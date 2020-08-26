Wednesday, 26 August 2020, 08:56 HKT/SGT Share: 創夢天地2020年中期收入增長11.2%達人民幣1,592百萬元 迎接雲遊戲浪潮 繼續加強自研能力

香港, 2020年8月26日 - (亞太商訊) - 創夢天地科技控股有限公司（「創夢天地」或「集團」）公佈截至2020年6月30日止（「期內」）之未經審核中期業績。收入錄得11.2%的同比增長，達約人民幣1,591.6百萬元，遊戲收入及信息服務收入是整體收入增長的主要驅動力。期內，由於集團投放更多資源在營銷及研發，盈利能力因而受到影響，期間利潤為人民幣147.9百萬元及經調整期間利潤為人民幣215.4百萬元。另外，休閒遊戲的活躍數據年比年錄得增長，平均月活躍戶從2019年6月30日止六個月期間的130.1百萬人增加至2020年6月30日止六個月的142.0百萬人，廣告收入飆升25%，每月付費用戶平均收入為人民幣35.5元。



創夢天地精心打造首款跨端全新2D卡通畫風競技手遊《小動物之星》，TapTap評分高達9.7分



業績亮點：



- 收入增長11.2%達約人民幣1,591.6百萬元

- 休閒遊戲的活躍數據年比年錄得增長，平均月活躍戶突破142.0百萬人，廣告收入飆升25%，每月付費用戶平均收入為人民幣35.5元

- 消除類遊戲收入穩步上升，反映公司在該賽道已站穩腳跟；四年的消除遊戲運營經驗以及基於原始程式碼的聯合開發經驗，為該品類遊戲的自研奠定了堅實基礎

- 由於期內集團投放更多資源在營銷及研發，經調整期間利潤為人民幣215.4百萬元

- 未來將繼續加強自研能力，繼成功推出《全球行動》後，計劃推出《小動物之星》和《榮耀》

- 在騰訊雲的支持下，繼續投資雲遊戲以捕捉未來的增長機會



回顧上半年，由騰訊獨家發行的經典日本IP遊戲《魔力寶貝（手機版）》，持續貢獻穩定流水；與騰訊合作的《全民冠軍足球》，位居國內足球模擬經營類遊戲前列。期內，創夢天地愈加聚焦長期通過源代碼合作方式建立起的研發能力，而《全球行動》正是這一戰略的成果體現，也是再度攜手騰訊遊戲發行合作的又一力作。《全球行動》於上線前已吸引超過百萬玩家註冊，上線首日便上升到IOS免費榜TOP1。根據最新數據來看，該遊戲的DAU（日活躍用戶數量）達到數十萬，在RTS類別的遊戲品類中位居第一。此外，集團消除類遊戲收入於2020年上半年穩步上升，反映創夢天地在消除類賽道已站穩腳跟。憑藉公司四年的消除遊戲運營經驗以及基於原始程式碼的聯合開發經驗，為該品類遊戲的自研奠定了堅實基礎，有助未來發展。



集團的王牌代理遊戲《夢幻花園》、《夢幻家園》在國內市場仍受歡迎，上半年於疫情期間，該遊戲的活躍用戶和流水數據均創歷史新高。該遊戲團隊跨界聯合故宮宮廷文化，《夢幻花園• 紫禁城御花園》版本於近期全新上綫，新版本的成功推出使得該遊戲口碑、聲量同步飆升，新增玩家與回流玩家均創下了近幾年內的新高。



綫下業務「騰訊視頻好時光」娛樂街區是全國首個體驗式娛樂零售街區。3月底開始，疫情緩解全國逐步復工之後，集團綫下店的客流量和單店盈利能力均逆市大幅提升。



擴充精品內容矩陣

展望未來，創夢天地將持續通過自研及自內容提供商的代理遊戲的方式來進一步擴充精品內容矩陣，特別是引入海外精品的PC、主機或手機游戲，通過集團的自研團隊二次開發成適合全球發行的游戲。



除了《全球行動》以外，集團還計劃於2020年第四季度推出《小動物之星》、《榮耀》等一系列精品游戲。《小動物之星》是創夢天地精心打造的首款2D卡通畫風競技手遊，完美地繼承了端遊《Super Animal Royale》的吃雞玩法和世界觀。



迎接雲遊戲浪潮

集團認為，5G技術與雲計算技術深度融合，將推動遊戲產業顛覆性變革，為產業帶來新的發展機會。創夢天地一直致力於攜手行業裏的各大戰略合作夥伴，一起探索和構建雲遊戲產業全新生態，實現雲遊戲的創新力與生命力。



近期，借助騰訊雲的雲遊戲解決方案，創夢天地旗下多款遊戲已經開始雲化測試，為後續全面雲化打下基礎。同時，雙方也將共同探索、研發直播互動等新型娛樂場景，進一步拓展跨終端、跨場景的遊戲內容服務，拓寬雲遊戲產業邊界。



在戰略合作夥伴騰訊雲的支持下，創夢天地將持續投入雲遊戲相關精品內容的研發、發行和戰略投資，依託於豐富的多品類遊戲運營經驗與成熟的運營團隊，將致力深化多端運營能力，並持續整合全球的優質內容資源，構建創夢天地獨特的內容優勢，以內容為本，打造遊戲雲化革新體驗。目前，創夢天地已儲備多款具備雲端能力的遊戲，未來將開啓更廣闊的雲遊戲新藍海。



有關創夢天地科技控股有限公司

創夢天地作為內地數碼娛樂平台，深度整合線上線下、數據零售、文化科技，開創出橫跨線上遊戲、實體娛樂、新文創、互聯網服務等的娛樂新生態，為玩家創造出無處不在、無時不在的極致娛樂體驗。



創夢天地旗下樂逗遊戲成功發行《神廟逃亡》、《夢幻花園》等佳作，實體娛樂創立了首家新娛樂綜合體「騰訊好時光」、新文創推出原創漫畫《零一之道》合作《我是大神仙》等 IP。創夢天地於 2018 年 12 月 6 日在香港聯交所主板掛牌上市，並為摩根士丹利資本國際（MSCI）中國全股票小型股指數成分股。





Aug 26, 2020, 08:56 HKT/SGT

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