Wednesday, 26 August 2020, 23:36 HKT/SGT Share:

來源 天韵國際控股有限公司 天韵國際公佈2020年中期業績 在充滿挑戰的環境下 作為領先的國內食品生產企業

主動擁抱變化和機遇 積極擴闊產品組合

推動新產能的釋放 蓄力企業長遠發展



香港, 2020年8月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）公佈截至2020年6月30日止六個月（「回顧期」）之中期業績。



2020年上半年，新型冠狀病毒肺炎疫情對全球經濟造成衝擊，加上中美貿易對立激化，環球營商環境變得嚴峻及貿易往來減少，受到各國及各地區實施封閉管制，物流配送及零售業均面臨嚴峻挑戰。作為消費品企業，儘管疫情為經營環境帶來不確定性，但集團的基本條件維持穩健。隨著疫情於國內逐步好轉，集團生產及業務營運已於第二季度逐步回復正常，並繼續以自家品牌產品及原廠委託製造代工的方式出售加工水果產品以及從事新鮮水果買賣。回顧期內，集團錄得收益毛利及凈利分別為人民幣306.0百萬元，人民幣85.5百萬元及人民幣47.7百萬元。



積極開拓銷售渠道 努力提升自家品牌的市場佔有率帶動銷售增長

回顧期內，集團積極開拓具有潛力的銷售網絡，通過多渠道的營銷活動以提高品牌知名度，參與熱門網上直播平台的直播銷售及電商平台的促銷活動，為品牌知名度打開新天地，帶動銷售增長，以自家品牌銷售的加工水果產品收益佔總收益的53%，是集團收入的最大業務分部。回顧期內，集團旗下全資附屬山東天同食品有限公司（「山東天同」）連續四年入選中國品牌價值評價榜單，品牌價值更首度跨越人民幣15億元大關，品牌價值得到市場的高度肯定，亦反映集團自家品牌產品的市場佔有率穩步上升。截至2020年6月30日，集團自家品牌產品銷售覆蓋全國27個省份、直轄市及自治區，包括大潤發、永旺和京客隆連鎖超市等知名連鎖賣場和超市。



不斷推出新產品 積極拓闊產品組合

集團堅守革新信念，引領創新思維，積極推出新產品，以滿足廣大消費嚐新的意願及對多元化水果產品的需求。於期內推出聖女果、葡萄及芒果等加工水果產品，採用符合年輕一代喜好的全新包裝，廣受消費者歡迎。集團旗下自家品牌「天同時代」系列亦推出最新的魚罐頭等全新罐頭產品，為消費者帶來新鮮體驗感。此外，集團亦按照客戶需求推出嶄新的大包裝罐型，如5公升鋁箔袋及9公升方桶包裝等，技術及質量獲得客戶的一致好評。同時，集團不斷提升自主研發能力，加大食品加工技術的創新力度，已成功研發及待售的全新自家品牌的一系列果汁維生素運動飲料，籌備工作已進入最後階段，新產品計劃於2020年第4季度盡快推出市場。



原廠委託製造代工業務穩定發展 繼續擴大OEM業務的版圖

集團的 OEM 業務繼續成為集團穩定的收入來源，與覆蓋五大洲的國際知名食品品牌商合作無間。集團的產品最終出口地區較為分散，有效分散客戶過於集中的風險。預計全球市場對入口中國製造的各種加工水果產品的需求依然龐大，集團將繼續抓緊機遇，在海外市場如日本、英國、加拿大、歐洲、澳大利亞、新西蘭等地區發掘更多商機，擴大OEM業務的版圖。



搶灘中國新鮮水果的巨大市場

集團一直有挑選並轉售小部分新鮮水果予本地的鮮果批發商。全球領先的數據報告分析機構預計，2020年中國生鮮電商行業市場規模達到人民幣2,638億元。隨著電商滲透率加強、用戶習慣養成，及疫情時期出現的需求激增，中國生鮮電商平台將成為新興成長市場。集團將積極尋找擁有新鮮水果國內外銷售渠道及新鮮水果相關的中國馳名品牌的合作夥伴，以增加國內外不同產地的鮮果原料的銷售，加工及互換流通，並為廣大消費者提供更豐富及多元化的優質水果。



推動新產能的釋放 提高自動化程度

回顧期內，集團不斷完善生產設施以提高自動化程度和生產效率。集團位於山東的新建5號和6號生產車間項目的地塊收購已完成，籌備工作亦已全面啟動，各項建設工程預計將於2021年上年內完成，產能將於2021年下半年釋放。隨著新生產車間的建設，全新包裝形式的產品亦有望面世，能增加產品的種類及規格，並有效提高新訂單數量。宜昌天同於回顧期內繼續進行設施改造及產能提升，有效增加集團新產品及現有加工水果產品的產能，亦便利集團於中國中部就我們的自有品牌產品的倉儲及運輸作出安排，及發展亞熱帶地區的新類別的水果產品。



積極尋找併購與戰略合作機會 實現更長遠發展

集團一直積極尋找併購及戰略合作的機會，期望以此豐富現有業務，擴展銷售網路，增進與外界的信息交流，發掘更多新技術、新發明及新的市場契機，強化集團的整體競爭力。回顧期內，集團與著名飲料企業進一步建立戰略合作，並將推出多種特色及運動功能飲料，未來產品線將由目前集中於各類加工水果產品，擴大至飲料領域。集團將繼續關注其他併購及戰略合作的機會，以配合集團的內生性增長及實現更長遠發展。



認真履行社會責任備受肯定

回顧期內，集團因應疫情的變化從外到內實施各項嚴格的防控措施，確保安全生產工作順利進行，認真履行社會責任，為員工提供常態化的健康及衛生的工作環境，員工凝聚力不斷加強。同時，集團繼續獲得多項殊榮，其中包括由山東省科學技術廳、山東省財政廳、國家稅務總局山東省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，標誌著集團在技術實力和創新能力上得到國家層面的高度認可與支持。回顧期內，山東天同的工程研究中心更被發改委認定為「罐藏果品深加工與智能生產工程研究中心」，足以印證集團的罐藏水果深加工與智能生產在同業中處於領先水準，生產技術及研發能力均獲得高度肯定。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「中國經濟正穩步復蘇，集團將抓緊經濟復蘇的勢頭，繼續推動自家品牌業務的發展，推出不同類別及水果品種的新產品，以擴闊集團的產品組合。展望未來，集團將把握機遇，積極優化多項發展策略，以進一步提升集團的核心競爭力，為持份者和股東創造長期發展價值。」



關於天韵國際控股有限公司（股份代號﹕6836.HK）

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯，玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品及(ii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌及原廠委託製造代工方式出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。

欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com







Aug 26, 2020, 23:36 HKT/SGT

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