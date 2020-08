Tuesday, 25 August 2020, 21:37 HKT/SGT Share: 中廣核礦業上半年多賺45% 積極拓展天然鈾貿易及銷售公司業務

香港, 2020年8月25日 - (亞太商訊) - 香港主板上市產量最大的鈾業集團 —— 中廣核礦業有限公司(「中廣核礦業」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:1164),公佈截至2020年6月30日止6個月 (「報告期內」) 之中期業績。



報告期內,集團營業額約9.26億港元,較2019年同期減少3%。母公司擁有人應佔溢利約1.12億港元,較 2019年同期增長約45%。主要由於天然鈾貿易毛利及應占合營企業業績較2019年同期有大幅增長。應佔一間合營企業(「謝公司」)業績上升106%至4,044萬港元,應佔一間聯營企業(「Fission公司」)業績達約760萬港元。每股基本盈利為1.70港仙。



鈾礦項目運營管控良好

報告期內,受疫情影響,謝公司下調了其年產量,但生產情況總體平穩。上半年礦山原計劃生產432tU,計畫調整後為398tU,實際開採438.9tU,超額完成任務,但同比減少15.3tU,其中謝礦開採207.1tU,伊礦開採231.8tU。報告期內,集團應占謝公司業績為40百萬港元,較2019年同期增加106%。主要原因為天然鈾價格上升,謝公司貿易利潤增加。



報告期內,Fission公司未開展勘探工作。為補充運營資金,Fission公司於2020年4月份完成一筆1,000萬美元融資,用於持續推進PLS專案環境影響評價及可行性研究的前期工作。基於此前已完成的對奧爾塔雷克公司(簡稱「奧公司」)的盡職調查結果,公司與奧公司的所有方哈原工開展了多次商務談判。但受疫情影響,談判進度較原計劃有所延後,雙方仍在就專案收購具體條件磋商中。



積極拓展天然鈾貿易及銷售公司業務

報告期內,集團完成303.5t 自有礦山產品銷售及300萬磅U3O8 (1,154tU)國際銷售,實現貿易收入約924百萬港元。



天然鈾價格在2020年上半年漲幅超出預計,為銷售公司業務拓展帶來契機。報告期內,銷售公司新簽訂1,493萬磅天然鈾貿易合同,其中66% 的合同客戶來自歐洲,33%來自北美洲,1%來自亞洲。與此同時,報告期內銷售公司總計交付天然鈾300萬磅,實現銷售收入9,080萬美元。預計2020年全年銷售收入和利潤將高於2019年。



中廣核礦業總裁兼執行董事安軍靖先生表示:「雖然全球經濟在2020年上半年遭受重挫,但對於核電產業來說,天然鈾價格的走強將利好公司經營和未來的發展,有助於公司收入和利潤的增加。2020 年下半年,公司將按照年度計劃合理安排天然鈾採購及謝公司旗下鈾礦包銷產品的銷售,控制運營成本。在天然鈾國際貿易方面,公司將充分利用銷售公司這一貿易平台,繼續探索多元貿易模式,積極開拓國際貿易市場,以進一步擴大貿易規模,提高貿易利潤。同時,公司將持續參與謝公司經營管理,協助其盡可能實現天然鈾全年計畫產量和成本控制目標。對於聯營企業,公司將持續關注Fission公司旗下PLS項目的可行性研究進展,並對下一步投資策略進行動態調整。公司在下半年仍將積極推進與哈原工的洽談,克服困難,爭取哈新鈾礦專案的早日落地。公司對2020年實現良好業績有充足信心,並將持續為各位股東創造價值。」







