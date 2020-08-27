Thursday, 27 August 2020, 09:01 HKT/SGT Share: 宏華集團公佈2020年中期業績 緊跟國內行業機遇實現可持續高速發展

香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 全球領先的陸地石油鑽機生產商宏華集團有限公司（股票代碼︰196.HK，以下簡稱“宏華”或“集團”）欣然公佈集團截至二零二零年六月三十日止六個月（“回顧期內”）的未經審核簡明合併半年業績。



回顧期內，受COVID-19全球疫情影響，國際油價震盪，集團收入人民幣18.07億元，較去年同期之人民幣20.48億元下跌11.8%。毛利約為人民幣6.08億元，較去年同期之人民幣5.57億元上漲9.1%。股東應占盈利約為人民幣0.31億元，較去年同期之人民幣0.61億元下跌48.8%。



國內能源政策向好，宏華捕捉行業機遇，發力電驅壓裂裝備及服務

回顧期內，集團國內市場業務收入持續增長，業務結構占比再次刷新上市以來的最高水準，達到55%。宏華緊跟國內能源安全戰略，依照國家油氣穩產增產指導意見，提升集團內非常規油氣裝備及服務業務的戰略地位。上半年，集團實現電動壓裂泵銷售2套、電動混砂撬首次銷售。電驅壓裂成套裝備再添利器，推出電動壓裂輸砂儲砂裝置，並順利在川渝井場實現密閉式連續輸砂儲砂作業。得益於國內非常規油氣壓裂需求的快速增長以及電驅壓裂設備高效與環保的可持續競爭優勢，電驅壓裂作業量實現爆發式增長，業務範圍進一步拓展。上半年，宏華提供壓裂泵注服務2000余段，較去年同期增長70%。宏華再次獲得壓裂工程服務合同，業務範圍由單一的泵注服務拓展至包括泵注、混砂以及現場指揮調度等全套的壓裂服務。上半年，宏華在多個平台刷新作業記錄。在重慶南川某平台，集團實現單日壓裂施工7段，再次觸及川渝地區壓裂施工最高記錄。在重慶涪陵頁岩氣區塊，集團提供的壓裂泵注服務實現單日壓裂5段的記錄，單平台壓裂提速70%，成為涪陵頁岩氣田壓裂施工速度最快的平台。得益於壓裂業務的快速增長，集團業務分部於今年新增加壓裂裝備與服務板塊。



成套鑽機及零部件銷售穩中求進，積極探索海上風電專案潛力

鑽采裝備及相關產品業務亦取得喜人的成績，海內外市場再次斬獲新簽訂單。回顧期內，集團銷售鑽機11套，銷售總金額約為人民幣6.19億元，較去年同期下跌25.3%，國內市場新簽成套鑽機訂單達人民幣2.8億元。零部件銷售金額總計人民幣4.7億元，較去年同期下跌20.1%。同時，依託集團製造企業的優勢與國企背景，宏華新增海上風電新能源項目，簽訂累計金額達人民幣5.8億元的海上風電單樁與導管架建造協議，跟隨國家海上風電新能源政策的利好機遇，優化集團業務版圖。



油氣工程服務克服疫情阻礙，落實安全生產並夯實作業基礎

二零二零年上半年，全球油氣服務行業環境低迷，宏華不畏疫情影響，12支鑽井隊伍在期內完成進尺約56,280米，較去年同期增長38%。期內提供的工程服務實現銷售金額總計約人民幣1.82億元，較去年同期下跌5.2%，國內堅定落實油服板塊安全作業並實現有機增長，新簽定向鑽井業務訂單約人民幣3000萬元。海外鑽井進尺克服重重困難實現逆勢增長。



未來展望

二零二零年下半年，宏華將繼續緊跟政策指引，抓住國內能源安全戰略下油氣增儲上產的行業機遇，採取靈活且市場化的經營方式，加強核心產品鑽完井裝備的研發與銷售，落實以裝備帶動服務的發展方案，持續提升油氣工程服務的業務規模與作業量，並緊抓海上風電項目的交付與後續市場拓展。同時，集團將進一步加強成本管控、優化供應鏈管理、提高現金周轉效率、完善人才經營管理機制，在變局中開新局，實現高品質可持續發展。



有關宏華集團

宏華集團有限公司為香港主板上市公司（股票代碼196.HK），是中國航天科工集團有限公司旗下的能源裝備發展主平台。作為全球領先的陸地鑽采設備製造商之一及中國最大的陸地石油鑽機出口商之一，宏華主要從事研製陸地鑽探設備（包括鑽機、核心零部件、井下工具等）、陸地完井設備（包括壓裂成套設備等）、海洋鑽井模組及裝備，以及提供陸地油氣勘探開發的相關工程服務。憑藉其強勁研發能力、優質生產設施及成熟的國際營銷網絡，宏華的產品銷往世界各地的知名企業，包括主要產油區如北美、中東和新興市場如南美、南亞、俄羅斯、中亞及非洲等地區。未來，宏華將繼續聚焦核心業務，並在非常規油氣、能源+互聯網領域加大資源配比，成為油氣行業國際領先的企業。



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