王者歸來：招金礦業中期每股盈利大幅增長85.71%，淨利達4.56億元，超去年全年淨利規模

|
|
|Tuesday, 25 August 2020, 22:51 HKT/SGT
|
來源 招金礦業股份有限公司
|
香港, 2020年8月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的黃金生產商 ─ 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」，股份代號：1818，連同其附屬公司「集團」) 公佈截至2020年6月30日止6個月 (「回顧期內」) 之中期業績。
2020年上半年，在新冠肺炎疫情蔓延、地緣政治危機、大宗商品價格大幅震荡及各國貨幣寬鬆政策的影響下。集團以「大戰、大考、機遇」為工作主線，紮實開展「五優競賽」、「攻堅行動」、「結對幫扶」等活動，取得了來之不易的發展成績。回顧期內，集團收入約為人民幣3,131,980,000元，比去年同期增長了約11.14%，銷售收入增長的主要原因是2020年上半年黃金價格大幅上升及科學生產組織所致。淨利潤約為人民幣456,168,000元，比去年同期增長了約78.24%，超過去年全年438,235,000元的净利潤规模。母公司股東應佔溢利約民幣412,392,000元，比去年同期增長約72.65%。半年业绩僅次於2012年上半年的495,398,000元，創8年來最好業績。每股基本及攤薄盈利約人民幣0.13元，比去年同期增長了約85.71%。
“大戰、大考、機遇”突圍
今年以來受疫情影響，給公司生產經營造成巨大壓力，但公司上下不等不靠，特別是進入二季度以來，圍繞疫情大戰、業績大考、搶抓發展機遇， 奮力攻堅克難，採取超常超強舉措，迎戰疫情挑戰，全力復產達產，積極扭轉一季度疫情帶來的被動局面，各項指標總體呈現出先抑後揚、全面向好的良好態勢，交出了“疫情大戰”、“業績大考”、“把握機遇”三張合格“答卷”。上半年集團共完成黃金總產量15,228.84千克（約489,618.20盎司），其中礦產金7,920.75千克（約254,657.83 盎司）。大尹格莊金礦、早子溝金礦等骨幹企業拉動作用明顯。在金價大幅攀升、科學組織生產及管理不斷優化的背景下，公司搶抓黃金價格上漲的最佳時機，乘勢而上，實現黃金銷售均價370.96 元╱克，高於上交所均價1.86元╱克，實現除稅前溢利5.80億元，同比大漲78.79%。
回顧期內，集團以雙重點統領全年總體工作，累計完成重點基建技改項目投資人民幣2.39億元，瑞海礦業採選建設、草溝頭礦區改擴建等重點項目全面開工，有序推進；豐寧金龍2,000噸╱日選廠擴能改造提前完工，並實現達產達標。財務共用中心全功能開發與上線，覆蓋率達到97%。上半年，集團累計完成科技投入人民幣1,769.12萬元，實施重點攻關創新項目14項，共申請專利27項，新授權發明專利4項，實用新型專利30項。
回顧期內，集團加強政策研判，把握疫情背後機遇，爭取國家開發銀行低息貸款5億元，平均融資成本2.57%，節約資金成本1.3億元。通過爭取社保減免、穩崗補貼、電費減免等優惠政策，採取油價鎖定、廠家直供、電力直購等有力措施，共節省各類成本費用4,000多萬元。集團深入貫徹國家法律法規和相關政策，嚴格落實安全生產、環境保護、疫情防控三大主體責任，上半年，共投入安全環保資金0.87億元，新增綠化面積38.55公頃，提前完成全年綠化工作目標，保障了企業生態健康發展。
H股“全流通”有望重塑股權價值
為提升企業股份流動性，優化股權結構，盤活存量資產，促進國有資產保值增值，公司上半年全力推進H股“全流通”工作，在中國證監會全面推行H股“全流通”政策後第一時間遞交申請。2020年6月17日，公司取得中國證監會批准；8月3日，公司獲得香港聯交所授出的上市及准許買賣的批准；8月10日，1,560,340,597股內資股轉換為H股並於香港聯交所上市，H股“全流通”工作全面完成。
此次H股“全流通”順利實施，將有助於優化公司股權結構，並有效帶動公司市場關注度和H股流通市值的顯著提升，提高公司在國際市場指數中的權重，帶來增量配置資金。同時，還有效解決因股份流動性匱乏帶來的價值低估，公司股權價值有望重塑，利於公司長遠利益發展及整體股東利益。 最能體現黃金價值的純黃金企業
展望未來，無論是歐盟各國領導人就總額高達7500億歐元的“復蘇基金”以及未來7年的歐盟預算案達成協議；美國正在商討第四輪經濟救助計畫，規模約達1萬億美元，都表明各國央行仍保持貨幣寬鬆。國際關係形勢不確定性也還未消除，美國經濟復蘇前景同樣並不明朗，黃金價格依然具備上行的基礎，黃金價格長期仍將維持上行趨勢。
