里昂證券、招銀國際及尚乘國際齊上調弘陽地產目標價由3.00至3.78港元不等

香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司(「弘陽地產」或「集團」;股份代號:1996)早前剛公佈截至2020年6月30日止的中期業績,上半年實現合約銷售金額同比逆市上升4.4%至人民幣315.7億元; 核心淨利潤上升80.7%至人民幣約8.7億元,母公司擁有人應佔核心淨利潤同比上升30.7%,達至約人民幣6.6億元。多間投行如里昂證券、招銀國際、尚乘國際及建銀國際均發表「買入」研究報告,部份更上調目標價由3.00至3.78港元不等。



里昂證券上調弘陽地產的目標價從2.90港元至3.20港元,維持「買入」評級, 主要因為集團的中期利潤人民幣6.57億元(同比增長30.7%),高於市場預期,其雙輪驅動擴張正步入正軌,充分反映在強勁的銷售勢頭和一些優質的收購。常州和安庆的三个商业项目以相对较低的价格购得,计划在未来2-3年内完成,这将进一步增强其弘阳品牌作为购物中心运营商的地位,并将其投资物业组合增加约50%。弘陽地產一如既往的達標,可幫助釋放隱藏的股權價值。



招銀國際認為弘陽地產有人民幣878億元貨值的項目將在2020年下半年推出,其中55%位於江蘇地區。 假如集團在2020年下半年售出其中的50%,弘陽便足以實現人民幣750億元的全年目標,因此將目標價從3.22港元上調至3.52港元,重申「買入」評級。



尚乘國際認為2020財年會是弘陽地產豐收的一年。集團有望實現其合同銷售增長15%的目標,年初至今,弘陽地產已錄得合約銷售人民幣408億元,銷售目標達成率為54.4%,超過行業平均水準48.8%,而淨利潤將增長40%,反映其2018-2019年合同銷售的強勁增長。尚乘國際將目標價上調17%至3.78港元,維持「買入」評級。



建銀國際之研究報告顯示,弘陽地產的核心利潤增長在同行中排名第二,增加31%,其長三角區獲44%增長;收入增長146%,達到人民幣96億元,這要歸功於2015-2019年合同銷售額快速增長,即67%的複合年均增長率。此外,集團在損益表和資產負債表方面都有優異成績,大多數同業只能改善損益表或資產負債表,但弘陽地產則可同時顯著改善資產負債表,淨負債率降1.7個百分點至68.7%,信託貸款比率降9個百分點至7%,短期債務佔比從42%降至36.8%,平均融資成本降3個百分點至7.83%,因此給予集團3.00港元的「跑贏大市」目標價。





