Thursday, 27 August 2020, 23:11 HKT/SGT Share: 常達控股公佈2020年中期業績 RFID產品成訂單增長最大產品 加強RFID標籤及NFC產品開發 拓展內銷市場 迎接疫後反彈需求

香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 領先的服裝標籤及裝飾產品製造商之一常達控股有限公司（「常達」或「集團」；股份代號：1433）今日公佈截至2020年6月30日止六個月中期業績。



業務回顧

2019冠狀病毒病突如期來於2019年底爆發並在全球擴散，對全球各行各業帶來始料不及和前所未有的衝擊。面對突如其來的疫情，集團迅速應變，以減少對業務的影響。然而在嚴峻的經營環境下，集團的業績亦無可避免受到波及。



上半年，集團的收益達約114.0百萬港元，毛利為58.6百萬港元。受惠於人民幣兌港元貶值致令已消耗原材料及直接勞工以港元計的成本較低，加上有效的成本控制措施及效率提升，毛利率持續改善0.5個百分點至51.4%。然而，受到約10.6百萬港元的一次性上市開支影響，集團錄得公司擁有人應佔虧損11.8百萬港元（2019年上半年：溢利約10.1百萬港元）。



為應對市場突變，集團與業務夥伴保持緊密溝通，按客戶需求靈活調動產能；同時採取嚴格的成本控制措施，如按訂單需求、透過實施輪休制度調節工時。在節流的同時，集團亦積極開源。憑藉多年對無線射頻識（RFID）標籤產品開發和生產技術的掌握，集團的RFID產品種類和質量不斷提升，增強了客戶對集團RFID產品的信心，促使RFID產品成為集團在上半年錄得最大訂單增長的產品。



常達主席兼執行董事陳醒明先生表示：｢在疫情爆發前，我們已在全球設下完善佈局，除了將生產基地策略性設於中國、孟加拉及越南此全球三大成衣出口巿場，亦於美國、比利時、香港、中國內地、孟加拉、越南、印度及巴基斯坦設有辦事處，業務覆蓋全球逾40個市場，為業務發展奠定了穩固基礎及創造了顯著優勢。於今年3月，我們成功於香港聯合交易所有限公司主板上市，標誌著發展踏上新台階。上市既提升企業形象，亦壯大了資本實力，有助克服眼前挑戰。」



前景

縱使前景未明，集團深信機遇與挑戰並存。在市場需求方面，由於疫情期間刺激了「宅經濟」，加速改變了零售模式，由實體店轉向網上，因此擁有網上銷售渠道的品牌傾向於較只有實體店的同業擁有更強的適應能力。有鑒於此，集團亦會把握機會與擁有多種銷售渠道的品牌合作。集團預期RFID及近距離射頻識別（NFC）技術將更普及應用於服裝零售上。集團憑藉多年來已在RFID標籤及NFC產品開發和生產技術範疇打好基礎，因應市場對這類產品需求的上升，將投放更多設備和資源，開發這充滿潛力的市場。



在市場拓展方面，隨著中國疫情受控和逐步復工復產，消費意欲將進一步釋放，成為各大國際及國內服裝品牌的兵家必爭之地，預計將迎來更多機遇，因此，集團有意投放更多資源於拓展內銷市場。歐美市場方面，集團於美國及比利時等地設有銷售辦事處，將致力鞏固與現有國際服裝品牌業務關係，同時積極物色新客戶，以把握疫情回穩後反彈的需求。



至於生產支援方面，集團於中國、孟加拉及越南均設有生產設施。新孟加拉廠房則因受疫情影響，預計稍延至2021年底投產，相信能滿足疫後市場對孟加拉產能的需求。集團亦收到客戶對其他東南亞生產地的支援需求，會探索於當地設立業務據點。



陳先生補充：｢我們已做好充分準備，努力探求新機遇，並嚴格實行成本控制措施。常達屹立服裝標籤及裝飾產品製造行業近30年，經歷多個經濟週期及市場變化，仍能將業務規模不斷壯大，於今年的『疫』境中更上一層樓，踏足資本舞台，全賴管理團隊豐富的行業經驗及強大的應變能力。我們有信心能帶領常達乘風破浪，開拓業務新里程，為股東創造最大價值。」







Aug 27, 2020, 23:11 HKT/SGT

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