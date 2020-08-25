Tuesday, 25 August 2020, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 Paice 三菱公司從Paice，Abell Foundation獲得混合技術專利許可 三菱憑藉強勁的歐洲銷售，已成為插電式混合動力汽車的全球領導者

巴爾的摩馬里蘭州, 2020年8月25日 - (亞太商訊) - 混合動力電動汽車技術的先驅Paice今天宣布，已達成協議，將其專利混合動力技術許可給插電式混合動力汽車的全球領導者三菱汽車公司。三菱歐藍德是世界上最暢銷的插電式混合動力車。



Paice執行主席Frances Keenan表示：“三菱是歐洲最成功的混合動力汽車公司之一，我們很高興將它們添加到認可Paice混合動力技術價值的眾多領先汽車製造商中。” “我們將繼續與負責任的汽車公司達成有意義的協議，而無需進行訴訟，擴大了我們的技術範圍，並支持了阿貝爾基金會( Abell Foundation) 的出色工作。”



Paice是電動汽車的早期領導者。該公司在1994年獲得了首項混合動力汽車專利，這在大多數汽車製造商開始認真致力於改善燃油效率和減少排放的方式之前就已獲得了。事實證明，Paice的技術很有價值，並有助於加速混合動力汽車行業的發展。一項獨立的分析認為，Paice擁有世界上最主要的混合動力汽車專利。



在公司成立之初，Paice的發明者和創始人Alex Severinsky博士與兩位經驗豐富的汽車退伍軍人密切合作：鮑勃·滕普林，曾擔任凱迪拉克首席工程師和通用汽車研究實驗室技術總監的Paice董事會成員；以及在通用汽車公司工作了40年的老將Ted Louckes擔任Paice首席運營官，並與Severinsky博士一起開發了Paice的混合動力技術。



關於Paice（www.paicehybrid.com ）

俄羅斯移民Alex Severinsky博士在馬裡蘭大學的支持下於1992年創立了Paice。該公司已獲得30項美國和國外專利。它與許多世界領先的汽車製造商簽訂了許可協議。



關於阿貝爾基金會（www.abell.org ）

阿貝爾基金會（Abell Foundation）是一家位於巴爾的摩的慈善組織，致力於通過投資於當地的新興企業來戰勝城市貧困和促進社會目標，是Paice專利的共同所有人。自1999年以來，Abell一直支持Paice開發和推廣其混合動力技術的努力。



更多的信息:

Joyce Fitzpatrick | joyce@fitzpatrickcomm.com | (919) 247-4400



資料來源: Paice



Aug 25, 2020, 09:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 电子, 通用汽车, 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

