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來源 Colt Colt開通新加坡IP Access On Demand服務 實現企業「按用量付費」並近乎實時調整頻寬

新加坡, 2020年8月24日 - (亞太商訊) - Colt Technology Services 在新加坡將「按需」服務能力拓展至極速商務互聯網，成為新加坡及該區域唯一提供客戶通過其SDN啟動的按需平台使用 IP Access On Demand 服務的提供商。



通過按用量付費的商業模式，企業可受益於高頻寬且敏捷的互聯網連線，能快速配置而無需簽訂任何長期合約。企業現在可完全掌控其互聯網的連線，通過功能齊全的自助服務門戶，近乎實時地調整上下行頻寬，從而消除了複雜的服務交付過程和前置時間。對原來的Colt On Demand 客戶，亦無需添加其他端口。按需乙太網（On Demand Ethernet）及按需雲（On Demand Cloud）連線所使用的同一實體端口即可被用於 IP Access On Demand，從而實現無縫的高效連線。



新的 IP Access On Demand 服務背靠 Colt 全資擁有及託管的新加坡城市區域網絡，為全球 Colt IQ Network 的一環，後者覆蓋全球逾 900 間資料中心及 29,000 多棟網內建築。自2017年推出以來，Colt 城市區域網絡覆蓋新加坡全區90%的範圍及95%核心商業區。Colt 為唯一全資擁有該網絡的非新加坡電信營運商，同時也擁有包括香港、東京和大阪在內的亞洲重要城市、美國及歐洲主要城市的光纖網絡，Colt 佔有絕佳地位為立基於新加坡的企業提供流暢的連線解決方案。Colt 在全球皆設有分支機構和辦公處，為當地市場提供量身打造的建議方案。



今日的營商環境需要較以往更高的靈活性，企業需要能夠實對回應業務挑戰的連線解決方案，使其能繼續成功發展。隨著當前向亞洲版圖拓展，實現全球各商業樞紐間的連線，Colt 按需服務的實力不斷增強。



新加坡客戶總監 Warren Aw 先生表示：「在新加坡開通 IP Access On Demand 服務將大力提振我們的業務。Colt 是新加坡唯一提供按需互聯網接入服務的供應商，在當地擁有獨特的地位。如果企業進入該地區時需要我們領先市場的產品組合，我們能立即支援這些企業。我們亦準備妥當可為本地企業及現有客戶在繼續進行數碼轉型的過程中，提供更多高效且創新的服務。」



「儘管我們現在身處在一個前所未見的時期，也需要確保企業能夠保持連線並繼續推動業務向前發展。Colt 與其他提供商的不同之處，在於我們不斷擴大全球覆蓋版圖，連線了 52 個城市區域網絡、210 個城市和超過 29,000 棟的網內建築。通過我們安全且穩定的網絡環境，令企業能輕鬆連線到其全球的業務地點，我們位於最佳地位為企業提供支援和服務。」



關於Colt

Colt 致力於通過連線的力量來改變世界運作的方式。Colt IQ Network連結了歐洲、亞洲和北美鉅型商業中心逾900間資料中心、逾29,000棟網內建築，其覆蓋面亦不斷增長。



Colt瞭解商業連線的要求，並提供高性能和高頻寬的解決方案助力客戶獲致成功，而Colt的願景在成為業內最以客戶為導向的企業，旗下客戶遍及超過30個國家中逾210個城市的數據密集型企業。Colt是軟體定義網路 (SDN) 與網路功能虛擬化 (NFV) 方面公認的創新者與先驅。作為私營公司，Colt乃是所屬行業中財務最穩健的企業之一，以最具競爭力的價格提供最佳客戶體驗。更多的訊息，請瀏覽：www.colt.net.



Henry Chow / Matthew Schultz

Think Alliance Group for Colt

電話：+852 3481 1161

電郵：colt@think-alliance.com



Aug 24, 2020, 12:00 HKT/SGT

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