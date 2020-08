Saturday, 29 August 2020, 08:37 HKT/SGT Share:

來源 中國金融發展(控股)有限公司 中國金融發展公佈 2020年中期業績 堅持佈局科技金融 穩健發展傳統業務

香港, 2020年8月29日 - (亞太商訊) - 中國金融發展(控股)有限公司(「中國金融發展」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:3623)欣然宣佈截至2020年6月30日止六個月的未經審核綜合中期業績。



回顧期內,面對新冠肺炎疫情爆發帶來的嚴峻考驗,集團審時度勢,採取審慎穩健的發展戰略,一方面繼續保持傳統擔保業務的穩定發展,另一方面以務實的態度發展其他業務。然而,由於環球經濟持續受累於不明朗因素,多個行業的營商環境疲弱,集團主營業務的穩健發展無法抵消上述市場因素所帶來的負面影響。回顧期內,集團的除稅前虧損和期內虧損分別約為2.7百萬元和17.5百萬元(2019年上半年:除稅前虧損和期內虧損分別約為19.9百萬元和20.8百萬元)。董事會建議不派發2020年度中期股息。



中國金融發展主席及執行董事張鐵偉先生表示:「上半年,新冠肺炎疫情為環球經濟帶來前所未有的衝擊。面對逆境,集團著力做好疫情防控,同時把握中央政府對中小微企業的金融扶持政策和大灣區蓬勃發展的契機,發揮自身優勢,為客戶提供更專業、高效的綜合金融服務,務求與客戶共同打贏疫情阻擊戰。」



擔保業務方面,回顧期內,集團積極投入資源推動科技金融業務,以創新思維和技術為核心,探尋新的服務模式,以滿足客戶個性化的金融服務需求。集團受惠於中央政府對中小微企業的金融扶持政策的同時把握佛山市融資擔保基金成立的契機,進一步優化擔保業務,提升市場競爭力,為未來業務的拓展奠定穩固基礎。



融資租賃、商業保理和大資管業務方面,由於市場不確定因素增加,集團以審慎和務實的態度持續審視業務,從而開源節流和提升效益。在多重利好政策的支持下,集團善用現有資源,在大灣區建設綜合金融服務方面積極尋找商機,並加強與金融機構和科技金融公司的聯繫,共同探索多元化的合作模式,致力於為客戶提供更高效、全方位的綜合金融服務。



二零二零年上半年,儘管本集團的主營業務收入錄得大幅上升,但由於期內需計提減值損失準備,本集團對聯營企業的投資錄得淨虧損,及經營開支有所增加,導致錄得淨虧損。



展望未來,張鐵偉先生表示:「隨著國家持續加大力度扶持中小微企業和發展普惠金融,集團將把握契機,穩健發展傳統擔保業務,同時持續推動科技金融領域的發展,以回應市場需求。未來,集團將繼續紮根大灣區,並根據市場發展機遇和長期戰略規劃,以投資、參股或收購的方式尋找新的涉農項目商業投資機會,務求提升業務靈活性和盈利能力,致力於為投資者及股東創造更豐厚的回報。」



中國金融發展為全國領先的民營金融集團,屬中國首家以擔保業務為主體登陸香港主板的金融集團。公司已由上市之初的擔保、小貸兩種簡單業務模式,及後增容升級為涵蓋資産管理、基金管理、投資併購、融資租賃、融資擔保、海外資本、房圈金融、小額貸款等多元綜合金融服務平台。業務扎根於以佛山為中心的珠三角地區,為粵港澳大灣區發展提供綜合、專業的金融服務。



