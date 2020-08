Friday, 21 August 2020, 09:41 HKT/SGT Share:

來源 艾德韋宣集團控股有限公司 上海雙創投資中心與艾德韋宣正式簽約 助力國內文創產業發展,發掘文創商業發展潛力

香港, 2020年8月21日 - (亞太商訊) - 大中華整合營銷集團 – 艾德韋宣集團控股有限公司(「艾德韋宣」或本「公司」,連同附屬公司總稱本「集團」,股份編號:9919)昨天正式與上海雙創投資中心 (「上海雙創」) 簽署合作協定,共同成立總金額為10億元人民幣的產業基金,完善投資、發展泛文化產業,如時尚、體育及娛樂產業、數字及創意行銷範疇,加強品牌及IP運營生態佈局。早前,上海雙創已入股艾德韋宣14.42%,成為其主要股東。



出席人員:閔行區副區長沈軍(左五)上海市委宣傳部主任劉海英(左四),艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀(右五),上海雙創總經理張賽美(左六),合夥人戴思元(右四),呂燕(右二)及其他雙創和艾德韋宣管理層



上海雙創總經理張賽美



艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀



呂燕時裝秀照片現場



從左到右依次:李宗翰,張歆藝,艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀,劉濤,晨風集團尹國新,馬伊琍



簽約儀式於上海雙創旗下上海虹橋基金小鎮舉行,上海市政府領導出席,就艾德韋宣於過去一直積極推動中國泛文化產業發展表示高度讚揚,並期望集團在與上海雙創合作後,將培育出更多成功的文創企業,為中國泛文化產業作出貢獻。



近年來,國家高度重視文化產業發展,把加快發展文化產業作為一項重要戰略任務。上海一直是國內文創產業發展的前沿陣地,近年來“文創圈”爆發出極強的吸引力,獨特的產業優勢、不斷優化的營商環境,培養出不少具潛力的優質新企業及人才。在政策的扶持下,文化產業已經成為上海國民經濟發展支柱性產業之一,是推動上海創新驅動發展、經濟轉型升級的重要動力。疫情期間,政府加大了對文化企業關心支持力度,出台多個保障措施和辦法,積極通過優化審批、資金扶持、金融支援、租金減免等方式降低企業負擔,提振文化產業發展信心,足見國家對此產業的重視。



上海雙創投資中心作為上海市人民政府發起設立的一家專注於戰略新興領域的基金及專案投資的創新投融資平台,肩負了引領上海創新轉型的歷史使命,以“市場化、專業化、國際化”為政策導向和運作原則設立百億級母基金扶持相關產業。



在發佈會中,上海雙創總經理張賽美女士表示中國擁有很多具有發展潛力的文創企業及人才,而艾德韋宣是國內少數既具國際視野又能深耕本地市場的品牌管理集團,與上海雙創投資及泛文化方面的產業資源相結合,真正可為這些本地文創企業提供支持,強強聯手培育優質文化領軍企業,把他們帶到國際舞台。



艾德韋宣集團控股有限公司是領先並快速增長的整合行銷提供商及品牌/IP運營管理方,專注在大中華區提供體驗行銷、數位行銷與品牌推廣及公共關係服務,於2020年1月16日在香港聯交所主機板上市。根據灼識諮詢報告,2018年,集團在大中華區高端及奢侈品牌市場的體驗行銷領域排名第一。近年,艾德韋宣在泛文化領域聚焦時尚體育娛樂等IP佈局。



艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生於是次發佈會上表示上海雙創投資中心和艾德韋宣的聯手正是為了助力中國泛文化產業的發展,一方面通過投資引入國際的頂級IP和成熟運營模式,另一方面孵化投資本土的泛文化內容提供商,以上海為中心打造未來能夠引領全球時尚文化風向的產業集團。



雙方共同表示,結合雙方的資源,未來有信心將圍繞艾德韋宣打造全球泛文化IP的全產業鏈集群,利用資本的力量賦能產業,幫助中國本土優秀的人才打造屬於中國的內容IP,進一步滿足中國人民對於美好生活日益增長的需求,相信中國本土的內容最終將走向世界,引領世界的腳步。



發佈會後,艾德韋宣更是與國際超模及服裝設計師呂燕的個人設計師品牌COMME MOI聯手呈獻時裝秀,為此次合作拉開了盛大的序幕。



關於艾德韋宣集團控股有限公司

艾德韋宣集團控股有限公司是領先並快速增長的整合行銷提供商及品牌/IP運營管理商,專注在大中華區提供體驗行銷、數字行銷與品牌推廣及公共關係服務,於2020年1月16日在香港聯交所主機板上市。根據灼識諮詢報告,2018年,集團在大中華區高端及奢侈品牌市場的體驗營銷領域排名第一。近年,艾德韋宣專注于開拓體育與娛樂IP領域,自2016年起經營體育市場的IP拓展業務,分別與西甲聯賽及阿莫里體育組織訂立IP合作協定,獲授予使用西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌在中國舉辦授權活動的獨家權利,及涉及行銷、贊助、商品推廣及其他用途的權利。2017年,集團亦與Stufish Productions成立斯達菲亞洲,以進軍娛樂IP拓展業務。



關於上海雙創投資中心

上海雙創投資中心是上海市人民政府發起設立的一家專注戰略新興領域的基金及專案投資的創新投融資平臺,它肩負了引領上海創新轉型的歷史使命,以“市場化、專業化、國際化”為政策導向和運作原則設立百億級母基金,撬動更多的社會資本進入創業投資領域,引導資本合理流動,加大對早中期企業、產業鏈和產業群的支持力度。截至目前,上海雙創管理的各類基金規模超過500 億元人民幣,各基金累計參與投資了近千家創新型企業和早期孵化項目,培育了如微盟集團、位元組跳動、北京君正、新文化、奇安信、上海綠能、上海市數位憑證認證中心等一大批具有自主智慧財產權的領軍企業。上海雙創有四大投資策略,其中一項為以文娛宣發為切入點的泛文化產業。







