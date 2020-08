Friday, 28 August 2020, 14:27 HKT/SGT Share: 後疫情時代母嬰線上消費市場擴容 寶寶樹以前瞻佈局持續領跑行業

香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 一場疫情,各行各業既面臨挑戰,也同樣會面臨機遇。尼爾森「2020上半年中國互聯網母嬰市場研究報告」(下简称报告)顯示:上半年,中國線上母嬰市場持續火熱,線上渠道銷售額增速達24%以上,新生態正在形成。











與此同時,在疫情期間,伴隨線上母嬰服務不斷深化與創新,互聯網母嬰垂直平台備受年輕家庭倚賴,用戶粘性有著明顯提升。以寶寶樹集团(1761.HK)為例,業績公告顯示:其中移動端主陣地寶寶樹孕育App活躍用戶總數2040萬,較2019年底上漲7.9%,單日人均單次使用時長達15.12分鐘,次月平均留存率漲至65.2%。



雖然近兩年生育紅利勢弱,但疫情加速了母嬰線上消費的擴容,助推了母嬰互聯網平台的穩步增長,也讓行業的韌性與價值再度凸顯。與此同時,母嬰行業下一階段的發展方向也由此勾勒清晰。



年輕母嬰家庭追求品質生活 寶寶樹成種草神器

隨著新生代父母的成長,孕育觀念也在升級。90後、95後父母受教育程度普遍提高,注重科學孕育同時更追求高品質的育兒生活。報告給出了更詳盡的解析。母嬰消費高端化已成趨勢,母嬰重點品類線下高價格段銷售份額顯著增長。其中,嬰兒奶粉高端、中高端份額佔比由2019年5月滾動一年的41.6%增長至2020年5月滾動一年的50.1%,銷量增速5%,意味著半數以上家長為選擇寶寶選擇高價格「口糧」。與此同時,母嬰家庭日常開銷不僅限於洗護、玩具、奶粉、尿褲及服飾等母嬰類剛需用品,泛家庭品類、早教與親子服務亦頗受青睞。嬰幼教育培訓及包括運動健身、理財保險 、電器傢俱等泛家庭消費未來增長潛力十足。



新生代母嬰用戶消費的升級與延展,亦成為了母嬰互聯網平台搶佔用戶新契機。報告指出:由於母嬰人群依賴同階段人真實使用評價推薦,無論是在傳統線下管道母嬰店、賣場商超,還是在綜合電商、垂直電商等在線渠道消費,母嬰人群種草資訊來源的第一入口皆為母嬰垂類App,遠高於電商平台、母嬰專家/醫生/大V等意見領袖及親友口碑推薦等其他商品資訊來源。



而在一眾母嬰互聯網平台中寶寶樹的頭部優勢顯著,也成為其上半年流量穩中有升的重要基礎。根据調研顯示,寶寶樹的品牌認知度、使用度、喜愛度及推薦度均處行業第一水準。其中寶寶樹的無提示第一提及率遙遙領先同類品牌,意味著寶寶樹已趨近於母嬰互聯網平台「代名詞」,也成了當之無愧的年輕母嬰家庭種草機。



創新電商服務模式 構築母嬰行業競爭壁壘



深入剖析寶寶樹強勁的種草能力,可以發現,其背後離不開持續的內容與產品優化,以及前瞻的業務佈局。



具體來看,產品與功能方面寶寶樹今年做了大量的優化升級。如寶寶樹綜合搜索量、問答頻次、內容熱度等多維度用戶行為指標,上線「胎兒估重器」、「寶樹牧場」等多款滿足用戶精緻化、娛樂化需求的小工具。



內容方面,「寶寶樹專家團」、「寶寶樹試物所」、「春風計畫」等多元的原創內容體系的完善也是寶寶樹今年重點工作之一。從簽約明星媽媽李艾豐富育兒內容,到委託國際專業檢測機構製作優質測評內容等等,一系列專業優質內容滿足了疫情後母嬰家庭人群對健康、早教等權威品質知識內容的高依賴性需求。



伴隨著知識獲取與交流交友,母嬰消費的需往往由此激發。今年寶寶樹創新推出母嬰第一單電商服務,聚焦於孕育生活的幾大重點階段的分齡場景導購,區別與傳統電商模式,致力於構建起獨有的競爭壁壘。



眾所周知,孕育期間的第一單產品對使用者影響深遠,從奶粉、紙尿褲到洗護產品,當使用者找到合適的產品後會產生極強的品牌忠誠度與複購率。寶寶樹這一服務,即是希望在用戶選購伊始為其進行把關,省去繁複的對比篩選環節,提升用戶的選購體驗以及整個養育週期的複購率。更重要的是,從用戶消費的關鍵節點與場景切入,不斷在其心智中強化育兒第一單消費與品牌、寶寶樹的關聯,不僅將有助於寶寶樹未來全面滲透至年輕家庭消費的各個環節中,同時也將提升品牌種草與拔草的效率。



從社會發展水準上看,隨著經濟收入的提高,人們在母嬰市場的消費會持續增長,母嬰行業會持續擴大。從政策方面看,今年上半年中國母嬰及消費相關行業的政府幫扶政策頻出,旨在規範母嬰市場,提振消費者信心。據「2020上半年中國互聯網母嬰市場研究報告」估計,2020年,中國母嬰行業市場規模將延續過去幾年的快速增長態勢。未來,借助疫情後的行業趨勢與政策紅利,完成品牌建設與前瞻業務佈局的寶寶樹,有望進一步釋放其品牌與商業價值。











