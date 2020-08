Wednesday, 26 August 2020, 09:26 HKT/SGT Share: 鐵江現貨公佈二零二零年度中期業績 良好生產率、鐵礦石價格及匯率

首次實現基本溢利約6百萬美元



香港, 2020年8月26日 - (亞太商訊) - 俄羅斯遠東地區最大鐵礦石開採運營商鐵江現貨有限公司(「鐵江現貨」或「公司」,連同其附屬公司統稱為「集團」;股份代號:1029)欣然宣佈其截至2020年6月30日止六個月的中期業績。



財務摘要

- 收益增長19%至106.2百萬美元(2019年6月30日:89.2百萬美元)

- 現金成本下降4.7%至48.8美元╱噸(2019年6月30日:51.2美元╱噸)

- EBITDA增長超過一倍至33.2百萬美元(2019年6月30日:13.2百萬美元)

- 溢利5.9百萬美元(2019年6月30日:虧損25.2百萬美元)



經營摘要

- 產量及銷量分別較2019年同期增長14.3%及11.4%

- 穩定產能89%(2019年6月30日:78%)

- K&S於7月及8月初以90%以上產能運作。計劃球磨機保養及長時間暴雨影響8月的生產。生產現已恢復正常,月累計產能約為80%。

- 2019冠狀病毒病尚未造成重大影響



鐵江現貨主席Peter Hambro評論業績時表示:「2020年上半年是鐵江現貨發展的重要時刻,本公司首次實現基本溢利。雖然溢利不多,但這個里程碑意義重大。我們正在釋放本公司蘊藏的巨大潛力。儘管K&S目前正以接近全產能營運,但鐵江現貨過往曾以高於其設計產能的水平營運礦場。我們認為K&S亦具備相同能力,期望礦場成熟時全面釋放潛力。良好生產率、強勁鐵礦石價格及疲軟俄羅斯盧布均有益於鐵江現貨的盈利能力。儘管2019冠狀病毒病重挫全球經濟,惟鐵礦石仍為2020年上半年表現最佳的商品之一,加上K&S的良好生產率,鐵江現貨的收益於本年度上半年錄得大幅增長。我們亦受惠於疲軟的俄羅斯盧布,使本集團的成本水平有所下降。這些利好因素促使我們首次錄得基本溢利。我們 對鐵江現貨2020年上半年的財務業績感到欣喜,而隨著K&S繼續提升產量水平,我們將努力更進一步。我們很高興已於2020年上半年取得多項成就。即使如此,我們的目標是持續進步而非固步自封。我們相信,本公司已具備基礎以便進一步提升營運及財務表現。放眼未來,我們會全力以赴,確保鐵江現貨繼續遵循可持續發展方式擴充業務及發展,亦將以世界級資產增加產量,為股東創造最大價值。我們謹此感謝持份者一直以來的支持。」



有關集團中期業績詳情,請瀏覽公告原文:https://files.services/files/370/2020/0826/20200826061501_17617725_tc.pdf



關於鐵江現貨有限公司

鐵江現貨有限公司(1029.HK)鐵江現貨為俄羅斯遠東地區最大鐵礦石開採運營商。集團的運營專注於生產優質的鐵精礦,致力維繫於中國及俄羅斯的長期客戶關係。鐵江現貨於鐵礦石市場中獨一無二,皆因其具備多項競爭優勢,其中包括優越的地質條件及可透過完善的世界級基建設施直通中國-全球最大的鐵礦石市場。



有關更多資料,請瀏覽:http://www.ircgroup.com.hk/



傳媒垂詢

安里財經傳訊有限公司

陳凱兒小姐 852-3956 1640 kylie.chan@anli.com.hk

何田田小姐 852-3956 1641 doris.ho@anli.com.hk







