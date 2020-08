Saturday, 29 August 2020, 17:14 HKT/SGT Share: 聯想控股(3396-HK)2020上半年收入1848.66億元人民幣 整體業務發展穩健 資本運作陸續有來

香港, 2020年8月29日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,聯想控股(3396-HK)發佈截至2020年6月30日止6個月中期業績公告,收入1848.66億元(人民幣,下同),同比上升3%,歸母淨利為人民幣6.37億元。



縱覽業績公告,公司戰略投資部分業務受到疫情影響,但相當成員企業亦穩步取得收入增長。其中,正奇金融堅持「投貸聯動」的業務模式,在新一輪資本市場的改革中開始逐步顯現出成果,投資項目陸續登陸資本市場。報告期內,正奇金融實現淨利潤人民幣2.14億元,同比增加41%。市傳其所投企業聖湘生物科技股份有限公司料將於明日登陸科創板,成為「抗疫第一股」。此外,另一家所投企業科美診斷也已於6 月8日申報科創板IPO並被受理。除生物醫藥外,正奇金融在綠色產業也有較多投資佈局,投資項目安徽艾可藍環保股份有限公司及天合光能股份有限公司分別於今年2月及6月成功上市。



另外在財務投資方面,上半年實現逆勢增長,歸母淨利同比上升6%至人民幣14.27億元,為聯控實現超過17億元的現金回流。其中,聯想之星作為中國領先的天使投資機構,截至2020年6月30日共管理了7支基金,管理資金規模超人民幣26億元,累計投資境內外項目已達到270個。已投出樂逗遊戲、曠視科技、思必馳、雲丁科技、Pony.AI、北科天繪、燃石醫學、開拓藥業、派格生物、康諾亞生物、Axonics、HiFiBio等優質項目。其中,燃石醫學和開拓藥業在報告期內已分別於美國納斯達克和香港聯交所掛牌上市。



而公司另一個領先的私募股權投資機構君聯資本,在報告期內累計完成22項新項目投資,涵蓋TMT及創新消費、醫療健康、企業服務、智能製造等行業內的創新及成長期企業。同樣於報告期內,君聯全部或部分退出項目25個,在管企業有3家完成首次公開上市,分別為優刻得、賽伍技術和燕麥科技。此外,其所投資的科大國盾量子和Wireless Power Amplifier Module Inc.也於今年7月成功上市。



聯想控股表示,將積極應對疫情給經營帶來的不利影響,按照既定規劃,開展新一輪戰略的工作,並將以開放坦誠的態度全面復盤過往業務,客觀審慎地評估內外部環境變化,積極主動面對不確定性,推動自身的長期持續發展。





Aug 29, 2020, 17:14 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network