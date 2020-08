Thursday, 27 August 2020, 20:41 HKT/SGT Share:

來源 雅各臣科研製藥有限公司 雅各臣與復星醫藥合作在香港和澳門供應潛在1,000萬劑BioNTech SE 2019冠狀病毒病在研疫苗

香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 於香港從事基要藥物及品牌保健護理產品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業 ─ 雅各臣科研製藥有限公司(「雅各臣」或「集團」;股份代號:2633)今天公佈,集團已與上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「復星醫藥」;股份代號:600196.SH, 02196.HK)的全資附屬公司復星實業(香港)有限公司(「復星實業」)就擬在香港特別行政區及澳門特別行政區(「區域內」)推廣及供應潛在1,000萬劑由BioNTech SE基於mRNA所研發,針對新型冠狀病毒的在研疫苗BNT162(「2019冠狀病毒病疫苗」)簽署意向書(「意向書」)。



這次合作中,雅各臣將透過其區內醫院及診所行業的廣大銷售和分銷網絡覆蓋,於香港特別行政區和澳門特別行政區,為復星醫藥提供2019冠狀病毒病疫苗銷售、營銷和分銷的所有相關支援服務。



雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生表示:「我們非常期待能與復星醫藥聯手合作,以推廣及供應安全和有效的2019冠狀病毒病疫苗產品,扭轉香港及澳門特別行政區的疫情局勢。我們會善用所擁有的分銷網絡和技術資源,確保此基於mRNA技術的嶄新疫苗產品,能迅速滿足醫療護理專業人員及大眾的需求。雅各臣感到非常欣慰可有機會為遏制2019冠狀病毒病疫情作出貢獻及出一分力。」



BioNTech SE是全球其中一間以信使核糖核酸(「mRNA」)為研發基礎的領先生物技術公司,並已於美國納斯達克(納斯達克:BNTX)上市。BioNTech SE將會由其歐洲GMP認證的mRNA生產設備供應疫苗。於二零二零年三月十三日,BioNTech SE與復星醫藥正式對外宣佈雙方的的戰略合作。根據協議內容,雙方將會為大中華市場,即中國內地,香港及澳門特別行政區,以及台灣,共同研發及商業化以BioNTech SE旗下mRNA技術平台為基礎的2019冠狀病毒病在研疫苗。在研疫苗為一項協助成年人預防2019冠狀病毒病感染的預防性生物制劑產品,第一階段試驗已在中國內地實行並已於二零二零年八月五日公佈,首輪參與者已接種BNT162計劃其中的在研疫苗─BNT162b1。所有144名參與者已登記參加第一階段研究。



關於雅各臣科研製藥有限公司(股份代號:2633)

雅各臣是香港領先非專利藥公司。旗下擁有並營運一系列品牌,主要包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「秀碧除疤膏」、「飛鷹活絡油」、「唐太宗活絡油」、「兜安氏藥膏」、「十靈丹」、「十靈油」及「傷風克」。為了策略性地擴展其品牌保健護理業務平台,除於海外市場代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外,集團亦推出多個與健康和保健有關品牌及產品,例如「Dr. Freeman醫臣®流感/呼吸道合胞病毒家用式診斷套件」、「Smartfish健康營養產品」、「Dr. Freeman醫臣®感染控制產品系列」及「Dr. Freeman醫臣®COVID-19快速測試套件」亦於市場內大受歡迎。



同時,集團一直致力透過增加各種高增值產品,策略性地擴大其非專利藥和品牌保健護理業務的產品組合。扎根香港,集團已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司,建立區域性商業平台,以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日,集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站:http://www.jacobsonpharma.com/



