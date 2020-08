李氏大藥廠公佈2020中期業績

Thursday, 27 August 2020, 20:01 HKT/SGT Share:

香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 結合研究主導和市場導向的中國藥品製造公司 - 李氏大藥廠控股有限公司 (「李氏大藥廠」或「集團」;股票編號︰950),今天宣佈截至2020年6月30日止(「回顧期內」)的中期業績。



集團2020年度第二季度的收益為283,732,000港元,較去年同一季度減少12.6%,惟較緊接的2020年第一季度增長3.9%。2020年上半年的收益為556,716,000港元,較去年同期減少8.4%,人民幣亦按年貶值5.1%。引進產品的銷售額佔集團收益的60.9%(2019年上半年:55.4%),而專利及仿製產品的銷售額則佔本集團收益的39.1%(2019年上半年:44.6%)。



回顧季度內,用於外科手術的藥物(如《立邁青》® 及《速樂涓》®)受到的影響最大,原因是醫院擔心新型冠狀病毒病(「COVID-19」)感染再次爆發,仍然傾向押後進行非急需外科手術,惟按季比較始見回升。《立邁青》® 及《速樂涓》®於回顧期內的銷售額與去年同期相比分別減少31.8%及23.5%,與第一季度的跌幅分別33.1%及34.8%相比則有所改善。《尤靖安》®於回顧期內獲安徽省經濟和信息化廳列為COVID-19疫情防控的緊急戰略物資之一,銷售額受到的影響相對較小,與去年同期相比減少13.4%。另一方面,慢性疾病藥物需求於回顧期內較為強韌。《可益能》®及《再寧平》®收益分別增長18.6% 及1.6%,而《菲普利》®的收益則減少14.0%。於2020年3月及時獲得批准的曲前列環素注射劑仿製藥自本年度第一季末起即時貢獻收益,抵銷於2019年末終止分銷《瑞莫杜林》 所流失的部分收益。



繼第一季度COVID-19大流行導致集團的新藥研究及開發(「研發」)活動放緩後,第二季度的研發活動逐步恢復,而2020年上半年的研發活動開支為151,136,000港元,相當於回顧期內收益的27.1%。



回顧期內,原訂於2021年12月31日屆滿的《再寧平》®產品特許在得到補償下提早終止。鑒於在中國已有多種樂卡地平的仿製藥可供選擇,集團相信於此時提早終止此產品不僅帶來短期財務禆益,更開拓空間讓集團於不久將來推出仿製版本,長遠促進業務蓬勃發展。於2020年上半年,公司擁有人應佔純利為96,982,000港元,較去年同期增長153.3%。



集團執行董事兼行政總裁李小羿博士表示:「鑒於全球宏觀環境波動的背景,2020年亦面臨挑戰。回顧期內的市場增長放緩,惟來自原材料成本、製造及行政管理費用的通脹壓力仍然高企。加上中美緊張局勢白熱化、COVID-19疫情蔓延等負面因素影響,中國營商環境於回顧期內依然低迷。集團繼續實施嚴格的成本控制措施,以減輕其他領域的成本壓力。集團於回顧期內分配更多資源至市場銷售團隊,以開拓新分銷渠道及為推出新產品做準備。」



生產設施及生產能力方面,於完成那屈肝素鈣等原料藥的設施升級後,合肥生產基地正在進行更多升級工程(如升級《尤靖安》®生產設施及預充注射器生產設施),以提升產能及效率。在南沙生產基地,生產特卡法林藥片批量樣品作GMP申請及臨床試驗取得積極進展。此外,南沙廠房已建立三條新的生產設施用於Staccato®芬太尼、口服細胞毒性藥物及連續血糖監測醫療設備。集團成功生產Staccato®芬太尼吸入製劑用於治療爆發性癌痛的臨床樣品並將於2020年9月提交臨床試驗新藥申請。生產口服細胞毒性藥物及連續血糖監測醫療設備的設備安裝正在進行中,預計將於2020年下半年全面調試。



