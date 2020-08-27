Wednesday, 26 August 2020, 22:21 HKT/SGT Share: 科技、業務深度融合，華泰證券中期實現淨利潤人民幣64.05億元

香港, 2020年8月26日 - (亞太商訊) - 華泰證券股份有限公司（股份代號：6886.HK；「HTSC」、「本公司」或「公司」）公佈2020中期業績。本公司實現收入及其他收益人民幣189.7億元，淨利潤人民幣64.05億元，分別同比大增28.82%、57.88%。面對複雜和高度不確定的內外部市場環境，華泰證券在數字化轉型方面推動科技和業務深度融合，發掘業績增長的全新可能，探索新的商業模式。



數字化驅動客戶規模躍升，優勢強化



自2019年在行業率先提出全面數字化轉型，華泰證券加碼佈局金融科技前沿領域，轉型亮點備受行業關注。上半年，財富管理業務總部驅動的平台化發展模式充分釋放效能：漲樂財富通APP與投顧工作雲平台「AORTA」在迭代升級中強化功能、深化貫通。通過AORTA，總部直接爲全國2000多名投資顧問提供一體化的策略輸出，提升業務效能；華泰國際推出漲樂全球通APP，提供全球投資服務，增強海外交易及資産配置服務能力。



數字化平台的發展推動客戶規模和活躍度大幅躍升。報告期內，客戶量較2019年底新增超過110萬，總數逾1,505萬，客戶總資産達人民幣3.92萬億元，同比上升17%。根據滬深交易所數據，公司股票基金交易量達人民幣14.62 萬億元，增長32%，保持行業第一。另據易觀智庫統計，漲樂財富通6月份的月度活躍用戶數達到911萬，7月突破1,000萬，刷新券商行業記錄。融資融券業務規模強勁增長40%，達769.92 億元，繼續領跑行業。



憑藉數字化平台，華泰證券創設有競爭力的金融産品線，加強投資研究體系對産品配置的支持和客戶需求引導，上半年金融産品銷售規模達人民幣2,638.07億元，同比大增57%。同時，成爲獲得基金投資顧問業務試點資格的七家證券公司之一，目前正在推進業務籌備工作，促進投顧賣方服務向買方服務轉型，提升客戶資産配置服務能力。



同時，華泰證券旗下美國統包資産管理平台（TAMP）AssetMark管理的資産總規模再創新高，達到632.29億美元，同比增長12.81%。



搶佔數字化新領域，發掘機構服務新可能



上半年，新冠肺炎疫情致使線下活動一度大部分暫停，依賴線下的投行項目發行、研究所路演等機構服務面臨考驗，華泰證券機構服務數字化平台「行知」的價值充分顯現，將線下場景無縫遷移至線上，成爲業務開展的新著力點。



上半年，行知的研究、投行項目發行、線上路演等服務助力機構客戶與業務資源高效互動，獲得越來越多的認知與關注，認證機構數增長386%，目前，通過行知舉辦上市公司路演視頻會議超過50 場；市場上首個開放式、線上證券借貸交易平台「融券通」也在6月發佈，高效聯通券源供給方和需求方，開啓了證券借貸行業數字化運營新模式。



此外，華泰證券打造平台化的投資交易能力，實現獲取資産定價權和交易能力産品化的良性循環，場外衍生品新增名義本金位居行業前列，債券交割量保持行業第二，場內期權做市交易量行業領先。



資産管理業務構建強大的數字化中台，不斷加強主動管理能力，華泰資管公司營業收入人民幣12.99億元，據Wind統計，位居券商資管子公司第一。據中國證券投資基金業協會統計，截至二季度私募主動管理資産月均規模人民幣2,704.99 億元，行業排名第三。



新經濟優勢鞏固，國際業務再突破



上半年，投行業務把握注册制改革機遇，聚焦科技領域，以大投行一體化平台強化境內外、場內外業務跨市場協同，繼續打造創新的標杆項目，在跨境市場完成多宗經典案例。



據Wind統計，上半年股權主承銷金額人民幣737.20億元，位居行業第三名。根據上交所公開信息，保薦科創板企業受理家數15 家，行業排名第三，艾迪藥業是全面注册制以來注册效率最高的項目之一。



上半年，經證監會重組委及交易所審核通過的併購重組交易家數7家，位居行業第一，保薦的「科創板第一股」華興源創發行股份購買資産成爲科創板首宗發股購買資産及首宗重大資産重組項目。據Wind統計，全品種債券主承銷金額人民幣2,299.65億元，增長約47%。



私募股權基金管理業務繼續聚焦醫療、TMT等行業，截至6月底，在中國證券投資基金業協會備案的私募股權投資合計認繳規模人民幣483.85億元，投資項目20家，其中已有6家企業登陸科創板。



資本市場雙向開放加速推進之時，華泰證券國際業務發揮境內外一體化平台的優勢，持續爲客戶拓寬融資渠道，實現跨越式發展，上半年收入人民幣18.87億元，同比大增59%，根據香港聯交所、Dealogic數據，華泰國際IPO保薦金額、數量均躋身香港中資保薦人第三。



去年，華泰證券發行滬倫通機制下的首單GDR並在倫交所上市，今年又助力中國太保發行GDR、登陸倫交所，成爲國內唯一兼具GDR 發行與承銷經驗的證券公司；助力沛嘉醫療、開拓藥業等大健康龍頭企業，網易、京東等中概股互聯網巨頭登陸香港聯交所；雅生活、招金礦業等H股「全流通」申請獲批。



此外，華泰證券全力推進金融抗疫，根據Wind統計，共承銷32宗疫情防控主題債券，承銷規模人民幣70.58億元，設立「益心華泰」公共衛生專項基金馳援湖北等地抗擊疫情，集團累計捐贈人民幣2000萬元。「益心華泰 一個明天」公益項目向18間學校捐贈防疫物資，助力困境兒童復課復學。



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