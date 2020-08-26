收購技術外套製造商利維高 提升利華為客戶提供跨產品類別支援的能力

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|Wednesday, 26 August 2020, 15:08 HKT/SGT
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來源 利華控股集團
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香港, 2020年8月26日 - (亞太商訊) - 利華控股集團（香港股份代號：1346，「利華」）收購瑞士利維高有限公司（「利維高」）的服裝業務，包括該技術外套製造商的客戶及供應商關係、員工、銷售和生產管道。
利維高為效能卓越的戶外品牌如Mammut、Mountain Equipment Co-op、Helly Hansen和Black Diamond製作男裝及女裝技術外套。
這次為利華首度進駐技術服裝市場。本公司具備時尚服飾與工藝服裝的專業知識，具有優越條件，能在不斷增長的運動休閒風（融合運動服裝與時尚）分部支援客戶。
今次收購為利華月內第二宗，比照本公司在二零一九年十一月招股章程內所勾勒，以併購擴充旗下服裝類別組合的策略，可見進展迅速。本公司亦於二零二零年七月收購Vista Apparels.
「我們將提高利維高的經營效率、速度和靈活性，並將其整合到利華當中，」利華執行主席司徒志仁說道。「我們能在現有的廣泛產品範圍外向更大的客戶群提供技術外套，此將創造交叉銷售機會及實現規模經濟。」
根據收購協議，利華將自利維高購買若干資產，代價約為4,400,000美元，並將聘用其若干員工。
關於利華控股集團
利華是數碼時代的服裝合作伙伴。我們是新興電商品牌及平台（如Bonobos及Stitch Fix）的產品引擎。我們亦符合設計師品牌（如Paul Smith）及優質當代品牌（如Hugo Boss、Theory、All Saints、Vince及Rag & Bone）的要求。我們為男士及女士提供業界領先的產品類別，面料種類齊全。我們的供應鏈解決方案涵蓋時裝設計、原型開發、原材料採購、生產監督、質量監控及物流。
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Aug 26, 2020, 15:08 HKT/SGT
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部門 金融, 业务
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