Friday, 28 August 2020, 10:21 HKT/SGT Share:

來源 綠地香港 綠地香港核心利潤同比增長24%，高品質增長常態化

香港, 2020年8月28日 - (亞太商訊) - 2020年8月28日上午，綠地香港控股有限公司（股份代號：337.HK）在上海舉行中期業績線上發佈會，綠地集團執行總裁、綠地香港董事局主席兼行政總裁陳軍，副總裁顧敏琦，助理總裁陳增立及董事會秘書雷雨共同出席。



面對上半年突如其來的疫情，綠地香港積極回應國家統籌推進疫情防控和經濟發展要求，主動作為、精准施策，憑藉全體綠地香港人的共同努力，公司在上半年的逆境中仍保持著較好的增長勢頭，主要核心盈利指標不斷提升、重點項目佈局持續優化、產業協同漸入佳境，為完成全年目標任務打下重要基礎。



核心業績平穩增長，負債結構持續優化

上半年公司核心淨利潤達6.46億元 (人民幣‧下同)，同比增長24%；實現收入64億元，同比增加10%；毛利潤達20.91億元，毛利潤率33%，持續保持較高水準。歸屬於本公司的淨利潤達6.50億元。總資產1,085.75億，首次突破千億規模。面對疫情的壓力，仍然保持著穩中向好的盈利能力。



在公司盈利能力不斷提升的同時，負債結構持續優化，公司淨有息負債率僅38%，維持行業較低水平；現有有息債務餘額167.50億，其中67%為長期債務，33%為短期債務，加權平均融資成本將至5.5%。同時，公司持續加強現金流管控。上半年銷售回款率高達92%，為公司提供了充足的現金流。截止目前，公司帳面現金存量103.33億，完全覆蓋短期有息負債，資金鏈安全不斷鞏固，抗風險能力進一步提升，同時也為企業進一步的發展提供強勁保障。



聚焦重點區域深耕，增強企業持續成長動能

上半年，綠地香港圍繞長三角、大灣區、北部灣、雲南等重點區域，聚焦重大專案、深化產業協同，一批有潛力的重點專案先後落地。截止業績公告日，今年累計新增地塊13個，新增總建築面積253萬方，新增貨值約421億元，權益比達84%，平均樓板價6012元/平方米。這些項目均集中在人口流動密集、經濟發展迅猛，極具競爭優勢的核心城市，房地產市場具備較強支撐。而新增項目中，在今年下半年實現供貨約143.3億元，這為全年目標的實現，提供了充足的保障。



截止目前，綠地香港土地總儲備約2200萬平方米，佈局於全國26個城市，合計70個專案，其中一二線及省會城市占比超過70%，形成了長三角核心區、粵港澳大灣區、一帶一路門戶區、及海南自貿區的均衡縱深佈局，可以充分支撐公司未來2-3年的發展需求。



品質賦能精益管理，助力企業高質量發展

綠地香港始終致力於滿足人民日益增長的美好生活需求，深挖產品價值，不斷精雕細琢推動產品進階升級。通過升級人居理念，將技術與藝術完美結合，全新升級8+X產品系列，打造了太湖朗峯、揚州也今東南、江陰敔山天地、南通江海圖等一批爆款IP產品，引爆銷售熱潮，取得了巨大的市場反響。此外，上半年多個項目榮獲16項境內外設計大獎；另一方面堅持精益管理，通過打造以綠地香港為核心的數據平台，將降本增效的具體動作信息化、系統化、可視化，實現全生命週期精益管控，降本增效成果顯著。公司上半年毛利率達33%，連續多年處於行業較高水平。回顧綠地香港自成立七年來，公司從2013年毛利潤率27%增長至目前的33%，公司的運營能力、盈利水平持續快速提升。



