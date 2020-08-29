Friday, 28 August 2020, 17:21 HKT/SGT Share:

來源 中國生物製藥有限公司 中國生物製藥公佈2020年中期業績 收入上升1.0%至人民幣126.48億元 基本盈利增長5.2%至人民幣17.61億元

香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公佈截至2020年6月30日止六個月（「回顧期」）之未經審核財務業績。



業績重點

- 21數據新聞實驗室3月份公佈了2020年中國上市公司市值500強排名，中國生物製藥位列133，比上年上升了87位。

- 恒生指數有限公司3月份宣佈的指數檢討結果顯示中國生物製藥在恒生指數中的比重從0.88升到0.96；中國生物製藥在恒生中國企業指數中的比重從1.41升到1.51。有關變動已經於3月6日收市後生效。

- 3月23日，恒生指數有限公司宣佈推出恒生滬深港通生物科技50指數，中國生物製藥入選，在當日比重最高的10只成份股中位列第二。該指數反映在香港或中國內地上市並符合互聯互通交易資格，總市值位列首50名的生物科技公司之整體表現。

- 2020年5月CHC醫療諮詢聯合中信證券共同發佈了《二零一九年度中國醫療大健康產業投融資榮耀榜》，中國生物製藥榮登2019年度最佳生物醫藥上市公司TOP 10。

- 6月8日，中國生物製藥獲納入恒生中國（香港上市）25指數，是唯一入選的醫藥股。

- 6月12日，美國製藥經理人雜誌（PharmExec）公佈了2020年全球製藥企業TOP 50榜單。今年中國生物製藥再次上榜，以33.73億美元收入排第42名。

- 集團吸入用布地奈德混懸液（商標名：天晴速暢）成功獲批，成為國內布地奈德首款霧化劑型仿製藥。吸入用布地奈德混懸液是具有高效局部抗炎作用的吸入用糖皮質激素（ICS），經霧化器給藥，通過多種途徑發揮抗炎作用，不僅作用於炎症細胞，而且可抑制腺體分泌，減少炎症滲出及痰液產生，對哮喘和慢阻肺患者有著突出效果。該劑型技術壁壘較高，研發成本、檢測成本及設備成本巨大，原來市場上僅有阿斯利康原研產品。2019年樣本醫院銷售額約60億人民幣。基於高研發標準、品質比肩原研的天晴速暢將在安全、快速、高效、持久等方面具顯現差異化特徵，天晴速暢的上市不僅是國藥在該高壁壘劑型上的突破，也為減輕中國患者費用負擔提供了新的選擇。

- 旗下南京正大天晴列入南京市知識產權局發佈的南京企業專利創新百強榜，正大清江獲國家知識產權局評為國家知識產權示範企業。



業績表現

回顧期內，集團錄得收入約人民幣126.48億元，較去年同期增長約1.0%。歸屬於母公司持有者應佔盈利約人民幣12.13億元，較去年同期下降約16.0%，主要由於集團於2020年2月發行7.5億歐元於2025年到期的零息可轉換債券之非現金公允價值虧損及實際利息費用之影響所致。撇除(i)因收購北京泰德24%權益而產生之新增可識別無形資產攤銷費用（扣除相關遞進稅項和非控制權益）、(ii)權益投資及金融資產之未實現公允價值虧損（淨額）、(iii)可轉換債券嵌入衍生部份之公允價值虧損和(iv)可轉換債券債務部份之實際利息費用之影響後，基本盈利約人民幣17.61億元，較去年同期增長約5.2%。基於基本盈利計算之每股盈利約人民幣13.99分，較去年同期增長約5.2%。集團財務狀況維持穩健，期末現金及銀行結餘達約人民幣170.91億元。



董事會宣佈派發第二季度股息每股2港仙，加上已派發第一季度股息2港仙，2020上半年合共派發股息每股4港仙（2019年上半年：4港仙）。



業務表現

於回顧期內，談判後的國家醫保目錄價格開始落地實施和全國帶量採購對集團收入和利潤產生較大影響。新產品快速成長，成為業績主要驅動力：晴可舒（醋酸阿比特龍片）、安顯（來那度胺膠囊）、天晴速暢、樂唯欣（注射用鹽酸苯達莫司汀）、天銘（注射用醋酸卡泊芬淨）、維首（注射用阿紮胞苷）、善啟（注射用福沙匹坦雙葡甲胺）、晴立明（碘克沙醇注射液）等新上市產品迅速成長為新的業績翹楚，實證多年連續高額研發投入的價值，亦再次證明集團市場銷售團隊運作多領域新產品能力之日臻成熟。



