Friday, 28 August 2020, 15:37 HKT/SGT Share: 聯想控股(3396-HK)2020年中期收入1,849億 不確定性中推動穩健發展

香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,聯想控股(3396-HK)昨日發佈2020年中期業績,收入同比上升3%至1848.66億元(人民幣,下同),翻看歷年業績,亦是自2017年以來公司連續第七個報告期實現增長。歸母淨利6.37億元,較去年同期下降的主要原因是由於部份業務受疫情影響,神州租車和個別財務投資計提大額減值等原因所致。



圖1



戰略投資收入穩步增長 整體經營保持穩健

相信今年中期報告誰都不可避免談論新冠疫情,這隻全球性的超級黑天鵝事件對消費、出口、投資的影響深遠,內地第一季度GDP達負6.8%。儘管如此,聯想控股戰略投資中的IT、農業與食品、先進製造與專業服務板穩步取得收入增長。



疫情期間,全球防疫物資需求短時間內迅速爆發,東航物流作為保障「生命綫」企業,組織實施第一架救援武漢的防疫物資貨運包機,之後更是為全球防疫抗災、復工復產做出重大貢獻。受其拉動,先進製造與專業服務板塊收入同比上升2%至27.68億元,淨利潤增長37%至4.64億元。同板塊的聯泓集團亦有效抵禦額疫情影響,多個細分產品市場佔有率繼續保持國內領先水平。值得留意的是,東航物流及聯泓新材料於A股的IPO工作亦保持有序推進中。



上半年,金融服務板塊戰略推進取得成效,旗下正奇金融淨利潤同比增加41%至2.14億元,業績增長主要是由於正奇金融前期重點佈局的投資項目於上半年順利IPO,實現價值增值所致。譬如於生物醫療領域投資項目聖湘生物,今日於內地科創板上市,成為「抗疫第一股」。隨著正奇金融的投資項目陸續登陸資本市場,未來投資板塊利潤將逐步釋放。另外,板塊下另一間上市公司拉卡拉支付2020 年上半年實現營業收入人民幣25.06億元,同比增長0.4%;歸屬拉卡拉支付公司股東淨利潤為4.36億元,同比增長19%。



存量業務保持穩健發展和業務結構持續優化的同時,聯想控股於報告期內也新增投資了現代財險,公司與滴滴出行分別持股32%。聯控表示,未來將聯合滴滴出行等股東方一起推動現代財險向保險科技領域的轉型升級。



財投板塊逆勢增長 被投企業資本運作持續推進

2020年以來,除疫情之外,貿易摩擦等問題造成的不確定性不斷提升,資本市場波動持續加劇。儘管如此,聯想控股財務投資板塊依舊取得逆勢增長,歸母淨利同比上升6%至14.27億元,實現對聯控超過17億元的現金回流。



圖1更清晰地展現了財務投資板塊三支基金的各項情況(截至2020年6月30日)



聯想控股表示,當前國際宏觀環境正在發生深刻變革,中國經濟也進入到高質量發展的新階段,未來公司將力爭在中國推動科技創新、形成國內大循環為主體、國內和國際雙循環相互促進的發展過程中,貢獻自己的力量並實現長期發展。



Aug 28, 2020, 15:37 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network