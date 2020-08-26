Wednesday, 26 August 2020, 11:01 HKT/SGT Share: JS環球生活宣佈2020年中期業績 核心商業模式帶動收入盈利強勁增長

香港, 2020年8月26日 - (亞太商訊) - JS環球生活有限公司（「JS環球生活」或「公司」，連同其附屬公司稱「集團」）欣然宣佈截至2020年06月30日止中期（「報告期間」）的之未經審核綜合財務業績。於截至2020年6月30日止六個月，本集團總收入為1,514.7百萬美元，同比增加22.6%。雖然上半年新冠疫情的爆發給全球經濟帶來了下行壓力，但公司憑藉強有力的執行、組織能力，克服了疫情期間的種種困難。同時，倚靠強大的研發力、產品力、品牌力以及渠道能力在歐美、中國以及其他市場實現強勁內生增長。



財務摘要

- 集團總收入為1,514.7百萬美元，同比增加22.6%

- 毛利為661.8百萬美元，同比增加43.2%

- 截至2020年06月30日止的經調整母公司擁有人應佔溢利同比增加230.4%至約108.7百萬美元



於報告期間，集團經營兩大業務分部，SharkNinja分部和九陽分部。



SharkNinja分部專注於家居環境電器及廚房電器，在北美、歐洲、日本及全球多個國家銷售。該分部於2019年下半年及2020年上半年持續推出新產品，並不斷升級現有產品，所有類別產品全線報捷。在美國，受益於消費者居家多的需求帶動、加熱類廚電新品（雙欄空氣炸鍋、八合一空氣烤箱）投放成功以及清潔電器的穩健增長。同時，上半年北美市場近期推出的一列新產品，如吸拖一體機（VACMOP）、蒸汽拖把等廣受市場好評，以及2019年下半年推出的掃地機器人，在獲得消費者好評的同時，也不斷獲取更多的市場份額。在歐洲，公司的Shark品牌在英國直立式吸塵器市佔率排名第一。Ninja也在进军北美市场之后于上半年推出了各類新產品。



除了繼續深耕美英等原有市場外，公司對歐洲市場的滲透繼續加強，且有序推進在德國和法國市場的擴張計劃， 於2020年上半年踏足德國，並將於2020年下半年有望成功進軍法國。



截至2020年6月30日，SharkNinja分部所得收入為890.3百萬美元，同比上升約34.2%，佔本集團總收入約58.8%；九陽分部所得收入為624.4百萬美元，同比上升約9.1%，佔本集團總收入約41.2%。



九陽分部繼續供應小家電，專注於廚房電器。在中國市場，集團的九陽品牌在多個開創性的產品品類中均保持第一的市場份額。



2020年2季度，新冠疫情在中國的影響逐漸減弱，公司營運恢復正常。由於消費模式的變化，線下消費者不斷轉到線上，公司適時推出新產品以及線上推廣活動，迎合消費者的需求，成功抵消線下業務因疫情而產生的不利影響。



上半年，九陽推出了S160玻璃內膽蒸汽飯煲、 K150免洗破壁豆漿機等產品，獲得了消費者青睞。同時，九陽持續推進知識產權（「IP」）聯名合作系列產品，上半年與Line Friends、皮卡丘等萌潮IP合作，進一步擴大了九陽在年輕消費群體的認知度。Shark品牌在中國市場推出更多本土化、輕量化、系列化的產品, 更好的滿足了中國消費者對輕家用電器巧不佔地的需求。



展望未來，公司致力於通過開發並商業化具有強勁技術與設計感的創新產品、 通過銷售網絡及產品品類擴張驅動可持續的長期增長、最大化九陽分部和SharkNinja分部的協同效應、加強集團的品牌知名度並提升消費者互動及尋求戰略合作和收購、戰略實現可持續的長期增長並鞏固集團作為全球領先小家電企業的市場地位。







Aug 26, 2020, 11:01 HKT/SGT

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