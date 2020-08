Tuesday, 25 August 2020, 13:32 HKT/SGT Share: 禹洲集團(01628.HK)上半年收入按年升20.4%至逾140億人民幣 派發中期息每股12港仙

香港, 2020年8月25日 - (亞太商訊) - 中國房地產前40強企業,禹洲集團(01628.HK)公佈截至2020年6月30日止六個月期間的未經審核綜合業績。



回顧2020年上半年,新冠疫情對國家經濟及房地產行業帶來的一定的衝擊,各地政府積極採取措施應對影響,因城施策以保障房地產市場的穩定發展。寬鬆信貸及調控優化效果逐步顯著,全國一、二線城市的銀行按揭額度充沛,銷售復甦力度加強。在集團重點佈局的長三角地區,復甦呈現較快的態勢,其中以上海、南京、蘇州及合肥為代表的城市之成交量環比增速顯著,被疫情壓抑的購房及改善需求得到有效的釋放,銷售恢復表現良好。



嚴控負債 緊抓回款 債務年限優於同業 充裕現金足夠覆蓋短期債務

截至2020年6月30日,集團的借款總額為人民幣627億2,726萬元(剔除該債務中利息由合作企業承擔部分約人民幣13億100萬元)。集團就合營及聯營企業獲授的融資向銀行及其他貸款人提供的擔保總金額約為人民幣79億元,較2019年底下降36%。在債務年限方面,集團對債務做了合理的管理,將境外美元債的加權平均年限由去年底的3.2年延長至今年上半年的3.3年,優於同業水平。



此外,集團的淨負債比率也得到了有效的控制,較去年同期的73%大幅下降至64%,並較去年底下降1.92個百分點。在融資成本方面,上半年的加權平均融資成本為7.22%,維持在合理的水平。



集團現金及現金等價物、受限制現金及初始期限超過三個月之無抵押定期存款為人民幣429億6,827萬元,較於2019年12月31日的人民幣355億1,127萬元上升21.00%,足以覆蓋短期債務,現金短債比達2.49倍(將境內公司債券按照到期日來計)。於上半年,集團的併表回款率約90%,流動性非常充裕。



收入創歷史新高 各板塊業務持續向好 慷慨派息回饋股東

期內,集團的收入主要來自物業銷售、投資物業租金收入、物業管理收入及酒店運營業務在內的四大業務範疇。集團的總收入為人民幣140億692萬元,較去年同期上升20.36%,創歷史新高,主要受益於期內交付物業總建築面積增加,令物業銷售確認收入上升。集團來自物業銷售收入達人民幣136億1,415萬元,同比上升20.45%,佔集團總收入的97.20%。交付的物業總建築面積約為1,080,651平方米,同比上升23.50%。



母公司擁有人應佔利潤為人民幣10億1,937萬元。每股基本盈利為人民幣18.43分。集團實現毛利為人民幣32億7,628萬元。於期內因結轉物業(主要位於武漢、蘇州、青島及合肥)而釋放公允值調整計入銷售成本,合共人民幣5億950萬元,剔除以上非現金調整後,毛利率為27%。集團多年來保持高派息特色,宣佈擬派發中期股息每股12港仙,派息率達36.65%。



集團來自物業投資的總收入約為人民幣9,723萬元。截至2020年6月30日,禹洲商業已進入在深圳、上海、杭州、廈門、蘇州、南京、合肥、武漢及泉州等地,已開業項目26個及籌備期項目11個,共37個項目,覆蓋了購物中心、寫字樓、街區商業等多種業態,重點打造城市綜合體項目超200萬平方米,全國合作品牌超1,000個,戰略聯盟品牌約1,600個。於年初的疫情高峰期,禹洲商業勇擔重任,為促民生保發展,積極採取了措施主動為商戶減免租金,承擔起家國情懷的使命。



物業管理業務上半年總體發展情況向好,錄得物業管理費收入為人民幣2億8,949萬元,較去年同期增加62.16%。隨著集團已交付物業面積增加,截至2020年6月30日,集團的物業管理服務公司於中國內地的在管總建築面積約1,300萬平方米,合同管理面積約2,200萬平方米,合共服務全國超10萬戶業主。



面對疫情,禹洲物業迅速響應和科學的防控舉措獲得了各地業主和社會各界的肯定。其中,禹洲物業旗下的合肥、蚌埠及杭州分公司分別獲得了當地政府的表揚。在上海分公司,禹洲物業更是榮獲了上海市物業管理行業協會授予的「誠信承諾AA級企業」稱號。憑藉其優異的表現,禹洲物業亦獲得由中國指數研究院頒發的「2020中國物業服務百強企業」榮譽稱號,並蟬聯第36名。



