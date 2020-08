Friday, 21 August 2020, 22:06 HKT/SGT Share:

來源 樂遊科技控股有限公司 樂遊科技公佈二零二零年度中期業績 旗艦產品《Warframe》連續七年全網排名前十 遊戲在線人數創歷史新高

職務作品於疫情下取得成果 收入增長逾17%

香港, 2020年8月21日 - (亞太商訊) - 全球多人在線免費遊戲市場的領導者樂遊科技控股有限公司(「樂遊科技」,連同其附屬公司統稱為「集團」;股份代號:1089)欣然宣佈其截至2020年6月30日 止六個月的中期業績(「 報告期內」)。



報告期內,集團錄得收入90.7百萬美元,較去年同期下跌14.2%。受一款在研產品暫停開發而將 其研發成本確認為減值的影響,毛利及毛利率分別為42.8百萬美元(2019 年同期:63.9 百萬美 元)及 47.2%(2019 年同期:60.5%)。集團之除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利爲 24.1 百萬美 元(2019 年同期:37.8 百萬美元)。然而,扣除非經常性項目,經調整除利息、稅項、折舊及攤銷 前盈利增加 7.8%至 46.7 百萬美元。



樂遊科技主席兼行政總裁許怡然先生表示:「二零二零年上半年,新冠肺炎疫情席捲全球,各國政 府均採取社交距離的政策,為民眾的生活及工作帶來意想不到的變化,而集團作為全球多人在線免 費遊戲市場的領導者亦受到一定程度的影響。猶幸,集團的旗艦產品《Warframe》作為全球最受 歡迎的免費網遊之一,在 Steam 平台上穩居全網排名前十3,而在 PlayStation4和Xbox One平 台上也是遊戲收入最高的免費網遊之一,報告期內註冊用戶總數較去年同期上升近16%至 6,133.8 萬,而在二零二零年的年度嘉年華活動TennoCon期間,遊戲的在線人數更創歷史新高。雖然 《Warframe》的收入於報告期內受到短暫性的影響,集團正計劃多項激動人心的變革,加上去年 因主機換代更新而導致主機端新增用戶下降的因素在本年已趨於穩定,我們對《Warframe》的未 來表現仍充滿信心,並相信來自下一代主機的新用戶流量將為《Warframe》帶來值得期待的增長, 持續地為股東帶來理想回報。」 業務回顧 遊戲開發及發行 遊戲開發及發行業務為集團的核心業務,業務板塊涵蓋數款全球發行的免費網遊,當中集團旗艦産品《Warframe》為主要的收入及利潤來源。報告期內,集團實現遊戲開發及發行收入74.1百萬美元。《Warframe》作為一款內容驅動型的免費網遊,需要一定的時間開發更新內容。於報告期內,受疫情的影響,集團開發團隊的工作進度無可避免地因居家隔離而受到輕微影響,令期內的更新內 容有限。面對用戶對內容更新的龐大需求, 《Warframe》的優勢因此較其他熱門遊戲受到了一定的 削弱。同時,由於一些技術原因,大型更新 Empyrean 未能完全達到玩家期望,因此對二零二零年 首季度的收入造成一定的影響;加上中國區遊戲收入在與Wegame平台協商新的合作安排的過渡期間出現了一定的下滑,以上因素均令《Warframe》於報告期內的收入下降。



然而,集團對於《Warframe》未來的表現仍充滿信心。透過一貫的精品資料片的更新策略,集團 繼二零一九年十二月推出相當進取的大型更新 Empyrean 後,於報告期內再成功推出兩個規模較 大的更新:Operation: Scarlet Spear 及 The Deadlock Protocol,並啟動了第三賽季(即 午夜 電波 ) 的活動。同時,全新資料片 Heart of Deimos 於二零二零年八月的 TennoCon 內公佈,其所包含的 全新自定義戰甲系統及新的開放世界將大幅提升玩家的活躍程度及追求角色個性化的熱情。除此 之外,集團於今年三月份在 Empyrean 的基礎上推出了補綴更新以優化遊戲體驗,並得到玩家一致 好評。加上曾於二零一九年度影響《Warframe》收入的主機換代更新的因素亦已趨於穩定,報告 期內主機平台的流水較二零一九年前後六個月分別出現小幅增長,來自下一代主機的新用戶流量 將為《Warframe》帶來令人期待的增長。此外,Digital Extremes 與《Warframe》國服發行方在 WeGame 平台上將展開深度合作,為玩家帶來遊戲的重大更新,並在更新頻率和進度上逐漸向 《Warframe》國際服靠攏,解決長期以來國服更新效率低下的痛點問題,大大提升玩家的用戶體 驗,有望將《Warframe》在中國區的營收帶上一個新的台階。



