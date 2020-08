Tuesday, 25 August 2020, 09:01 HKT/SGT Share: 天工國際公佈二零二零中期業績 核心業務及毛利率增長仍然保持強勁

香港, 2020年8月25日 - (亞太商訊) - 國際領先的高端新材料生產商——天工國際有限公司(「天工國際」或「本集團」,股票編號:0826.HK)今日欣然宣佈本集團截至二零二零年六月三十日止中期業績。



財務摘要

- 四大核心業務營業額較上年增加4.2%至19.83億元人民幣;

- 毛利較上年增加17.1%至5.42億元人民幣;

- 股權持有人應占純利同比增加41.2%至2.11億元人民幣。



二零二零年上半年的新型冠狀病毒(COVID-19)疫情對全球宏觀經濟、資本市場及產業鏈造成一定衝擊,然而本集團在逆境中仍維持四大核心業務營業額穩健增長,較去年同期增加4.2%。與此同時,本集團調整資源配置,更加專注于發展中高端產品,在模具鋼業務板塊與切削工具業務板塊分別取得3.4%與40.6%的同比增長率,營業額分別為11.38億元人民幣與3.97億元人民幣。



天工國際主席朱小坤先生表示:「二零二零年上半年,本集團密切關注新冠肺炎疫情的全球動態,因應疫情的變化迅速制定疫情防控的應對方案,並實現安全復工複產,努力將疫情對本集團經營的影響降至最低。本集團憑藉專業的生產製造能力、穩定的經營情況、良好的資本市場表現,於二零二零年三月正式被納入恒生綜合指數成分股與港股通。期內,本集團HSK數控刀柄技術實現持續突破,同期推進全球佈局,於泰國羅勇府工業園區落實興建新切削工具廠房,預計今年9月底竣工後投入生產,切削工具供貨能力將新增年產量4,800 萬件,充份滿足國外市場的需求,進一步為本集團佈局國際市場奠定扎實基礎。」



疫情挑戰下維持利潤增長,四大核心業務依需求分配資源

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情對本集團模具鋼、高速鋼、切削工具、鈦合金四大核心業務在海內外市場的發展帶來挑戰。回顧期內,本集團四大核心業務營業額較去年同期增長4.2%,達到19.83億元人民幣;毛利潤較去年同期增長17.1%,達到5.42億元人民幣;公司股權持有人應占溢利較去年同期增長41.2%,達到2.11億元人民幣。



在模具鋼業務方面,由於海外國家延遲複產,供應減少及物流問題打擊國內客戶對進口模具鋼的需求。期內,國內客戶傾向以國內供應商所生產的本地產品取代進口模具鋼。受惠於此趨勢,本集團得以把握機會接觸不同行業的新國內客戶,成功爭取大量新訂單。此外,疲情帶動口罩生產所用模具需求激增。因此,國內銷量及平均售價分別上升35.9%及9.3%。國內營業額同比增加48.6%至7.38億元人民幣。



在切削工具分部方面,該業務板塊包括高速鋼及硬質合金切削工具。本集團實施縱向一體化,自上游高速鋼生產擴展至下游高速鋼切削工具生產,以致成本優勢遠勝同業。回顧期內,切削工具產品的整體銷量大幅增長29.3%,而平均售價則提升8.7%。因此,切削工具分部的營業額同比增加40.6%至3.97億元人民幣。此外,海外市場份額有所上升,出口營業額同比增加56.9%至2.86億元人民幣。未來,本集團將持續開拓中端產品的國內及海外市場。



未來展望:成為引領世界新材料產業發展的一流企業

二零二零年下半年的市場環境仍存在嚴峻考驗,但本集團將堅持落實戰略調整,重點鋪墊拓展高端新材料市場,全力進軍粉末冶金項目;與3D列印商行業強強聯合,鞏固增材製造材料供應商的地位行銷策略;積極考慮海外潛在標的,計畫通過收購佈局海外首個特鋼生產基地,將本集團由銷售國際化轉型向生產加工國際化,並持續推進歐洲合金新材料企業並購;進一步拓展線上銷售管道,同時加大直營比例;打造「數字天工」信息化系統,以覆蓋所有業務領域。



對於本集團的全年機遇與發展期許,朱小坤先生補充道:「本集團受惠於防疫用品行業的快速發展以及市場對5G相關高性能終端產品材料的大量需求,特鋼新材料業務發展有望穩定提升。同時,促進消費擴容提質政策相繼出臺,特鋼產品成為「新基建」、汽車工業和國防軍工等高精密製造業的重要支撐。在中國「新基建」以及全球疫情不確定性對國產替代趨勢的加速推進下,特鋼行業邁入企業技術升級和產品更新換代的重要戰略機遇期。天工國際將一如既往地提升技術水準、研發能力、拓展海外市場,並逐步實現由銷售國際化轉型向生產加工國際化的轉型升級。」



關於天工國際有限公司

天工國際有限公司(以下簡稱「天工」)始建於1981年,多年來深耕主業,專注創新,成為中國最大的特種合金新材料和高端精密工具製造的生產商,並於2007年7月26日在香港聯交所主機板上市,2020年3月9日被納入恒生綜合指數及恒生港股通指數。



天工的核心產品被國家《戰略性新興產業分類(2018)》列入新材料產業,其中高速工具鋼、模具鋼被列入《中國製造2025》重點發展先進基礎材料,鈦合金被列入關鍵戰略材料,粉末冶金被列入前沿新材料,以上產品廣泛應用於航空、汽車、海洋、高速列車及石油化工、機械加工等領域。根據最新世界權威SMR鋼鐵與金屬產品市場研究中心的最新報告,天工位列世界工模具鋼企業第二。



