上升6%至人民幣14.27億元，為聯控實現超過17億元的現金回流。其中，聯想之星作為中國領先的天使投資機構，截至2020年6月30日共管理了7支基金，管理資金規模超人民幣26億元，累計投資境內外項目已達到270個。已投出樂逗遊戲、曠視科技、思必馳、雲丁科技、Pony.AI、北科天繪、燃石醫學、開拓藥業、派格生物、康諾亞生物、Axonics、HiFiBio等優質項目。其中，燃石醫學和開拓藥業在報告期內已分別於美國納斯達克和香港聯交所掛牌上市。
而公司另一個領先的私募股權投資機構君聯資本，在報告期內累計完成22項新項目投資，涵蓋TMT及創新消費、醫療健康、企業服務、智能製造等行業內的創新及成長期企業。同樣於報告期內，君聯全部或部分退出項目25個，在管企業有3家完成首次公開上市，分別為優刻得、賽伍技術和燕麥科技。此外，其所投資的科大國盾量子和Wireless Power Amplifier Module Inc.也於今年7月成功上市。
聯想控股表示，將積極應對疫情給經營帶來的不利影響，按照既定規劃，開展新一輪戰略的工作，並將以開放坦誠的態度全面復盤過往業務，客觀審慎地評估內外部環境變化，積極主動面對不確定性，推動自身的長期持續發展。
Aug 29, 2020, 17:14 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Aug 28, 2020, 15:37 HKT/SGT
|聯想控股（3396-HK）2020年中期收入1,849億 不確定性中推動穩健發展
|Aug 27, 2020, 20:56 HKT/SGT
|聯想控股（3396-HK）2020上半年收入1848.66億元人民幣
|Aug 27, 2020, 20:21 HKT/SGT
|聯想控股2020年上半年收入1,848.66億元，資本運作持續推進
|Aug 2, 2020, 17:56 HKT/SGT
|聯想控股（3396-HK）發佈盈警 料二零二零年中期錄得純利約3至10億
|Mar 27, 2020, 12:30 HKT/SGT
|聯想控股（03396-HK）2019年收入同比增8%
|Mar 26, 2020, 13:46 HKT/SGT
|聯想控股2019年收入3,892.18億元，同比增長8%
|Dec 20, 2019, 10:34 HKT/SGT
|聯想控股代際傳完成：新管理層核心來者何人？
|Dec 19, 2019, 14:27 HKT/SGT
|聯想創辦人柳傳志退休 提出“領導力三要素” 樹立“產業報國”願景
|Dec 18, 2019, 22:21 HKT/SGT
|同心致遠 繼往開來 聯想控股完成代際傳承：柳傳志、朱立南卸任，推出寧旻、李蓬新組合
|Dec 18, 2019, 21:53 HKT/SGT
|聯想控股代際傳承落地 柳傳志、朱立南卸任，新組合寧旻、李蓬上馬
|Aug 30, 2019, 19:43 HKT/SGT
|強化管控 注重資本運作 聯想控股（3396）半年收入升15%
|Aug 30, 2019, 18:36 HKT/SGT
|穩迎不確定性及諸多挑戰 聯想控股2019上半年賺26.7億人民幣
|Aug 29, 2019, 17:49 HKT/SGT
|聯想控股業務持續穩健發展，2019年中期歸母淨利26.65億元
|Mar 29, 2019, 12:24 HKT/SGT
|聯想控股2018年收入人民幣3,589億元，同比增長13%
|Mar 29, 2019, 12:16 HKT/SGT
|聯想控股2018年收入升一成三至3,589億元，每股派息0.3元戰投全面盈利，財投基本面佳
|Mar 28, 2019, 16:10 HKT/SGT
|聯想控股2018年收入3589.2億元，同比增長13%
|Aug 30, 2018, 14:08 HKT/SGT
|聯想控股2018上半年歸母淨利28.3億元，同比多賺5%
|Aug 29, 2018, 18:59 HKT/SGT
|持續推動戰略落地，整體價值穩步提升；聯想控股2018年上半年歸母淨利同比升5%至28.30億元
|July 16, 2018, 10:10 HKT/SGT
|成功購盧森堡銀行 聯想控股金融板塊再下一城
|July 3, 2018, 16:41 HKT/SGT
|完成盧森堡國際銀行收購 投資組合價值升 聯控將佈局財險證券業務
|更多新闻 >>