Friday, 28 August 2020, 18:56 HKT/SGT Share:

來源 雋思集團控股有限公司 雋思集團公佈2020年中期業績 經調整純利增加66.0%至40.4百萬港元

網站銷售業務攀升50.7%達68.0百萬港元



香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 中國最大紙質桌遊及相關產品生產商及第二大紙質賀卡生產商#雋思集團控股有限公司（「雋思集團」或「集團」，股份代號：01412）今天公佈其截至於2020年6月30日止六個月（「2020年首六個月」或「期內」）之未經審核中期業績。



期內，儘管2019冠狀病毒病（「COVID-19」）爆發為經濟帶來嚴峻挑戰，集團的純利仍取得顯著增長，按年增加86.8%至約39.2百萬港元（2019年6月30日止六個月（「2019年首六個月」）：21.0百萬港元）。不計及上市開支，經調整的集團純利*按年增加66.0%至40.4百萬港元 （2019年首六個月：24.3百萬港元）。集團錄得收益約505.6百萬港元 （2019年首六個月 ：564.9百萬港元）。收益下降主要由於位於海外的若干客戶的業務營運因COVID-19導致廣泛經濟活動中斷而受到影響，令集團的原始設備製造商（「OEM」）銷售減少。集團於2020年首六個月的每股基本盈利約為7.53港仙（2019年首六個月：5.27港仙）。



為與集團股東共同分享成果，董事會決議派發中期股息每股2.0港仙。



業務回顧



在2020年1月COVID-19爆發後，集團曾短暫停止於中國的工廠之營運，並於2020年二月起逐步恢復營運。然而，COVID-19的爆發對集團於2020年首六個月的OEM銷售造成不利影響。由於部分位於美國及歐洲的若干客戶要求集團延遲交付產品，加上貨運公司的營運恢復緩慢，因此，集團來自OEM銷售的收益減少約15.8%至約437.6百萬港元（2019年首六個月: 519.8百萬港元）。然而，集團的網站銷售業務錄得可觀增長。該業務銷售增加50.7%至約68.0百萬港元（2019年首六個月: 45.1百萬港元），尤其是集團透過 www.createjigsawpuzzles.com 出售的拼圖產品銷售額按年顯著增長約480.2%。增幅乃因美國就COVID-19的社交距離措施鼓勵留在家中進行室內活動導致美國人於該等產品花費的時間增加，需求因而上升。



集團的毛利約為161.4百萬港元，較2019年首六個月的約160.7百萬港元增加約0.4%。毛利率由2019年首六個月的約28.5%增加至2020年首六個月的約31.9%。此增加主要由於與OEM銷售比較，毛利率較高的網站銷售佔比增加，人民幣兌港元貶值及中國企業社會保險費於2020年首六個月期間獲減免所致。



展望



集團堅持其長期業務發展策略，不斷發展網站銷售業務，並一直致力使不同市場的銷售多樣化。集團樂見部分理想的成果，包括於2020年首六個月網站銷售業務所令人鼓舞的業績，以及於歐洲市場的銷量及銷售佔比的增長。因此，集團預期繼續為有關策略投放精力及資源，以進一步擴大集團的客戶群並增加集團的收益。



於中國境外擴展生產能力仍然為集團的一項重要策略。因此，集團擬於越南設立生產場地及購買機器以供該生產場地使用。集團已於2020年6月與一名賣方訂立諒解備忘錄。據此，集團擬收購位於越南海陽省的若干土地、廠房、機器及資產。該收購事項將使集團能夠建立自有生產場地，以應對中美貿易衝突所產生的影響，並為美國客戶進行集團主要產品的端到端生產以及分散營運風險。



自COVID-19爆發以來，市場氣氛持續疲弱，加上中美貿易衝突帶來的風險，而集團大部分收益來自美國且其業務表現對中美貿易衝突高度敏感，因此，集團認為2020年下半年的業務增長及財務表現的可持續性仍不明朗。為應對充滿挑戰的營商環境，集團會密切監察市況，並已實施一系列成本控制措施以維持集團表現。



雋思集團創始人、主席、執行董事及行政總裁鄭穩偉先生表示：「儘管全球經濟前景疲弱，我們仍對海外桌遊市場的增長充滿信心，尤其是透過網上銷售渠道。集團將繼續為網站銷售業務增聘員工及增加資源，以提升競爭優勢及進一步擴大客戶群。此外，集團將繼續監察COVID-19的整體發展，並將對不斷變化的市況作出及時調整，致力為集團爭取更佳業績，從而為股東創造最大價值。」



有關雋思集團控股有限公司（股份代號：01412）

雋思於1985年在香港成立，按2018年的出口額計算，是中國最大的紙質桌遊及相關產品生產商及中國第二大紙質賀卡生產商。集團的主要OEM客戶包括一間國際賀卡出版商以及多個跨國兒童教育產品及玩具品牌，並已建立穩定及長遠的業務關係。集團的主要產品類別為桌遊、賀卡、幼教用品及包裝彩盒，主要以OEM形式及透過網上銷售渠道銷售。集團在中國東莞及鶴山設有兩個主要生產基地。



五大主要網站為：

https://www.makeplayingcards.com

https://www.boardgamesmaker.com

https://www.createjigsawpuzzles.com

https://www.printerstudio.com

https://www.gifthing.com



如欲索取更多資料，請瀏覽以下網址：https://www.qpp.com/tc/









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