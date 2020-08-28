中國電力2020上半年度利潤持續增長，每股基本盈利增長20%

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|Friday, 28 August 2020, 14:39 HKT/SGT
|股東應佔利潤較同比增長【20.09%】至人民幣約【11.73】億元
每股資產淨值約人民幣【3.06】元
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香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 中國電力國際發展有限公司（股票編號：2380.HK)公佈了截至2020年6月30日止六個月的未經審核之中期業績。
2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，中國全社會用電量出現下降。中國電力克服了各種不利因素，取得了令人滿意的業績。上半年，集團總售電量為39,979,5323兆瓦時，其中風電與光伏售電量較上年度同期增長27,73%及39.08%，淨利潤持續穩定增長。受惠於清潔能源設備治理與新機組投運，可再生能源產能進一步釋放，以及火電降本增效措施進一步顯現，本公司股東應佔利潤為人民幣1,172,986,000元，較上年度增加20.09%；每股基本盈利為人民幣 0.12元，較去年同期增加20%。
截至2020年6月30日，集團發電廠的權益裝機容量達到22,233.4兆瓦，同比增加1,120.2兆瓦；清潔能源權益裝機佔比達36.37%，同比增加1.89個百分點，繼續向清潔能源公司轉型。其中，新增清潔能源包括水電、風電、光伏發電的權益裝機容量佔總新增權益容量的51.37%。
中國電力董事局主席田鈞先生表示：「面對嚴峻形勢，中國電力上半年取得了令人滿意的經營業績，各板塊實現全面盈利，歸屬股東淨利潤達到11.73億元，同比增長20%；持續兌現100%分紅策略，派息額逐年上升達到今年的0.13元/股，至今累計派息超百億元；清潔能源戰略成效凸顯，風電和光伏發電量同比上漲26%和40%，風電板塊盈利同比增長73%；繼續嚴控資本開支，其中火電資本性支出同比下降26%；燃料供應管控效果顯著，通過優化訂貨結構和庫存，提升市場煤佔比，深化配煤摻燒，實現燃料成本同比下降14%，為利潤增長做出重要貢獻。」
田鈞主席表示：「下半年，公司將會繼續圍繞戰略目標，以“為股東創造價值”為核心，重點做好以下幾個方面的工作。第一，繼續保持業績增長的良好勢頭，加大行銷力度，到“度電必爭”，提升火電經營品質；發揮水電全流域統籌調度優勢增發電量；持續提升可再生能源資產經營能力；嚴格控制資本性開支，保障現金流和負債率平穩向好；做好海外資產的管理運營，全面提升跨國經營能力。第二，加快產業結構轉型升級，堅定清潔發展、綜合發展和智慧發輾轉型方向，注重存量業務經營的同時兼顧長遠發展佈局。第三，持續深化體制機制改革，認真落實行業同邊界對標，及時激勵優良實踐，深挖經營潛力和效益。。」
展望全年，田鈞主席充滿信心：「我們相信，在廣大投資者的支援和關心下，公司一定會持續提升經營水準，向大家交出滿意的業績答卷！」
Aug 28, 2020, 14:39 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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