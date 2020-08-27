Thursday, 27 August 2020, 12:31 HKT/SGT Share: 弘陽地產2020上半年收入增加146.3%至人民幣96.2億元 母公司擁有人應佔核心利潤上升30.7%至人民幣6.6億元 「雙輪驅動、提質增效」 持續全國化戰略佈局

香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」；股份代號：1996）公佈截至2020年6月30日止六個月的中期業績。集團在地產及商業雙輪驅動戰略下繼續維持協同發展，保持財務穩健，持續推進全國化佈局。







業績亮點：

- 合約銷售逆勢增長，銷售額升4.4%至人民幣315.7億元，平均合約銷售價格上升13.6%至每平方米人民幣14,642元

- 2020年上半年收入增加146.3%至人民幣96.2億元

- 毛利約為人民幣24.3億元，增加115.0%，毛利率為25.3%

- 核心淨利潤上升80.7%至人民幣約8.7億元，核心淨利率9.3%

- 母公司擁有人應佔核心淨利潤約人民幣6.6億元，較上年同期增加約30.7%

- 財務穩健，淨負債比率下降1.7個百分點至68.7%，手頭現金較2019年末增加8.5%至人民幣182.8億元

- 土地儲備較去年底增加8.5%至1,837.4萬平方米，支撐未來全國化佈局發展

- 商業經營收入上升14.2%至約人民幣2.1億元



實施全國佈局：聚焦深耕 銷售業績增長品質高

弘陽地產實踐「做透大江蘇、深耕都市圈、做強中心城」的投資策略，2020上半年實現可持續增長，合約銷售達人民幣315.7億元，同比增長4.4%，據克而瑞統計，全國銷售排名升至46位；平均合約銷售價格為每平方米人民幣14,642元，同比上升13.6%。集團收入較上年同期增加約146.3%至人民幣96.2億元，主要來自集團開發的住宅物業及配套零售商鋪銷售、商業物業投資與經營的租金、以及酒店業務的服務費。商業經營部分持續為集團帶來穩健收入。期內，集團已有三座弘陽廣場營業，分別坐落於南京、常州及煙台。此分部收入約為人民幣2.1億元，相比2019年同期增加14.2%，主要由於2019下半年新開業的南京弘陽廣場C2C3館的貢獻所致。回顧期內，集團整體毛利率為25.3%。核心淨利潤上升80.7%至人民幣約8.7億元，母公司擁有人應佔核心淨利潤同比上升30.7%，達至約人民幣6.6億元；每股盈利人民幣0.20元。



於報告期內，集團新進入安慶、淮安、宿遷、咸陽、蕪湖等城市，穩固全國化佈局。截至2020年6月30日，集團土地儲備總建築面積約為18,374,029平方米，較去年底增加8.5%，為未來發展提供了充足的支援。綜觀集團全國化佈局，其覆蓋已達至全國43個地級及以上城市，達169個項目，土地儲備76%位於新一二線城市。



集團目前正在籌備開設十一座弘陽廣場，分別位於合肥、衡陽、揚州、徐州、燕郊、濟寧、煙台福山、煙台樂凱、常州大成、常州鳳凰東及安慶，持續推廣「弘陽廣場」品牌。此外，除集團的兩間酒店外，弘陽同時通過委託管理方式開業一家宜必思酒店，持續優化業態組合。



債務結構優化、資本市場認可度提升

截至2020上半年，集團的淨負債比率改善至68.7%，短期借款佔比下降至36.8%。集團擁有良好的現金狀況，現金及銀行結餘上升8.5%至約人民幣182.8億元（2019年12月31日：約人民幣168.4億元），而總資產截至2020年6月30日首次突破千億。



做透大江蘇、深耕都市圈、做強中心城

弘陽地產擁有獨特的業務模式，其商業基因突出差異化高品質發展思路，體現「雙輪驅動」的業務戰略。而2020下半年，集團將同時堅持「提質增效」為經營主題，在地產開發方面，繼續堅持全國化的戰略佈局，並進一步加強在大江蘇、長三角、大灣區、成渝等重點區域的深耕，同時提升產品和服務品質，提升經營質量和效率，強化利潤管理，提升抗風險能力。商業地產方面，規模拓展和經營質量提升並重， 一方面通過委託管理、租賃、自持等多種模式拓展優質項目，另一方面持續優化升級業態組合，推進創新落地，優化消費體驗，打造標桿商業地產項目，提升商業地產資產回報水平，務求加強和地產開發業務的聯動，實現雙輪驅動，協同發展。



有關弘陽地產集團有限公司 (「弘陽地產」) (股份代號:1996)

弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」）是一家中國領先的綜合性房地產開發商，專注於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立，弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了近20年之久，成功建立了「弘陽」品牌，開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。弘陽地產主要在長江三角洲地區一帶開展業務活動，而該地區為中國經濟最繁榮及活躍的地區之一。



弘陽地產業務運營包括三個主要業務分部：房地產開發與銷售、商業物業投資與經營、酒店業務。弘陽地產持有並經營大部分已開發的商業物業。弘陽地產持有該等商業物業作長期投資及資本增值目的，並出租該等商業物業以產生租金收入。







Aug 27, 2020, 12:31 HKT/SGT

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