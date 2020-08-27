中信國際電訊CPC獲得VMware Cloud Verified標誌

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|Thursday, 27 August 2020, 12:16 HKT/SGT
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來源 中信國際電訊CPC
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香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）今天宣佈獲得VMware Cloud Verified 標誌。
|VMware Cloud Verified標誌
獲得Cloud Verified標誌是確認了該VMware雲服務供應商可以透過一整套軟件定義服務，包括網絡、儲存及運算，為客戶提供一致的基礎架構和營運能力。客戶在使用傳統或容器化(containerized)的企業應用時，均可以享有一致、高性能及互聯互通的優勢，並確保有關服務是基於最先進的VMware雲技術所提供。
中信國際電訊CPC產品開發及管理部高級副總裁藍泰來表示：「獲得VMware Cloud Verified標誌是中信國際電訊CPC的一個新的里程碑，象徵著我們能為客戶提供符合VMware先進雲技術標準的服務和解決方案。此外，過去多年與VMware的緊密合作為我們的網絡及雲端策略帶來極大優勢，不但豐富了雲網資源及服務能力，更為我們持續擴展業務的路上注入更多可能。」藍泰來強調：「我們看到市場對混合雲及多雲方案的需求正在迅速增長，而對虛擬網絡的需求也十分殷切；獲得VMware Cloud Verified標誌正可表明我們的SmartCLOUD™ 雲運算方案可供給客戶VMware雲端基礎架構的優質價值。我們不僅為客戶提供可靠的基礎設施即服務(IaaS)，還能夠提供靈活的虛擬網絡（NSX），虛擬儲存（vSAN）和軟件定義廣域網（SD-WAN）解決方案，滿足客戶數碼化轉型的需要。此外，透過強強聯手，將VMware的產品與我們的一站式信息技術(ICT)解決方案完美融合，加上我們的專業服務及多年的託管服務經驗，定能為客戶帶來獨特的價值及體驗。」
VMware亞太及日本區雲供應商計劃負責人Vijoo Chacko表示：「得到VMware Cloud Verified的合作伙伴均能夠充份掌握VMware雲技術的優點，並能夠提供跨雲平台運作的互聯互通，為其客戶帶來莫大裨益。VMware的雲服務供應商能為客戶提供獲得認證的雲服務，其效率，靈活性和可靠性毋庸置疑。以中信國際電訊CPC為例，他為其客戶提供了一個簡單而靈活的途徑通往雲端大道，盡握雲端優勢，我們將會對中信國際電訊CPC繼續給予全力支持。」
Vmware在全球擁有4,300家VMware雲供應商，他們均利用VMware一致的雲基礎架構來提供廣泛的服務，並以他們針對不同地區和行業的專業知識，在全球120多個國家及地區幫助客戶滿足複雜的法規要求。
有關如何成為Cloud Verified合作伙伴，請瀏覽：
https://www.vmware.com/partners/service-provider/vmware-cloud-verified-logo.html
中信國際電訊CPC簡介
中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供可高度擴展的客制化方案，以滿足他們特定的ICT需求。
中信國際電訊CPC的服務遍及全球，不論在東、西方地區均有在地優勢，成為領先的「服務在地，連接全球」的信息技術方案伙伴，真正實踐了「創新‧不斷」的服務理念。作為數碼世界賦能者，公司致力推動數碼化，在主要市場積極發展信息技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值，持續為他們的業務發展帶來更高的生產力、靈活性及成本效益，最終達致全球數碼化。
作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服務相關認證的服務供應商之一，中信國際電訊CPC業務版圖覆蓋全球，包括部份亞洲、歐洲及美國高增長市場的地區；超過140個網絡服務據點、18個雲服務中心、30個以上的數據中心及2個全天候的安全運作中心，承諾給予客戶最優質的服務。
請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。
VMware、VMware Cloud、VMware Cloud Verified及VMware Cloud Provider是在美國和其他司法管轄區的註冊商標或VMware Inc.商標。
傳媒查詢：
Rowena Leung
中信國際電訊CPC
(852) 2170 7536
電郵：rowena.leung@citictel-cpc.com
Aug 27, 2020, 12:16 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 电信运营商, 金融, Enterprise IT, 广播，电视及卫星, Advertising & Media
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
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