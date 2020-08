Friday, 21 August 2020, 20:38 HKT/SGT Share: 銀城生活服務公佈2020年中期業績 收益同比提升39.1%至約人民幣4.2億元

期內溢利大幅提升182.1%至約人民幣2,992萬元

在管面積增加65.2% 合約面積增加36.1%

延續快速增長態勢 規模與業績齊升



香港, 2020年8月21日 - (亞太商訊) - 8月20日,中國江蘇省南京市物業管理服務龍頭企業銀城生活服務有限公司(「銀城生活服務」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」,股份代號:1922),公佈其截至2020年6月30日止六個月(期內)之中期業績。



(從左至右:財務總監吳建偉先生、執行董事兼總裁李春玲先生、董事會主席兼非執行董事謝晨光先生、非執行董事黃清平先生及執行董事兼副總裁黃雪梅女士)



2020年作為銀城生活的上市元年,上半年業績增長強勁,收入、淨利潤、毛利率、規模等多項核心業績指標表現出色,期內在管面積突破3000萬方,綜合實力躋身百強TOP24。銀城生活始終踐行「善愛生活」的服務理念,堅持品質為先,不斷拓寬服務外延,致力成為城市發展的共建者和見證者。



核心指標穩健增長 盈利能力未來可期

收益增加39.1% 期內溢利大幅提升182.1%



期內,集團錄得總收益416.9百萬元(人民幣,下同),較去年同期的299.7百萬元增加39.1%。其中,提供物業管理服務的收益達至336.3百萬元,較去年同期240.6百萬元增加39.8%,佔總收入的80.7%;來自生活社區增值服務的收益達至80.5百萬元,較去年同期59.0百萬元增加36.4%,佔總收入的19.3%。期內溢利為29.9百萬元,同比大幅增加182.1%,若較2019年同期扣除上市開支前溢利約16.8百萬元則增長78.0%。淨利潤率為7.2%,同比提升3.7個百分點。毛利則同比增加56.1%至81.5百萬元,毛利率為19.5%,同比提升2.1個百分點。



規模持續增長 服務客戶逾百萬

在管建築面積同比大幅提升65.2%首次突破三千萬



銀城生活服務是總部位於南京、深耕長三角經濟帶的區域型物管頭部企業,目前已將業務佈局擴大到江蘇省及長三角多個核心城市,期內進一步拓展至江蘇省宿遷及鹽城。截至2020年6月30日,集團業務涵蓋中國16個城市,管理307項物業(同比增長50.5%),包括142項住宅物業及165項非住宅物業,服務超過190,000戶家庭,覆蓋超過100萬名客戶。



憑藉在長三角地區良好的口碑、值得信賴的品牌形象及過硬的運營實力,集團業務近年發展迅速,新接管面積穩步增長。集團一方面以優質的服務贏得原有客戶信賴,期內續約率為約92.9%;一方面積極拓展新客戶,期內,由客戶直接委聘、收購物業管理公司及贏得公開招標三種渠道,獲得新項目68個。



截至2020 年6 月30日,集團簽約建築面積為約37.3百萬平方米,同比增長約36.1%。集團在管建築面積首次突破三千萬,達到約33.7百萬平方米,同比大幅提升65.2%。



業務組合豐富 非住宅業務佔比提升

非住宅在管面積增加,進一步拉動整體毛利率水平



住宅與非住宅在管面積分別佔集團總在管建築面積約77.4% 和22.6%,其中非住宅在管面積較去年同期大幅增加約89.9%到約7.6百萬平方米, 由此顯示出集團擴大非住宅項目的戰略已有效實施並取得初步成效。尤其是集團於今年三月通過完成併購匯仁恒安進入醫院物管領域,不但豐富了非住宅業務組合、提升了集團的專業服務能力,亦彰顯了其併購整合能力,為集團將來在非住宅板塊的進一步擴展提供經驗。非住宅產品的毛利率較住宅為高,未來也將有利於進一步拉動公司整體毛利率水平。



持續提升外拓能力 市場化戰略取得飛躍性進展



作為一家具有鮮明市場化特色的物業管理企業,集團始終堅持在獲得「銀城系」穩定項目來源的同時,努力爭取更多來自市場的份額。截至2020年6月30日,集團來自協力廠商地產開發商的在管面積佔比首次突破八成,達到約81.8%,同比增長約68.9%。運營能力是一個企業的核心競爭力和自我打造的護城河,這代表市場對銀城生活服務品牌及運營能力的認可。



綜合實力獲業界認可 躋身物業百強TOP24



2020年,銀城生活憑藉跨越性增長的管理規模、行業領先的服務品質、良好的客戶口碑及業務發展,再次贏得業界高度認可。所獲榮譽涵蓋中國物業服務百強企業第24位、中國物業服務行業市場化運營領先企業、中國上市物業服務投資價值優秀企業等。



積極承擔社會責任 堅守疫情防控第一線



2020年上半年,舉國抗疫,中國物業管理行業迎來了前所未有的社會關注及發展契機,優質的品牌企業在這個關鍵時期都扮演著關鍵角色,疫情更成為了物業管理行業的試金石。「治療的一線是醫院,防疫一線是物業」,行業的價值得以凸顯,業主對物業管理的價值感知、滿意度大幅提升,對能夠提供優質服務、專業服務的品牌物業服務企業的需求同步提升。



疫情期間,以長三角為主戰場的銀城生活不僅全方位展開高效和專業的防疫工作,更緊緊圍繞業主的居家服務需求,開展了大量到家服務,受到了業主的認可和歡迎,進一步鞏固了銀城生活區域頭部企業的行業地位。



銀城生活服務主席謝晨光先生表示:「展望未來,物業管理行業正處於快速增長黃金發展期,行業前景備受肯定。本集團將繼續以市場拓展為主導、收併購相結合的方式擴大集團的業務規模、拓寬社區增值服務範疇、維持良好的口碑及客戶滿意度,實現穩中有進,同時在注重人才的激勵與培養、嚴格控制成本等方面多管齊下,提升盈利能力,為股東帶來更豐厚回報。」



今天銀城生活服務舉行了2020年中期業績發佈會。發佈會於南京現場及線上同步進行,吸引逾250位基金、分析師及媒體參與。公司管理層對中期業績進行了詳細介紹,並解答與會人員的踴躍提問。







