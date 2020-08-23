Friday, 21 August 2020, 15:31 HKT/SGT Share: 銀城國際公佈2020年中期業績 溢利大幅增長517.7%至近人民幣3億元

毛利上升58.6%至逾人民幣7億元

均衡協調長三角佈局

綜合運營能力持續提升



香港, 2020年8月21日 - (亞太商訊) - 銀城國際控股有限公司（1902.HK）（穆迪B2穩定／聯合國際B+穩定）公佈其截至2020年6月30日止六個月(「期內」)之未經審核中期業績。



(從左至右： 財務資金中心資深總經理胡壯先生、執行董事兼副總裁朱力先生、董事會主席兼非執行董事黃清平先生、執行董事兼總裁馬保華先生、執行董事兼副總裁、首席財務官邵磊女士)



期內，集團錄得收益約人民幣45.54億元，較去年同期增長約21.8%。集團毛利約為人民幣7.13億元，較去年同期增加58.6%，毛利率較去年同期增長約3.7個百分點至約15.7%，增長主要是由於期內交付具有較高毛利的項目。集團期內溢利按年大幅增加約517.7%至約人民幣3.00億元，淨利率按年增加約5.3個百分點至約6.6%，主要是由於期內銷售雲台天境、鉑悅源墅、江山御等物業產生收益增加、應佔合營企業及聯營公司收益增加，以及銷售及分銷開支、行政開支及增值稅撥備減少。



深耕長三角發展策略 進一步邁進五大區域市場



銀城國際堅持「立足南京，深耕長三角，輻射都市圈」的發展策略，持續將業務從南京擴張到長三角經濟快速發展的10座核心熱點城市，包括南京、無錫、杭州、蘇州、溫州、鎮江、馬鞍山、徐州、合肥及台州。期內，集團進一步深耕南京、蘇南、浙江、淮海、安徽五大區域市場，2020年上半年，集團更首次進軍溫州及常熟，並取得2塊共計建築面積超過15萬平方米的住宅地塊，在長三角佈局更趨均衡協調。



期內，集團合共取得6塊優質地塊，主要位於杭州、合肥、溫州等長三角區域熱點核心城市，以供未來之長期穩定發展。於2020年6月30日，集團總土地儲備建築面積超過550萬平方米，其中集團應佔權益土地儲備建築面積約430萬平方米。近年，集團持續關注區內的收併購和產城融合機會，截至目前已積累了東方頤年健康產業園、溧水空港會展小鎮和南京創新型經濟產業總部集聚區等項目經驗。



截至2020年6月30日止六個月，集團錄得合約銷售金額約人民幣61.23億元，合約銷售面積約336,334平方米。受惠於期內開盤項目的平均售價較高，合約平均售價同比增長18.2%至約人民幣18,205元/每平方米。合約銷售中超過6成來自南京，該地區銷售均價更達人民幣21,689元/每平方米，同比增長31.7%。銷售物業確認的收益按年增加約21.0%至約人民幣45.22億元，已確認平均售價約為人民幣17,550元/每平方米。期內，集團積極主動應對COVID-19疫情所帶來的挑戰，及時調整推盤節奏及採用多種渠道推進業務，包括通過在新媒體的網絡直播、應用小程式進行「雲看房」、「雲銷售」、「雲交付」等，在為業主帶來便利的同時，培養在線化的蓄客和數字化引流能力。同時，得益於集團良好的品牌形象和市場的高認可度，集團於6月份進行多個住宅項目開盤，包括青雲府、悅見山等項目僅開盤當天就取得近八成去化率的好成績。



品牌及開發運營實力逐步提升 榮獲資本市場認可



集團多年深耕長三角房地產市場積累的良好的品牌及開發運營實力逐步取得資本市場的認可。2020年5月，集團相繼獲得穆迪投資者服務公司授予的「B2」評級及聯合評級國際有限公司授予的「B+」評級，展望均為「穩定」，不僅體現了資本市場對集團的肯定，亦有助集團進一步拓展融資渠道，優化財務結構，提升海外融資能力。繼2019年年底成功發行1億美元私募債，集團於今年6月首次成功發行公募美元債，並獲得最高超額兩倍認購，充分反映市場對集團綜合實力和財務狀況的認可。



集團亦於期內屢獲殊榮，包括榮膺「2020中國房地產百強企業」、「2020中國特色地產運營優秀企業」、「2020中國上市房企百強」等。此外，集團「原溪」住宅項目榮獲ICONIC德國標誌性創新建築設計獎，顯示權威機構和行業專家對集團及其項目之肯定。



提升綜合開發運營能力 打造核心競爭力



銀城國際控股有限公司主席黃清平先生表示：「目前，市場仍處於恢復期，疫情的不確定性尚存；集團對下半年的房地產市場保持謹慎樂觀。下半年，在行業整體去化承壓之下，我們將在保持高質量的前提下，因應市場快速調整銷售策略，把握市場視窗期，將『促銷售、抓回款』作為重要目標。我們將持續深耕長三角區域和看好南京、杭州等核心城市，通過招拍掛、談合作、收併購等多種路徑拓展項目，實現公司規模快速提升。與此同時，集團亦藉著與當地富有經驗的開發商合作，共同開發項目，以發揮各自優勢、降低風險，達致雙贏。



未來，集團將從投融資、開發業務、銷售以及內部管理四方面提升綜合開發運營能力，打造核心競爭力，實現項目效益及效率的雙重提升，將集團特色的業務協同發展的效率真正發揮出來。在國內外不明朗經濟的大環境下，銀城國際將保持戰略定力，遵循長期發展戰略，提升各方面能力，以躋身區域龍頭房企為目標，致力為股東爭取豐厚回報。」



今天，銀城國際於南京舉行2020年中期業績發佈會，吸引超過200位基金、分析師及媒體參與。公司管理層對業績進行了詳細講解，並解答與會人員的踴躍提問。







Aug 21, 2020, 15:31 HKT/SGT

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