藥物開發方面,集團的研發渠道包括各種治療領域超過60個分別處於早期至後期開發階段的項目。於期內及截至目前為止,集團致力堅持研發並已取得顯著進展。集團的進口藥品註冊證申請(即《曲唑酮》®、INOmax®、Zingo®及Teglutik®)正由藥品審評中心評審。INOmax®新藥上市申請(「新藥申請」)已獲得中國國家藥品監督管理局(「國家藥監局」)就治療兒科罕見病授予的優先審評資格。集團所提呈的簡化新藥申請包括磺達肝癸鈉、苯丁酸鈉顆粒、苯丁酸鈉片劑及貝美前列素滴眼液,均取得良好進展。



眼科方面,公司間接非全資附屬公司China Ophthalmology Focus Limited(「COPFL」)已與藥品審評中心協定環孢霉素A眼凝膠用於治療乾眼症試驗於中國的第III期方案,目前正在申請倫理審查,而關鍵第III期研究有望於2020年9月開始招募患者。特許經營策略為集團業務發展的首選模式,而以下是兩項特許經營交易涉及三款新的眼科產品。於2020年6月25日,本公司間接非全資附屬公司兆科(香港)眼科藥物有限公司(「兆科眼科」)與PanOptica, Inc. (「PAN」,一間專注眼科藥品的美國醫藥公司,為治療因血管異常或滲漏引致對視力構成威脅的眼部疾病而開發外用眼藥水)就於中國、香港、澳門、南韓及東南亞其他國家開發、製造及商品化PAN-90806 的獨家權利訂立一份具法律約束力的意向書。繼2020年5月簽訂具法律約束力的意向書後,兆科眼科與IACTA Pharmaceuticals, Inc(「IACTA」,一間專注眼科藥品的美國醫藥公司,為治療大量醫療需求未得到滿足的疾病而開發且新型作用機制的藥物)於2020年7月24日就於中國及東南亞其他國家開發、製造及商品化IC-265 及IC-270的獨家權利訂立特許協議。



於回顧期內,集團其中一項策略性投資進入新里程。2020年5月20日,Windtree Therapeutics, Inc.(「Windtree」)完成透過公開發售融資後成功將其普通股由場外交易市場轉向納斯達克資本市場®上市。由此產生的所得款項可為Windtree提供額外資源推進其臨床研究並創造價值。



關於企業發展,鑒於COVID-19疫情在全球蔓延及對口罩的需求大幅飆升,本集團的聯營公司普樂藥業有限公司目前正於其符合ISO-8 100,000級要求的無塵車間運行兩台全自動化口罩生產機。截至目前為止,口罩生產量已提升至每日約40,000個,透過vmask.com.hk在網上銷售。



展望未來,集團執行董事兼行政總裁李小羿博士指出:「宏觀經濟及地緣政治環境日益波動且複雜多變,緊張局勢可能會持續一段較長時間,預計本年度全年環境將荊棘滿途。然而,集團將繼續致力於開發新藥、改革並擴充銷售組織,同時控制成本。於回顧期內及截至目前為止,多項臨床測試成果令人鼓舞,所取得的新藥申請數目可觀,在證明新藥開發進度理想,集團深信所有該等努力最終將有助推動增長。此外,香港聯合交易所有限公司自2018年起推出的第18A章體制日趨成熟,協助生物科技公司於實現收益前上市集資,集團正積極考慮可能於不久將來將其眼科項目分拆並獨立上市。集團相信,將眼科及腫瘤科項目等研發分支分拆為獨立公司將可促進市場認識集團研發渠道的強大價值。一如既往,營運及管理團隊將於未來季度繼續不遺餘力,進一步提升表現。」



有關李氏大藥廠控股有限公司

李氏大藥廠是一家結合研究主導及市場導向的生物製藥之香港上市公司,在中國製藥行業經營超過25年。集團在藥品發展、臨床發展、規管、製造、銷售及市場推廣方面已穩固建設緊密結合。集團已經與超過20家國際企業建立了廣泛的合作關係,目前有23種產品於市場上銷售。集團致力於心血管、婦女保健、兒科、罕見疾病、腫瘤科學、眼科、皮膚科、產科及泌尿科等多個不同重要領域,處於不同開發階段產品有超過六十種,包括來自內部研究及開發及自美國、歐洲及日本公司引進的開發、商品化及生產權。李氏大藥廠致力成為亞洲一間成功的生物醫藥集團,提供創新產品以對抗疾病,改善健康及提高生活質素。



