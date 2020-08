Thursday, 27 August 2020, 22:49 HKT/SGT Share: 綠城管理(09979.HK)中期業績符合預期 下半年回升可期

香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 綠城管理控股有限公司(09979.HK)公佈截至2020年6月30日止六個月未經審核綜合中期業績。



上半年業績符合預期 歸屬於公司股東净利潤小幅增長

綠城管理擁有商業代建、政府代建及其他服務三大業務分部,報告期内,公司持續經營經營收入達人民幣814.8百萬元,同比減少21.3%;毛利達人民幣339.8百萬元,同比減少26.6%;持續經營業務的期內利潤人民幣153.1百萬元,同比減少28.6%。雖公司整體收入受疫情影響而下降,公司項目管理水平提升,剔除上市費用後歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣163.3百萬元,較上年同期的人民幣156.9百萬元增長4.1%。



上述部分財務數據的下降是由於COVID-19爆發的影響,公司代建項目的建設及銷售節點延遲一至兩個月所致。公司按照完工進度確認代建收入,故代建項目因疫情影響工程及銷售節點的延後導致本期收入、毛利及淨利潤較上年同期有所下降。但公司屬於輕資產代建服務供應商,與傳統開發商面臨銷售收入減少、運營成本增加及現金流壓力加大的情況不同,代建工程及銷售節點的延後會對當期收入造成影響,但真實收入並未滅失,僅是順延至下個工程週期確認。



管理項目持續增長 新拓項目勢頭强勁

從業務戰略上來看,公司商業代建項目體現出反週期特質,新拓項目質量比去年同期增長突出。公司繼續調整區域結構向更高能級城市滲透,項目銷售均價有所提升。客戶結構調整成效明顯,反映於在建面積中國有企業委託方和政府委託方佔比逐步升高。



公司於2020年6月30日的管理項目數量由去年同期的245個項目增加到268個項目,其中155個為商業代建項目,佔比57.8%;113個為政府代建項目,佔比42.2%。報告期内,公司合約項目總建築面積7,331萬平方米,同比增長6.9%;在建面積3,882萬平方米,同比增長26.2%。新拓項目方面,公司新簽約商業項目29個,對應代建費金額為人民幣32.3億,較去年同期增加28.7%。由上述的管理及開拓項目的數量增長幅度,及對應建築面積的大幅增加來看,公司未來的持續增長是可預見的。



行業前景可期 下半年經營業績有望向好

2020年上半年,在國內疫情得到初步控制的情況下,房地產市場逐漸恢復,預計將保持平穩增長態勢。在因城施策的導向下,區域結構分化明顯,核心城市群的房地產市場將持續向好。



隨著持續拓展新項目,並主動調整區域結構和客戶結構,強化京津冀、長三角、珠三角的戰略佈局,預計綠城管理2020年下半年經營情況將會恢復2019年同期水準:結合「供給側改革」方針,城市更新、未來社區改造等將成為下階段政策熱點,公司現有政府代建項目在建面積2,418.8萬平方米,較去年同期1,741.7萬平方米增長38.9%,已是中國最大的保障房建設服務商,該業務持續時間長、市場空間大、政策穩定,可以抵抗週期風險;公司進行業務模式升級,為客戶提供按需定制的金融撮合增值服務,並孵化房地產上下游利潤高、價值貢獻大的產業,這將支持其核心業務發展。



房地產及代建行業亦受國家经济政策、行业調控等因素影響,因此上半年公司業績符合上市招股书的披露。展望未来,以上述宏觀市場分析及代建行业核心優勢來看,輕資產類公司會有更大的增長空間,甚至在變化市場環境下擁有更高的財務彈性,綠城管理作為「中國代建第一股」值得積極關注。







