王者歸來：招金礦業中期每股盈利大幅增長85.71%，淨利達4.56億元，超去年全年淨利規模

香港, 2020年8月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的黃金生產商 ─ 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」,股份代號:1818,連同其附屬公司「集團」) 公佈截至2020年6月30日止6個月 (「回顧期內」) 之中期業績。



2020年上半年,在新冠肺炎疫情蔓延、地緣政治危機、大宗商品價格大幅震荡及各國貨幣寬鬆政策的影響下。集團以「大戰、大考、機遇」為工作主線,紮實開展「五優競賽」、「攻堅行動」、「結對幫扶」等活動,取得了來之不易的發展成績。回顧期內,集團收入約為人民幣3,131,980,000元,比去年同期增長了約11.14%,銷售收入增長的主要原因是2020年上半年黃金價格大幅上升及科學生產組織所致。淨利潤約為人民幣456,168,000元,比去年同期增長了約78.24%,超過去年全年438,235,000元的净利潤规模。母公司股東應佔溢利約民幣412,392,000元,比去年同期增長約72.65%。半年业绩僅次於2012年上半年的495,398,000元,創8年來最好業績。每股基本及攤薄盈利約人民幣0.13元,比去年同期增長了約85.71%。



“大戰、大考、機遇”突圍



今年以來受疫情影響,給公司生產經營造成巨大壓力,但公司上下不等不靠,特別是進入二季度以來,圍繞疫情大戰、業績大考、搶抓發展機遇, 奮力攻堅克難,採取超常超強舉措,迎戰疫情挑戰,全力復產達產,積極扭轉一季度疫情帶來的被動局面,各項指標總體呈現出先抑後揚、全面向好的良好態勢,交出了“疫情大戰”、“業績大考”、“把握機遇”三張合格“答卷”。上半年集團共完成黃金總產量15,228.84千克(約489,618.20盎司),其中礦產金7,920.75千克(約254,657.83 盎司)。大尹格莊金礦、早子溝金礦等骨幹企業拉動作用明顯。在金價大幅攀升、科學組織生產及管理不斷優化的背景下,公司搶抓黃金價格上漲的最佳時機,乘勢而上,實現黃金銷售均價370.96 元╱克,高於上交所均價1.86元╱克,實現除稅前溢利5.80億元,同比大漲78.79%。



回顧期內,集團以雙重點統領全年總體工作,累計完成重點基建技改項目投資人民幣2.39億元,瑞海礦業採選建設、草溝頭礦區改擴建等重點項目全面開工,有序推進;豐寧金龍2,000噸╱日選廠擴能改造提前完工,並實現達產達標。財務共用中心全功能開發與上線,覆蓋率達到97%。上半年,集團累計完成科技投入人民幣1,769.12萬元,實施重點攻關創新項目14項,共申請專利27項,新授權發明專利4項,實用新型專利30項。



回顧期內,集團加強政策研判,把握疫情背後機遇,爭取國家開發銀行低息貸款5億元,平均融資成本2.57%,節約資金成本1.3億元。通過爭取社保減免、穩崗補貼、電費減免等優惠政策,採取油價鎖定、廠家直供、電力直購等有力措施,共節省各類成本費用4,000多萬元。集團深入貫徹國家法律法規和相關政策,嚴格落實安全生產、環境保護、疫情防控三大主體責任,上半年,共投入安全環保資金0.87億元,新增綠化面積38.55公頃,提前完成全年綠化工作目標,保障了企業生態健康發展。



H股“全流通”有望重塑股權價值



為提升企業股份流動性,優化股權結構,盤活存量資產,促進國有資產保值增值,公司上半年全力推進H股“全流通”工作,在中國證監會全面推行H股“全流通”政策後第一時間遞交申請。2020年6月17日,公司取得中國證監會批准;8月3日,公司獲得香港聯交所授出的上市及准許買賣的批准;8月10日,1,560,340,597股內資股轉換為H股並於香港聯交所上市,H股“全流通”工作全面完成。



此次H股“全流通”順利實施,將有助於優化公司股權結構,並有效帶動公司市場關注度和H股流通市值的顯著提升,提高公司在國際市場指數中的權重,帶來增量配置資金。同時,還有效解決因股份流動性匱乏帶來的價值低估,公司股權價值有望重塑,利於公司長遠利益發展及整體股東利益。 最能體現黃金價值的純黃金企業



展望未來,無論是歐盟各國領導人就總額高達7500億歐元的“復蘇基金”以及未來7年的歐盟預算案達成協議;美國正在商討第四輪經濟救助計畫,規模約達1萬億美元,都表明各國央行仍保持貨幣寬鬆。國際關係形勢不確定性也還未消除,美國經濟復蘇前景同樣並不明朗,黃金價格依然具備上行的基礎,黃金價格長期仍將維持上行趨勢。



作為國內黃金行業最純正龍頭企業之一,公司黃金業務占比常年保持在80%及以上,公司黃金的銷售毛利率常年維持在40%以上,高於同行業平均水準;自給率常年維持在60%以上,一直保持了較高的自給率。在黃金價格持續向好的環境下,招金礦業將繼續搶抓有利時機,趕上市場的節奏,把握市場機遇,通過加強組織生產,以更優異的業績回報股東,為全體股東創造更大價值。



展望2020年下半年,集團將緊緊圍繞年度目標任務,堅持問題導向、業績導向,在全集團繼續開展「五優競賽」和「生產經營目標攻堅行動」兩大活動,抓機遇,搶時間,搶進度,搶效益,凝心聚力,趕超發展。集團將抓住金價大幅上漲的機會,持續推動骨幹企業產能擴增,實現穩產擴產,增加效益。同時,加快重點基建技改類、科研創新類、安全環保類等項目推進速度,搶工期、搶速度,爭取早日投達產。集團將堅持兩手抓,一方面加快推進對外開發工作,拓寬資訊管道,主動出擊,力爭實現新突破。另一方面注重地質科研、探礦找礦工作,繼續實施「希望工程、救命工程、戰果工程」,抓好重點礦山探礦工程施工,確保探礦效果。此外,集團亦將縱深推進卓越績效管理模式,實現「管理體系化、工作標準化、過程精細化、結果數據化」的總體要求。



有關招金礦業股份有限公司

招金礦業股份有限公司是中國最大的黃金生產商之一,位於中國黃金儲量極為豐富及生產歷史悠久的「中國金都」─ 山東省招遠市,該地區黃金儲量約占中國黃金總儲量的10%。集團業務集黃金勘探、開採、選礦、冶煉及銷售於一體的大型綜合黃金企業,亦是中國最大的黃金冶煉集團,主要產品為符合上海黃金交易所標準的「9999」及「9995」標準金錠。招金礦業於全國範圍內擁有多個經營金礦分佈在中國華北、西北、西南等多個地區。憑藉招金礦業豐富的黃金儲量,先進的生產技術,豐富的黃金產業管理經驗,必將引領集團在業內建立卓越的地位。