產業協同助力主業，房地產+戰略全面升級

在堅持做大做強房地產主業的同時，綠地香港全力構建房地產+生態鏈，著力大健康、文旅、文教產業協同發展。大健康產業體系不斷豐富完善， H1健康城產業逐步落位，已引入7家健康產業相關企業進駐。莫朗福克斯公館升級照護標準，樹立高端照護標杆；運動康養大型文旅項目落地昆明晉寧，打造昆明康養文旅新標杆；「上海交通大學文創學院」高端教育資源落戶綠地國際教育園區，推動產業實踐與人才培養新模式；南寧289上海天地商業傾力打造最摩登、最品質的城市生活場所，打造南寧極具代表性的文化商旅特色符號，並獲批國家AAA級景區。通過一系列成功的商業運營，資產價值進一步提升，也為企業發展創造全新增長級！



創新機制自我驅動，激發企業內生源動力

上半年綠地香港正式推行以“項目跟投制度”為核心的一系列機制創新，通過這一同股同權同責同利的激勵機制，構建了公司股東、管理層和一線項目團隊命運共同體，極大的調動了管理層和一線團隊員工的積極性、創造性和凝聚力，實現“凝心聚力”共促發展。同時，作為一家有國資背景的房地產企業，公司還將在深化企業混改方面積極探索，不斷推進體制創新、機制創新，建立更加市場化、專業化的經營體系。



另一方面，綠地香港充分發揮數字科技優勢，圍繞大數據、人工智慧、雲服務等新興技術，打造「以數據為驅動、覆蓋業務全生命週期閉環管理」的企業數字化管理平台，實現業務在線化實時動態管理，推動公司從信息化（IT）管理模式向數字化（DT）管理模式戰略轉型，進一步提升管理能效。創新、治理機制創新，持續激發企業內生發展動力。



踐行企業責任，積極助力公益扶貧

綠地香港在著力公司健康發展的同時，還不遺餘力的投身慈善公益事業，積極踐行企業社會責任和使命。在上半年疫情爆發的第一時間，公司2846名愛心員工自發組織，一天內累計捐款近80萬，全球採購防疫物資，馳援一線；助力大灣區戰「疫」助農，產業扶貧，與國家人民守望相助，共克時艱；開展紅外套鄉村兒童公益計劃，將業主、客戶、員工及家屬的點滴善舉，傳遞到貧困山區的留守兒童。以實際行動踐行「有理想、有溫度、有情懷」的企業使命。



綠地集團執行總裁、綠地香港董事局主席兼總裁陳軍先生在發佈會上表示：「在剛剛過去的上半年，新冠疫情為中國社會經濟發展帶來了前所未有的衝擊，房地產企業的運營能力、盈利能力、抗風險能力以及長期發展能力等都毫無保留地展現在了業內外面前。綠地香港精準施策、主動作為，通過精準佈局、精益管理、財務優化、創新機制等方面的努力，實現了業績穩定增長，也展現了公司強大的實力和成長韌性。下半年，隨著市場逐步回暖，我們前期的佈局和蓄力將逐步兌現，我們有信心保持年初目標不變。我們將聚焦資源、聚焦區域、聚焦重點項目，力爭核心業績平穩增長；堅持優化負債結構，改善現金流狀況，提升抗風險能力；持續強化產業協同，深化大健康、文旅、文教產業全面升級，不斷為消費者賦能美好生活場景及美好生活方式，持續推進企業高品質健康發展。」



關於綠地香港控股有限公司

綠地香港控股有限公司(337.HK) 是世界500強綠地集團旗下控股子公司。成立27年來，綠地已在全球範圍內形成了「以房地產開發為主業，大基建、大金融、大消費、康養產業、科創產業並舉發展」的多元格局，堅定實施資本化、公眾化、國際化發展戰略，旗下企業及項目遍及中國以及美國、英國、德國、澳大利亞、加拿大、韓國、泰國、馬來西亞等海內外100多個城市。依託母公司綠地控股成熟的品牌形象、豐富的優勢資源、宏大的規模體系、先進的管理水準和充滿激情的企業文化，綠地香港將全面整合現有資源，充分利用香港資本平台優勢，致力成為香港資本市場內房股標杆企業。







Aug 28, 2020, 10:21 HKT/SGT

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