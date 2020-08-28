Friday, 28 August 2020, 11:51 HKT/SGT Share: 中滙集團（0382.HK）四會新校區首期交付 即將於9月初投入使用 為本科學院增設新校區 辦學规模及條件大幅提升

香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）欣然宣佈中滙集團（0382.HK）旗下廣東財經大學華商學院（「華商學院」）四會校區首期如期於今日2020年8月28日交付，工程建造按時完成，未受疫情影響。預計於2020年9月5日迎接第一批學生。四會校區高效的投入使用快速打開了本集團內生增長的通道，為本科學院增設了新的校區，使得辦學規模及條件大幅提升，由投入期直接步入收成期，本集團現金流將進一步得到強化。











四會校區是本集團旗下華商學院即本科的新校區，總規劃面積約為800畝，可容納約16,000名學生，截至目前已完成建築面積約為165,166平方米。預計未來本集團的本科在校學生規模將超過3萬人。



展望未來，基於良性的全日制教育辦學模式對本集團日後穩健持續發展的重要性，本集團非常注重辦學質量和學校品牌的建設，近年來本集團旗下院校的生源質量和辦學成果一直穩居廣東省民辦學校之前列，結合充足的辦學條件，獨特差異化的中外辦學的模式，本集團相信旗下院校有望在原有高質量形態上再上一個台階，同時為本集團帶來穩健的現金流以拓展外延併購業務，緊緊圍繞「立足大灣區、面向全國、走向世界」的戰略佈局，為大灣區及國家培養具有國際視野的應用型人才，最終發展成為高質量高水平的國際知名教育集團。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股份代號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年5月31日止，本集團的在校學生人數為35,444名，合計擁有5間國內外學校。



於中國，本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構，即本科院校廣東財經大學華商學院及大專院校廣州華商職業學院，以商務課程（如會計、金融、經濟學及商務英語）為課程設置戰略重點；於海外，本集團於澳大利亞運營一家經澳大利亞技能品質署ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院（Global Business College of Australia），提供職業教育課程和其他非學歷短期課程，澳洲國際商學院是經澳大利亞政府批准的首所中國國際教育機構。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構，即新加坡中滙學院（Edvantage Institute (Singapore)）（前稱：NYU Language School），具有提供國際認可課程資質，以及在新加坡招收本地學生和海外留學生的資質。此外，2020年第一季度，本集團於澳大利亞新增一間經澳大利亞高等教育品質與標準署TEQSA認證和許可且擁有自主招生資質並提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構，即澳大利亞中滙學院（Edvantage Institute Australia），該學校計劃於2021年第一季度開始招生。









Aug 28, 2020, 11:51 HKT/SGT

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