集團充份利用重磅創新抗腫瘤藥安羅替尼的成功，聚焦於腫瘤領域傾斜部署人財物資源，並高效協同，連帶效應明顯。抗腫瘤藥物除上述品種外，依尼舒（達沙替尼片）、千平（注射用硼替佐米）、益久（注射用硼替佐米）業績亦增長顯著。腫瘤領域對增長的貢獻已經超過肝病、心血管等原有優勢領域。



受益於集團多年的慢病管理佈局，呼吸科產品天晴速樂（噻托溴銨粉霧吸入劑）成長穩健，天晴速暢上市後的亮眼業績進一步證明了集團在呼吸領域的積累和競爭實力。集團尚有多款後續呼吸產品在後期臨床試驗階段。



由於疫情期間呼吸道感染用藥增加以及集團針對感染科推廣力度加強，抗生素品種天解（注射用替加環素）、天禮（利奈唑胺葡萄糖注射液）、豐瑞能（鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液）均獲理想增長。疫情期間集團迅速佈局利用多種網路技術平台的推廣，建立與臨床醫生和患者多種模式的有效溝通和諮詢、信息服務，亦對業績產生積極影響。



回顧期間內，集團主要藥品類別之銷售情況如下：



- 抗腫瘤用藥之銷售額約人民幣40.18億元，佔集團收入約31.8%。



- 肝病用藥之銷售額約人民幣22.49億元，佔集團收入17.8%。



- 骨科用藥之銷售額約人民幣10.18億元，佔集團收入約8.0%。



- 抗感染用藥之銷售額約人民幣7.53億元，佔集團收入約6.0%。



- 呼吸系統用藥之銷售額約人民幣5.97億元，佔集團收入約4.7%。



- 其他之銷售額約人民幣40.13億元，佔集團收入約31.7%。



研發

集團繼續專注肝病、抗腫瘤、呼吸系統和心腦血管等治療領域的新產品研發。於第二季度內，集團獲臨床批件8件、生產批件6件及一致性評價獲批3個、申報臨床20件、一致性評價申報1個及申報生產17個。當中生產批件包括：注射用硼替佐米（增加規格）、恩曲他濱替諾福韋片、硫酸氫氯吡格雷片、轉化糖注射液（2個濃度），以及維格列汀片。2020年上半年，集團獲生產批件12件、一致性評價過評（含視為）品種9個、臨床批件22件、申報生產19件、申報臨床29件，以及新申報一致性評價4件。集團已累計有臨床批件、正進行臨床試驗和申報生產的在研產品共438件，其中肝病用藥38件、抗腫瘤用藥189件、呼吸系統用藥22件、內分泌用藥24件、心腦血管用藥35件及其它類用藥130件。



集團亦十分重視保護知識產權。於第二季度內，集團取得授權公告專利83項（其中發明專利61項、實用新型5項及外觀設計17項）及新增專利申請150項（其中發明專利143項、實用新型3項及外觀設計4項）。於回顧期間，集團獲發明專利授權82件、新提交申請發明專利263件、實用新型專利獲得授權7件，以及新提交申請3件。集團已累計獲得發明專利授權848項、授權實用新型專利30項，以及授權外觀設計專利109項。



展望

政府深化醫保改革的總體基調是保基本廣覆蓋，未來醫保目錄和基藥目錄品種和價格會動態調整，覆蓋所有品種的藥品集中帶量採購和降價成為經常。逐步推進按診斷分組付費等總額控制的付費、醫藥代表備案制等會進一步加大醫藥行銷的難度。注射劑一致性評價加速缺乏核心競爭力仿製藥企業的淘汰，促進具備新藥研發能力的仿製藥企業的轉型。新的藥品審評審批機制鼓勵創新，新藥上市加快，兼具雄厚創新研發實力和多模式市場運作能力的企業優勢突顯。



集團關注到政府積極推進互聯網+醫療，以及在部分省市嘗試放開互聯網醫療首診和互聯網醫療的醫保支付，高度重視並積極探索由此可能帶來對醫療模式和醫藥行銷模式的影響。



有關中國生物製藥有限公司（股票編號：1177）

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥，在肝病、腫瘤、骨科、抗感染及呼吸系統疾病等多個極具潛力的治療領域處於優勢地位。



中國生物製藥是以下指數成份股：MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生-工商指數、恒生綜合指數、恒生綜合-消費品製造業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國（香港上市）100指數、恒生港股通指數，以及恒生中國（香港上市）25指數。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。





Aug 28, 2020, 17:21 HKT/SGT

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