作為國內黃金行業最純正龍頭企業之一，公司黃金業務占比常年保持在80%及以上，公司黃金的銷售毛利率常年維持在40%以上，高於同行業平均水準；自給率常年維持在60%以上，一直保持了較高的自給率。在黃金價格持續向好的環境下，招金礦業將繼續搶抓有利時機，趕上市場的節奏，把握市場機遇，通過加強組織生產，以更優異的業績回報股東，為全體股東創造更大價值。
展望2020年下半年，集團將緊緊圍繞年度目標任務，堅持問題導向、業績導向，在全集團繼續開展「五優競賽」和「生產經營目標攻堅行動」兩大活動，抓機遇，搶時間，搶進度，搶效益，凝心聚力，趕超發展。集團將抓住金價大幅上漲的機會，持續推動骨幹企業產能擴增，實現穩產擴產，增加效益。同時，加快重點基建技改類、科研創新類、安全環保類等項目推進速度，搶工期、搶速度，爭取早日投達產。集團將堅持兩手抓，一方面加快推進對外開發工作，拓寬資訊管道，主動出擊，力爭實現新突破。另一方面注重地質科研、探礦找礦工作，繼續實施「希望工程、救命工程、戰果工程」，抓好重點礦山探礦工程施工，確保探礦效果。此外，集團亦將縱深推進卓越績效管理模式，實現「管理體系化、工作標準化、過程精細化、結果數據化」的總體要求。
有關招金礦業股份有限公司
招金礦業股份有限公司是中國最大的黃金生產商之一，位於中國黃金儲量極為豐富及生產歷史悠久的「中國金都」─ 山東省招遠市，該地區黃金儲量約占中國黃金總儲量的10%。集團業務集黃金勘探、開採、選礦、冶煉及銷售於一體的大型綜合黃金企業，亦是中國最大的黃金冶煉集團，主要產品為符合上海黃金交易所標準的「9999」及「9995」標準金錠。招金礦業於全國範圍內擁有多個經營金礦分佈在中國華北、西北、西南等多個地區。憑藉招金礦業豐富的黃金儲量，先進的生產技術，豐富的黃金產業管理經驗，必將引領集團在業內建立卓越的地位。
Aug 25, 2020, 22:51 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金属，矿产, 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|招金礦業股份有限公司
|Aug 5, 2020, 17:39 HKT/SGT
|H股“全流通”獲香港聯交所上市批准 招金礦業(1818.HK)再添強助力
|June 18, 2020, 20:34 HKT/SGT
|招金礦業（01818-HK）成功獲批H股“全流通”資格
|Mar 24, 2019, 20:05 HKT/SGT
|招金礦業公佈2018年全年業績
|Mar 1, 2019, 20:45 HKT/SGT
|拓寬融資渠道，助力國際化 ——招金礦業成功發行3億美元境外債券
|Jan 16, 2019, 17:46 HKT/SGT
|招金礦業榮獲“2018金港股最具價值能源與資源股公司”大獎
|Nov 6, 2018, 16:36 HKT/SGT
|招金礦業獲得“上市公司卓越大獎2018”殊榮
|Sept 17, 2018, 20:00 HKT/SGT
|招金礦業榮膺2018中國上市公司“最具社會責任上市公司獎”
|Sept 13, 2018, 20:41 HKT/SGT
|招金礦業全資附屬公司斯派柯國際與山東黃金礦業訂立基石投資協議
|Aug 31, 2018, 09:56 HKT/SGT
|貝萊德集團增持招金礦業至7.24%
|Aug 24, 2018, 21:30 HKT/SGT
|招金礦業2018年中期業績穩健
|Mar 19, 2018, 12:23 HKT/SGT
|招金礦業公佈2017年全年業績
|Nov 30, 2017, 19:38 HKT/SGT
|招金礦業榮膺「2017中國證券金紫荊獎」
|Mar 29, 2017, 19:22 HKT/SGT
|招金礦業成功與投資者達成H股配售協議
|Mar 29, 2017, 13:30 HKT/SGT
|招金礦業宣佈配售新H股
|Mar 27, 2017, 17:50 HKT/SGT
|環球避險情緒升溫 招金礦業 (1818.HK) 成避險首選
|Mar 21, 2017, 17:36 HKT/SGT
|招金礦業2016年業績穩健 獲多間大行唱好前景
|Mar 19, 2017, 19:59 HKT/SGT
|招金礦業公佈2016年全年業績
|Feb 13, 2017, 10:21 HKT/SGT
|招金礦業獲納入恒生港股通指數系列
|Nov 23, 2016, 18:54 HKT/SGT
|招金礦業董事長翁占斌先生榮膺「2016中國證券金紫荊獎」「最具影響力上市公司領袖」殊榮
|Aug 21, 2016, 23:23 HKT/SGT
|招金礦業2016年中期業績穩健
|更多新闻 >>