職務作品及其他業務 集團的職務作品業務板塊主要由集團位於英國的 AAA 工作室 Splash Damage Limited(「Splash Damage」)所帶動,報告期內透過服務微軟遊戲工作室及 Google Stadia 等多個客戶,合計錄得收 入 16.6 百萬美元,較去年同期增長約 17.1%。職務作品板塊不但成功於新冠疫情下實現收入增長, 成功在業界及玩家中進一步提升知名度。繼二零一九年度 Splash Damage 與微軟的第一方遊戲工 作室合作的頂級大作《Gears 5》、以及《Halo: Reach》(《 Halo: Master Chief Collection》的一部 份)推出市場,Splash Damage 於今年四月亦推出了《Gears Tactics》。此外,Splash Damage 與 雲遊戲平台 Google Stadia 宣佈了雙方的深度合作關係,並正式公佈第一款 Google Stadia 獨家產 品《Outcasters》,一款在風格上有大量受眾的快節奏的多人遊戲。



其他業務主要爲出售商品,報告期內該項收入共計 10.0 萬美元(2019 年同期:20.0 萬美元)。



新遊戲產品線 集團除了為營運中的遊戲提供持續更新外,亦同樣重視新產品研發。透過開發原創知識產權產品或 聯合全球知名的 IP,集團成功打造不少新的遊戲產品,包括《變形金剛》、《文明 Online》 、 《無盡 世界》以及數個處於不同開發階段的未公佈新遊戲產品,當中《無盡世界》自推出市場以來,就獲 得近 80%的玩家好評,並入選了 Steam 二零一九年度最佳遊戲(最熱新品) 。報告期內,集團亦新 推出一款放置類角色扮演遊戲《放置大魔王》,產品雖然仍在搶先體驗階段及正在不斷地優化,但 其已得到近 90%的玩家好評。集團在輕度/中度遊戲領域的投入將加快其新遊戲的上線時間表,在 短期內縮短遊戲研發投資的回報週期,可望成為新的收入和利潤增長點。



集團亦定期審查各項目的研發進展,優化專案的人力及經濟資源投資,實現產出最大化。於報告期 內,集團雖然暫停開發一款原創免費網遊的研發工作,但此舉有利集團可在新遊戲研發方面投入更 多精力和資源,力求在未來兩年內打造出一個豐富且高品質的產品組合,從以減少集團收入的波動 並使其更具規模。



展望 集團擁有通曉中西方遊戲市場的卓見、具備 AAA 級別遊戲的研發能力、全球化的佈局和連接,即 使面對突如其來的疫情,亦無礙旗下各團隊於疫情間持續打造高品質的工作成果,推出更多高品質 新遊戲,豐富集團產品線。未來,集團將專注開發及發行面向全球市場的精品遊戲,務求提升集團 的盈利能力,為股東帶來更好的投資回報。



許主席總結:「一直以來,集團成功乃源自其與眾不同及強大的免費網遊開發及發行能力。未來, 集團將繼續採用中西合璧的設計與開發理念,持續投入資源開發新遊戲,旨在打造新的 AAA 級品 質的遊戲產品,為集團建立出一個豐富高質的產品組合。集團相信在開發和發行面向全球市場的 精品遊戲的戰略、出色的研發能力及全球化的佈局和團隊努力的加持下,樂遊將迎來更豐碩的成果。」



關於樂遊科技控股有限公司

樂遊科技控股有限公司(1089.HK)主要從事個人電腦和電視視頻遊戲的開發和發行,同時也是全 球多人在線免費遊戲市場的領導者,在世界各地擁有及投資於多個國際知名的AAA遊戲開發工作 室,其中包括Digital Extremes和Splash Damage等,在全球成功發行多款備受好評的多人在線免 費遊戲。旗艦產品《Warframe》上線逾七年以來,用戶數目和遊戲時長在遊戲平台Steam穩居全網 排名前十,並獲得玩家約91%的好評率。除了不斷更新運營中的遊戲產品,樂遊科技亦持續投入資 源開發其他產品,逐步豐富新產品線,如《文明Online》、《變形金剛》及《魔戒》。



有關更多資料,請瀏覽:http://leyoutech.com.hk/



