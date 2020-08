Friday, 28 August 2020, 15:31 HKT/SGT Share: 兌吧集團宣佈二零二零年中期業績 客戶群擴展持續取得突破

用戶運營SaaS業務收入大幅增加166%



香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 中國領先的用戶運營SaaS服務商及互動廣告運營商兌吧集團有限公司 (「兌吧集團」 或「集團」;股份代號:1753.HK) 欣然宣佈截至2020年6月30日止中期(「報告期內」)之未經審核中期簡明綜合財務狀況。



財務亮點

截至2020年6月30日止六個月,集團錄得:

- 總收入人民幣468.4百萬元。

- 互動式效果廣告業務收入為人民幣440.0百萬元。

- 用戶運營SaaS平台業務所產生的收入為人民幣28.4百萬元,同比增加166%。

- 線下企業用戶運營SaaS業務:與銀行客戶的新簽合約(包括續簽合約)總數為97份(2019年上半年:18份),總價值為人民幣14.8百萬元(2019年上半年:人民幣1.7百萬元)。

- 用戶運營SaaS業務新簽合約(包括續簽合約)的總價值約為人民幣39.6百萬元(2019年上半年:人民幣15.3百萬元),每份已簽合約的平均費用約為人民幣115, 000元。



截至2020年6月30日止六个月,集團錄得總收入人民幣468.4百萬元。於報告期內,集團進一步促進用戶運營SaaS業務的變現,乃由於該分部增長較快且毛利率較高。用戶運營SaaS平台業務於截至2020年6月30日止六個月所產生的收入為人民幣28.4百萬元,較2019年上半年增加166%,乃主要歸因於新簽合約(包括續簽合約)數量增加以及單價上漲。截至2020年6月30日止六個月,集團的互動式效果廣告業務收入為440.0百萬。



報告期內,集團錄得毛利人民幣67.4百萬元(2019年上半年:人民幣244.3百萬元)。毛利減少乃主要由於COVID-19疫情對宏觀環境及廣告行業的巨大打擊所致。首先,由於COVID-19疫情造成的經濟阻力使廣告商的需求及預算具有不確定性,集團已調整核心廣告主的激勵策略。其次COVID-19使於2019年貢獻較高轉化效率的廣告平台線下流量出現階段性停滯。最後,為持續提升廣告效果,集團一方面加大自核心内容分發渠道採購優質流量,並優化收入分享比例;另一方面,集團已調整核心廣告主的激勵策略。自2020年5月以來,大部分廣告主(尤其是電子商務行業)已逐漸增加廣告預算,且廣告平台的線下流量迅速復甦,因此,集團預計於COVID-19疫情結束後實現收入強勁復甦及可觀的盈利能力。



集團互動式效果廣告模式以豐富有趣的高參與度活動吸引用戶,並為用戶提供娛樂及休閒。同時,廣告以折扣及優惠的形式呈現於登陸頁面上,以滿足及刺激用戶需求。於2020年6月30日,集團共設計17,000多個廣告活動,當中大多數為市場上同類的首款產品。報告期內,集團互動式效果廣告業務堅持多元化流量戰略,共合作內容分發渠道4,909個,實現全行業全渠道覆蓋;同時集團持續加大廣告數據演算法投入,擴建高素質數據演算法團隊,研發費用同比增加11.6%,互動式效果廣告業務的平均點擊轉化率則通過集團不斷升級產品及技術達致26.7%(2019年上半年:26.5%)。



集團最初以免費模式推出用戶運營SaaS平台以擴大客戶群,並於2018年4月開始就用戶運營SaaS解決方案進行試點收費。同時,集團已拓展用戶運營SaaS解決方案以服務線下企業。於2020年6月30日,使用集團收費用戶運營SaaS服務的付費客戶增至727名(2019年上半年:568名),包括159名金融行業客戶(2019年上半年:19名)及568名其他行業客戶(2019年上半年:549名)。截至2020年6月30日止六個月,集團用戶運營SaaS業務的新簽合約(包括續簽合約)數量達到345份(2019年上半年:263份)。於2020年上半年,集團新簽合約(包括續簽合約)的總價值約為人民幣39.6百萬元(2019年上半年:人民幣15.3百萬元),每份已簽合約的平均費用約為人民幣115,000元。集團用戶運營SaaS業務所產生的收入大幅增加166%至人民幣28.4百萬元(2019年上半年:人民幣10.7百萬元)。



集團線下企業用戶運營SaaS業務的銷售及營銷戰略是積極發掘與零售、餐飲、銀行及新媒體等多個行業頂尖品牌的合作機會。於2020年上半年,集團在擴大集團的銀行客戶群方面持續取得突破。集團於2020年上半年與銀行客戶的新簽合約(包括續簽合約)總數為97份(2019年上半年:18份),總價值為人民幣14.8百萬元(2019年上半年:人民幣1.7百萬元)。



於2020年上半年,COVID-19的爆發使現場直播活動進入公眾意識及使用時代。大部分企業均就電子商務進行直播。自2020年4月起,集團開始為該等行業的客戶提供一套完整的專業生產直播内容規劃及直播支持產品。直播前,將通過公司銷售人員培訓及激勵機制形成足夠的潛在用戶。於直播過程中,產品交互設計與專業主持人合作以提高用戶參與度。截至2020年6月30日止六個月,集團有3名付費客戶使用集團的直播SaaS服務。



展望未來,集團董事長陳曉亮先生表示「此次疫情對未來經濟帶來的一個深遠的影響——企業正進一步加大對數字化轉型升級的投入,尤其是主體業務仍主要依賴於線下場景和渠道的行業,其中銀行業則是一個典型代表,疫情期間線下網點無法營業、客戶經理無法拜訪客戶,極大影響了其業務的正常開展。線上用戶運營和線上新用戶場景的打造,成為了各大銀行極為迫切的業務升級需求。兌吧將長期深耕垂直行業的用戶運營SaaS,不斷升級、創新我們的產品服務,為銀行、零售等行業創造更大的長期價值。」



陳曉亮補充道「此次疫情期間對兌吧的互動廣告業務造成了較大影響,一方面是線下消費場景流量因疫情造成的階段性停滯,另一方面是全行業的廣告主預算承壓。但隨著國內經濟復甦,兩方面的負面影響都已逐步消除,互動廣告業務持續增長的市場環境已經得到顯著改善。展望下半年,兌吧將堅持廣告流量端線上線下、全渠道、全場景覆蓋的多元化流量結構策略,除了線下消費場景之外還將進一步拓展微信小程序流量、數字電視流量,以及未來5G全面覆蓋後的物聯網時代下各類流量入口。幫助企業提高效益,是兌吧這支年輕的團隊長期不懈追求的使命!」



關於兌吧集團有限公司 (1753.HK)

兌吧集團有限公司(「集團」)中國領先的用戶運營SaaS服務商及互動式效果廣告運營商,為金融、互聯網等行業的數萬家客戶提供了用戶增長、活躍留存、流量變現的全周期運營服務。這一獨特的商業模式,連同用戶運營SaaS及互動廣告之間的強大協同效應,為兌吧的實現高速、持續增長奠定堅實基礎。用戶運營SaaS包括積分體系運營、會員營銷運營、遊戲化運營及直播SaaS服務。互動廣告包括媒體變現服務和廣告投放服務。