此外,集團的酒店業務板為集團帶來收入約為人民幣605萬元。截至2020年6月30日,集團旗下位於廈門的禹洲嘉美倫酒店公寓及禹洲溫德姆至尊豪廷大酒店已投入運營。此外,廈門同安嘉美倫溫泉酒店、泉州惠安嘉美倫商務酒店、合肥肥東酒店、武漢太子湖酒店及上海奉賢金匯酒店等也在有條不紊的籌建中。



雙總部戰略助力千億征程 多城熱銷躋身行業前列

2020年上半年,集團繼續秉持「區域深耕,全國領先」的發展戰略,深化長三角區域、環渤海區域、海西經濟區、華中區域、粵港澳大灣區及西南區域六大核心都市圈佈局,銷售再創佳績,錄得累積合約銷售金額達人民幣428億5,115萬元,同比上升50.49%,完成全年目標的42.85%。合約銷售面積達2,609,482平方米,同比上升40.82%,合約銷售均價約為每平方米人民幣16,421元。



長三角地區繼續成為集團合約銷售的最大貢獻來源,合約銷售達人民幣267億6,715萬元,佔集團整體合約銷售金額的62.47%;海西經濟區亦為集團的整體合約銷售額帶來了可觀的貢獻,合約銷售額達人民幣81億2,932萬元,佔整體合約銷售額的18.97%;環渤海都市圈作為第三大合約銷售貢獻區域,合約銷售金額達人民幣48億3,710萬元,佔集團合約銷售金額的11.29%;華中區域及西南區域亦分別實現合約銷售金額為人民幣1,702萬元及人民幣800萬元,佔比分別為4%及1.9%。



在邁向千億征程的途中,集團緊抓時代機遇,借勢粵港澳大灣區的發展契機,在該區域部署了雙總部之一的深圳總部,並已在該區域的佛山和惠州佈局了多個優質項目,隨著集團持續加大在該區域的土地儲備並擴大市場份額,相信未來粵港灣大灣區將為集團創造可觀的銷售貢獻。



吸納質優土儲 踐行綠色環保

2020年上半年,集團把握時機,經過審慎研判,通過公開招拍掛、收併購等多種方式在現有佈局的長三角、海西、環渤海、大灣區、華中及西南六大都市圈進行深耕發展,在蘇州、無錫、揚州、常州、成都、合肥、寧波和紹興等城市斬獲11幅優質地塊,總建築面積約1,369,190平方米,平均樓面價為每平方米人民幣12,945元。



截至2020年6月30日,集團的土地儲備總可供銷售建築面積約2,024萬平方米,共167個項目分佈在六大都市圈共37個城市,平均樓面成本約為每平方米人民幣6,642元。集團相信現有持有及管理的土地儲備足夠未來三至四年的發展需求。



在產品力方面,集團始終堅持低碳環保和綠色發展的理念,不斷加大對綠色建築的實踐,積極申報綠色建築標識,今年以來對全部新建住宅項目提出了達成綠色建築一星標識的設計要求。得益於集團建築最大限度的節約資源,期內,青島禹洲·朗廷府作為青島市即墨區的標桿性建築,榮獲綠色建築二星級設計標識證書,該獎項代表了國家建築設計的發展潮流,是對禹洲·朗廷府匠造綠色詩意社區的大力肯定。此外,唐山禹洲·鳳凰府以優異的產品競爭力,現代設計語言與中國傳統東方美學結合,斬獲第六屆中國企業創新發展年度峰會暨中國地產華表獎的「2019中國房地產城市開發代表作」之「榮譽品牌獎」,充分顯示了禹洲集團紮實的「產品力」。



禹洲集團控股有限公司董事局主席林龍安太平紳士表示:「展望2020年下半年,伴隨著疫情的逐步恢復,宏觀經濟將整體向好,預計穩健偏鬆的大環境將利好房地產企業發展。國家對於房地產行業的調控基調將保持不變,仍然將堅持『房住不炒』的定位。銷售方面,供應放量將繼續釋放市場需求,促進銷售的恢復,集團將順應市場需求,繼續保持穩定的推貨節奏,透過銷售窗口期及高周轉策略,穩步邁向千億目標。土地市場方面,下半年的市場熱度將趨於緩和,集團將繼續審時度勢,緊密關注市場,透過多元化的拿地方式適時吸納優質土儲,平衡規模、利潤和負債,深化集團全國性業務佈局及區域性深耕效應的戰略方針。2020年是集團千億征程的決勝之年。在下半年,集團將繼續積極響應和應對國家調控政策及行業內的競爭格局,始終堅持『業績至上、效率至上、效益至上、組織至上』的經營原則,在未來瞬息萬變的市場環境下,持續緊搶抓新的機遇,積極作為、勇於擔當,艱苦奮鬥、振奮精神,為百年企業、基業長青而攜手拼搏、再建新功。」







2020年8月25日

