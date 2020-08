Wednesday, 26 August 2020, 18:31 HKT/SGT Share: 力天影業公佈2020年中期業績

香港, 2020年8月26日 - (亞太商訊) - 力天影业控股有限公司(「公司」;股份代號:9958.HK)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「集團」)截至2020年6月30日止6個月(「本期間」或「本期」)未經審核的综合中期業績。



財務摘要:

截至2020年6月30日止6個月:

- 營業收入為人民幣256.7百萬元,同比增加29.7%;

- 毛利為人民幣87.6百萬元,同比增加27.7%;

- 公司權益人應佔期內溢利為人民幣54.3百萬元,同比增加18.9%;

- 每股基本及攤薄盈利為人民幣0.24元,同比增加20.0%。



截至2020年6月30日,集團收益為人民幣256.7百萬元,較去年同期增加29.7%。主要是由於買斷電視劇的播映權許可所得收益增加人民幣126.0百萬元。



買斷劇業務增長勢頭強勁 收益接近翻倍

集團的主要業務為自製及買斷電視劇播映權許可。本期間內,集團將重心轉移至擴展買斷電視劇的播映權許可業務,滿足不同時期需求及客戶的內容喜好。



本期間,集團買斷電視劇播映權許可所得收益為人民幣253.7百萬元,較去年同期大幅增加98.7%,主要是由於2020年上半年「我在北京等你」及「冰糖燉雪梨」的首輪播映權許可引致在衛星電視頻道首輪播映所得收益增加人民幣88.9百萬元;及「安家」的多輪播映許可引致在衛星電視頻道多輪播映所得收益增加人民幣36.9百萬元。



自製劇業務穩步推進 毛利率高於同期

本期間內,來自電視頻道的收益佔集團自製電視劇播映許可收益的100%。其中89.9%卫星电视台多轮播映,9.6%来自地面电视台播映,0.5%来自其他第三方客户。



期間內,集團的自製電視劇播映權許可的毛利率為74.2%,去年同期該業務毛利率則為31.5%,集團的自製電視劇播映權許可的毛利率高於去年同期,主要是由於集團於上半年向中國中央電視台許可自製電視劇「老虎隊」的多輪播映權,其毛利率較高;及與「游擊英雄」及「老虎隊」的多輪播映權許可相關的銷售成本於2019年末前全面入賬導致。



電視劇儲備豐富 未來業績可期

集團計劃於2020年11月開始電視劇「三十歲無與倫比」的拍攝,兩部其他電視劇「請和孤單的我吃飯吧」及「起跑線」的拍攝則於2021年上半年開始。倘COVID-19疫情於2020年下半年繼續蔓延或中國政府機構禁止集團拍攝自製電視劇以防止新一波感染,集團已制定業務應急計劃。



集團擁有八部自製電視劇,包括七部電視系列劇及一部網絡劇,均已完成製作並做好向客戶授出許可的準備。集團將專注於擴展買斷電視劇播映權許可業務,以抵銷COVID-19疫情對自製電視劇業務的影響。



管理層對業務的未來發展充滿信心,即使面對COVID-19疫情為行業及整體營商環境帶來的不確定因素,集團始終致力落實招股章程所載的業務策略。



關於力天影業控股有限公司

力天影業控股有限公司(「力天影業」)是中國的電視劇發行公司。集團於2013年成立,主要業務為自製及買斷電視劇播映權許可。此外,集團亦從事(i)根據聯合融資安排投資及發行集團擔任非執行製片人的電視劇的播映權;及(ii)擔任電視劇播映權的發行代理。於2020年6月22日,公司股份成功於聯交所主板上市。





Aug 26, 2020, 18:31 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network