Friday, 28 August 2020, 22:11 HKT/SGT Share:

來源 華訊股份有限公司 華訊公布2020年中期業績 收益增長13.7%至722,800,000港元

業務轉虧為盈錄得純利42,300,000港元

中期股息每股1.5港仙



香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 領先電子產品生產商及節能業務解決方案供應商華訊股份有限公司（「華訊」或「集團」）（股份代號： 833）今天宣布其截至2020年6月30日止六個月的未經審核中期業績（「2020年上半年」或「期内」）。



集團於期内的收益上升13.7%至722,800,000港元（2019年上半年:635,700,000港元），主要由於電子產品營業額增長所帶動。毛利及毛利率分別上升至147,300,000港元（2019年上半年：100,300,000港元）及20.4%（2019年上半年15.8%）。整體毛利率上升主要因為產品組合變更，加上集團致力加緊對生產成本和間接開支的控制，並提升生產效率。期内母公司擁有人應佔溢利為42,300,000港元，而去年同期則錄得虧損16,800,000港元。轉虧為盈主要因為期内電子產品分部收益增長，以及並無出現有關去年截至2019年6月30日止六個月的減值虧損所致。



每股基本盈利為4.47港仙。為答謝股東的持續支持，董事會宣派中期股息每股1.5港仙。



業務回顧及前景



對於電子產品分部，銷售收益總額包括銷售電子製成品、塑膠模具及元件及電子產品之其他元件。期内全球經濟受到新型冠狀病毒（「COVID-19」）爆發的不利影響。儘管第一季度的生產及銷售收益受到COVID-19的嚴重影響，惟製造業務已於第二季度快速回復正常，且客戶需求亦不斷上升，尤其是對集團的靜電消毒噴霧器的需求。



受惠於靜電消毒噴霧器的需求急升，其期内銷售額飆升至144,500,000港元，帶動電子產品的銷售收益總額上升14.0%至721,000,000港元。集團灑水控制器產品的需求亦保持穩定，銷售總額約達256,700,000港元。集團有信心靜電消毒噴霧器及灑水控制器產品的需求將繼續強勁，而且其銷售收益將成為下半年的主要收入來源。另外，中國和歐洲客戶的新產品預期將會推出市面，有助帶動收益進一步增長。



香港的生物柴油產品及具能源效益的煤氣爐頭分部受COVID-19嚴重影響，銷售收益總額約為1,000,000港元（2019年上半年：2,000,000港元），集團預期該分部將於下半年維持穩定。



至於節能業務分部，主要為蘇寧易購集團股份有限公司（「蘇寧」）零售店產生之節能收益，期内收益為800,000港元（2019年上半年：1,100,000港元）。集團為了集中資源於其核心製造業務，故此與蘇寧協定終止蘇寧零售店的安裝工程，終止蘇寧店舖的安裝工程將不會對集團的整體營運和表現造成重大影響。



展望未來，集團對2020年下半年的表現持審慎樂觀的態度。鑑於中美貿易爭端持續及地緣政治局勢升溫，加上美國及其他國家對香港已經實施或將會實施的多項制裁影響仍不確定，集團將繼續努力檢視該等不確定性，並加緊控制生產成本及間接開支，以及提高生產效率，從而將毛利率最大化。



華訊主席林賢奇先生總結：「儘管經濟及營運環境不明朗，但集團對主要業務電子產品分部的整體表現依然充滿信心，相信其銷售收益及溢利在2020年的表現將有所增強。有見市場因COIVD-19而對靜電消毒噴霧器的需求日增，集團將致力掌握此增長機會，另外，集團將繼續開拓與現有及潛在客戶發展新產品和項目的商機，以締造強勁的表現，並為全體股東帶來最佳的回報。」



有關華訊股份有限公司（股份代號：833）

華訊股份有限公司主要從事設計及生產多款高質量且時尚的電子產品、供應生物柴油及節能煤氣爐頭產品，以及提供節能業務解決方案。此外，公司正多元化擴展業務至製造已註冊專利的Wi-Fi產品及打印機。本公司為明晟（「MSCI」）香港微型指數成份股。有關詳情，請瀏覽網頁http://www.alltronics.com.hk/。



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