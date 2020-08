Friday, 28 August 2020, 19:41 HKT/SGT Share: 安樂工程集團有限公司公佈2020年中期業績 致力創新發展及拓展海外巿場 推動業務持續增長

香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 安樂工程集團有限公司(「安樂工程」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)(股份代號:1977)為香港領先的機電工程服務供應商之一,於澳門、中國內地及美國均有業務,今天宣佈截至2020年6月30日止(「期內」或「2020年上半年」)中期業績,其業務在不明朗市場情況下仍持續增長。於期內,新冠肺炎(COVID-19)疫情對宏觀環境造成挑戰,然而集團的總收入仍按年上升17.4%至24.41億港元,這有賴各業務板塊包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技(ICBT),以及升降機及自動梯的收益增長。而整體維修保養合約的收益亦增長39.1%。毛利增加11.6%至4.07億港元,毛利率為16.7%。公司擁有人應佔溢利為1.069億港元。董事會建議派發中期股息每股3.82港仙,派息比率為50%。



摘要

- 總收益上升17.4%至24.41億港元

- 公司擁有人應佔溢利為1.069億港元

- 2020年上半年新接訂單總值26億港元

- 手頭未完成合約總值達108億港元,持續創新高較去年增長21.4%



於2020年上半年,集團獲批155份標書,總值約為19億港元。集團旗下四個業務板塊的手頭上未完成合約(包括維修工程、合約工程及銷售商品)總值創歷史新高,達108億港元,較去年同期增長21.4%。集團亦取得總值26億港元的新訂單。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示:「2020年上半年新冠肺炎疫情肆虐,令全球經濟活動停滯。憑藉集團上下盡心竭力地發展業務,手頭未完成合約價值再創新高。由於維修保養業務在波動的經濟週期及大型承包項目建築週期下所受的影響稍微,集團致力於期內加強發展有關業務,以提供更穩定的收入。集團將繼續推行『新科技』、『新市場』及『新業務模式』策略,把握新訂單和市場機遇 ;同時加強我們在市場的領導地位,務求推動集團可持續發展。」



於期內,屋宇裝備工程業務的收益按年增長4.7%至13.51億港元。截至2020年6月30日止,手頭未完成合約總值按年增加19.7%至60.29億港元。集團繼續投資開發創科的應用,並透過採用綜合建築訊息模擬(BIM)技術,為機電工程開發預製及組裝組件。而富山公眾殮房項目所採用的安樂工程屋宇裝備預製組件組裝技術(ABSPM)已取得良好進展,預製及組裝組件正在生產階段。另外,位於香港科技園「創新斗室」項目亦首次應用了組裝合成建築法(MiC),預計於2020年底竣工。此類創新建造方法將可應用於日後其它相關項目上,以提高項目的安全、質量和效率。



環境工程業務於期內錄得收益為4.99億港元,按年增長10.8%,截至2020年6月30日的未完成合約總值為20.68億港元。於國內以本集團技術取得六份合約,為項目的現有廠房設施進行升級,以符合國內的新環保標準。集團亦投得越南一個污水處理項目,成為香港及國內地區以外承接的第二個同類項目。集團還參與制定嶄新的先進污水處理標準,名為《芬頓氧化法廢水處理工程技術規範》。該項新標準已被納入《中華人民共和國國家環境保護標準》,將為集團開拓更多有關高濃度有機污水處理設施的商機。



於期內,資訊、通訊及屋宇科技(ICBT)業務錄得收益為2.41億港元,較去年同期增長11.9%。手頭未完成的合約總值達8.88億港元,按年上升35.5%。集團積極向市場推廣自行研發的雲端人工智能能源管理平台。此平台以月費模式營運,吸引眾多卓越客戶關注,部份客戶已下訂單,其它客戶亦正在洽談當中。集團積極推動智能運輸,已接獲首宗自動導引車(AGV)智能泊車系統的訂單,現已進入安裝階段。集團亦正在拓展不停車繳費系統、電子道路收費系統及其它智能運輸服務的商機。



憑藉持續在香港機電工程署(「機電署」)註冊升降機及自動梯承辦商表現評級中榮獲最高安全及服務質素評級,升降機及自動梯業務的訂單不斷穩步增長。此業務的收益於期內増加183.8%至3.51億港元,而未完成合約總值上升345.6%至17.84億港元。繼2019年獲香港升降機市場最大單一客戶—香港房屋委員會(「房委會」)的首份訂單後,集團於2020年上半年成功取得第二份訂單。此外,集團已與歐亞和東歐地區的分銷商簽訂了新協議,繼續拓展海外市場,也在項目競投上支持海外分銷商參與包括在南韓、澳洲和墨西哥進行的地鐵或鐵路標書。於2020年3月,集團與美國紐約最大的獨立電梯和自動扶梯公司之一 ─ Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)達成夥伴關係。展望未來,集團將繼續物色其它前景理想的海外收購機會。



潘樂陶博士總結:「我們預期下半年全球經濟仍然會受疫情所影響,但是有見於公共及私營業務的發展前景,集團對在逆境中把握市場機遇仍充滿信心。除通過不斷提高技術水平及技能來實現內部增長外,我們認為併購與自身優勢互補的業務是快速拓展業務的有效方法。且為不同業務物色合作夥伴及合營機會,將有助我們擴大業務範疇及進行跨地域發展。集團將繼續在創新、技術、流程改進及人才培育等方面投放更多資源,致力持續地提高生產力及競爭優勢,以把握市場湧現的新商機,在鞏固市場領先地位的同時,也能為股東帶來更高的回報。」



有關2020年中期業績詳情,請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。

https://doc.irasia.com/listco/hk/analogue/interim/2020/intc.pdf



關於安樂工程集團有限公司

集團成立於1977年,總部設於香港,為香港領先的機電工程服務供應商之一,業務遍及澳門、中國內地及美國。集團為不同行業,包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務,涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,以及升降機及自動梯。集團同時製造及向全球銷售升降機及自動梯,並持有美國紐約最大獨立電梯和自動扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc. 的百分之四十九股權。集團聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(股票代號:603912.SS)專門製造精密空調設備。







