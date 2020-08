Thursday, 27 August 2020, 18:36 HKT/SGT Share: 大發地產宣佈2020年中期業績 提速增效高質成長 合同銷售額大幅增長約58%

香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 大發地產集团有限公司(「本公司」,連同其子公司,統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」;股份代號:6111.HK)欣然宣佈本集團截至2020年6月30日止(「報告期內」)六個月的未經審核綜合業績。



大发地产公司管理層出席2020年中期業績綫上發佈會



大發地產2020年中期業績摘要

(截至2020年6月30日止六個月)

- 合同銷售額約為人民幣112.08億元,同比大幅增長約58%;

- 合同銷售面積約為800,793平方米,同比增長約36%;

- 總資產約為人民幣335.67億元,同比增長約21%;

- 宣派截至2020年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.034元



2020年上半年,大發地產繼續保持可持續增長,在合同銷售、土儲、資金、財務結構等多個維度均表現優異,展現出企業提速增效的良好發展勢頭。大發地產合同銷售額主要來自公司一直深耕的長三角市場,報告期內,本集團錄得累計合同銷售金額約人民幣112.08億元,較去年同期增長約58%;合同建築面積較去年同期上升約36%至約800,793平方米,合同平均售價約為人民幣13,996元/平方米,較去年同期增長約16%;其中,長三角合同銷售額佔比高達86%,合同銷售面積佔比77%。



資金充裕財務穩健 資產規模進一步提升

報告期內,大發地產實現收益約為人民幣34.72億元,毛利約為人民幣6.98億元。集團資產規模進一步提升,總資產同比增長約21%至約人民幣335.67億元。期内,本集團現金及銀行結餘總額(包括受限制現金及已質押存款)為約人民幣57.93億元,同比增長約23%,資金充裕。本集團的淨負債率亦進一步下降至71.7%,顯示出降負債效果顯著,財務結構越趨穩健。



深耕長三角 持續拓展全國版圖

2020上半年,大發地產新增蘇州、常州、溫州、寧波、南通、南京、無錫、蕪湖等16塊優質地塊,同時選擇性地進軍成渝、中部、西部、環渤海、粵港澳大灣區5大城市群,進一步明確「1+5+X」體系,持續拓展全國版圖。目前公司共有82個在建及已竣工項目,其中70個位於長三角地區,新增土儲總建築面積在長三角區域的佔比達73%。



信用指標向好 資本市場持續關注

大發地產一直致力維持健康的財務及資金結構,今年5月,本集團獲國際評級機構穆迪重申信用主體評級B2,展望穩定;另外,安信國際於其發表的房地產行業研究報告中對大發地產維持「買入」評級,並給予新目標價5.50港元,顯示公司受到資本市場的持續關注及認可。此外,本集團一直非常重視品牌建設,大發地產於上半年先後榮獲「穩健經營企業獎」、「2020中國上市房企百强」、「2020中國上市房企風險控制能力十强」、「中國綜合實力投資控股企業獎」、「第十屆國際空間設計大獎艾特獎」等多個表彰不同領域的獎項。



大發地產董事會主席葛一暘先生表示:「展望2020年下半年,中國以至全球的經濟環境皆存在諸多不確定因素及挑戰,大發地產將保持審慎,繼續以國家政策爲導向,通過深耕重要目標地區和戰略拓展,進一步豐富我們的土儲及提升合同銷售。今年,大發地產將繼續開拓線上行銷渠道的更多可能性,以補充傳統線下營銷的限制,通過智慧行銷及創新行銷來驅動業績增長。



作為『悅居生活服務商』,本集團一直非常重視品牌建設,通過持續升級的品牌理念,為我們的客戶提供卓越的產品品質及生活體驗。同時,我們一直積極拓展多元化的境內外融資渠道,不斷優化財務結構,履行社會責任,持續爲股東創造價值。大發地產將不斷提速增效,保持綜合競爭力,實現穩健增長。」



關於大發地產集团有限公司

成立於1996年,大發地產總部位於上海,為深耕長三角地區的房地產開發商,專注於住宅物業開發及銷售。集團多年來積極踐行「為生活而創造」的品牌定位,秉承「誠信創新、追求卓越」的經營理念,通過開發打造精品樓盤項目,旨在為客戶提供優質物業及創造特定生活場景。於2020年6月30日,集團連同其合營企業及聯營公司共有82個在建及已竣工項目,其中70個位於長三角地區。作為「悦居生活服務商」,大發地產憑藉24年來豐富的行業經驗、卓越的產品品質及產品組合,已建立品牌美譽,未來將繼續以建設都市美好生活,提高人居品質為目標,致力引領城市居民生活品質。







