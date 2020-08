Wednesday, 26 August 2020, 10:46 HKT/SGT Share: 天保集團公佈 2020年中期業績 期內溢利上升127.1%至人民幣128.3百萬元 建築先行,地產跟上;充分發揮房地產開發和建築承包協同效應

香港, 2020年8月26日 - (亞太商訊) - 中國河北省涿州市知名房地產開發商及建築公司 ── 中國天保集團發展有限公司(「天保集團」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:1427.HK),公佈截至2020年6月30日止六個月 (「報告期間」) 之中期業績。



報告期間,天保集團的業績快速增長,總收益增加101.8%至人民幣1,340.3百萬元。毛利上升88%至人民幣297.9百萬元,毛利率輕微下降至22.2% (2019年上半年:23.9%)。期內溢利上升127.1%至人民幣128.3百萬元,純利率為9.6% (2019年上半年:8.5%)。截至2020年6月30日,淨資產負債率為18.4%。每股基本及攤薄盈利為人民幣0.16元。董事會宣派截至2020年6月30日止6個月的中期股息每股普通股0.05港元(相當於人民幣0.045元)。



2020年6月30 日止,集團的土地儲備約1,975,000平方米,較2019年12月31日增加22.9%,為未來發展提供了充足的支持。報告期內,集團新增一塊土地位於涿州高新區,土地面積約為58,611平方米,建築面積約為310,000平方米。截至目前,集團建築業務已進入15個省份,並分別於山東省、安徽省及四川省新設辦事處。集團建築承包業務中,於報告期間,新訂合同價值約人民幣337百萬元。



報告期間,集團的房地產開發業務及建築承包業務收益分別為人民幣661百萬元及人民幣679百萬元,比2019年同期分別增加人民幣321百萬元及人民幣354百萬元。



展望2020 年下半年,中央政府將堅持「房住不炒」的定位,對樓市調控政策仍以「穩」為主,達到穩地價、穩房價、穩預期的全年目標。貨幣政策將維持邊際寬鬆,但對於房地產金融監管依然從嚴;地方政府將繼續因城施策。房地產投資重心將向住房需求具備經濟長期發展支撐的一線以及二、三線大都市圈核心城市聚焦,房企整體銷售增長態勢將在改善性需求持續釋放的帶動下得以延續,產品將持續迭代升級。



中國天保集團發展有限公司董事局主席李保田先生表示:「2020年下半年,集團將繼續堅持「建築先行,地產跟上」的拓展策略,充分發揮房地產開發和建築承包協同效應。在地產開發方面,集團將重點開發環都市圈、衛星城優質土地資源,拓展商业綜合體;在建築業務領域,集團將不斷提升建築類資質等級,發展工程技術和信息技術,建立健全信息系統,抓住基建重點項目,做大做強古建築業務,穩步提升市場份額和建築業務收益。集團以開發項目高端品質「固」品牌,用建築工程優秀質量「護」品牌,做好建築、開發兩張王牌。同時,以機制和文化為引領,建立高效能的組織人才體系,通過打造「服務+ 品質」文化體系,促進雙主業協同發展。」



關於中國天保集團發展有限公司

中國天保集團發展有限公司是一家位於中國河北省涿州市的房地產開發商及建築公司,業務範圍廣泛,包括規劃設計、建設工程、物業銷售、投資及運營。截至2020年6月30日,集團已擁有包含20個房地產項目的多元化組合,其中包括18項住宅物業、一項投資物業及一間酒店,其全部由集團擁有及開發。於該等20個項目中,有9個為已竣工項目,6個為在建項目及5個為持作未來開發項目。截至2020年6 月30 日,集團擁有的土地儲備總建築面積為1,975,000平方米。集團所收購的土地儲備主要位於發展潛力較大的城市,如涿州及張家口。集團於2019年11月11日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。



