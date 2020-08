冠君產業信託公布2020年中期業績

Thursday, 20 August 2020, 20:30 HKT/SGT Share:

中期業績受零售市道轉弱影響

果斷迅速及靈活應對新常態



香港, 2020年8月20日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(股份代號:2778)公布截至2020年6月30日止的中期業績。



冠君產業信託行政總裁王家琦女士



冠君產業信託投資及投資者關係總監陸嘉萍女士



概覽

2020年上半年新型冠狀病毒疫情肆虐,令環球經濟停滯不前,為各行各業帶來前所未見的挑戰。各項限制社交距離及出入境管制措施令經濟活動大幅放緩,旅遊業更陷於停頓。受疲弱的市場氣氛影響,信託的基本租金錄得輕微升幅,而分成租金大幅減低。因此,本信託期內可分派收入下跌7.5%至8.04億港元(2019年:8.69億港元),而每基金單位分派則減少7.7%至0.1229港元(2019年:0.1332港元)。



花園道三號

受疫情影響,中環寫字樓市場的租務活動和需求均見低迷。儘管市場環境嚴峻,花園道三號在2020年上半年的續租租金仍見上升,推動租金收益增加至7.70億港元(2019年:7.38億港元)。該物業的現收租金由2019年12月31日的每平方尺107.8港元,上升至2020年6月30日的每平方尺109.5港元(按可出租面積計算)。於2020年6月30日的出租率為90.2%。



朗豪坊辦公樓

朗豪坊辦公樓六成租戶從事生活時尚行業,這些租戶因政府收緊社交距離措施而被強制暫停營業。該物業的租金收益總額增長4.8%至1.94億港元(2019年:1.85億港元),主要因為部分租約於疫情爆發前簽訂,令續租租金得以上調。於2020年6月30日,現收租金微升至每平方呎47.1港元(按建築面積計算),出租率則繼續處於97.8%的高水平。



朗豪坊商場

自一月底爆發新型冠狀病毒疫情以來,香港零售市道陷入寒冬。由於零售分成租金萎縮,租金收益總額下跌20.6%至3.78億港元。我們的租賃策略仍以保持高出租率為主,故此商場於2020年6月30日仍能保持悉數租出的狀態。



融資

本信託繼續採取積極主動的債務管理措施。由於前景未見明朗,我們已開拓更多元的資金來源,加強本信託的財務靈活性。我們於2020年上半年發行總額3.00億美元的十年中期票據,並訂立了總額20億港元的備用銀行融資。



分派

受疲弱的市場氣氛影響,本信託期內可分派收入下跌7.5%至8.04億港元(2019年:8.69億港元),而每基金單位分派則減少7.7%至0.1229港元(2019年:0.1332港元)。按2020年6月30日的基金單位收市價4.03港元計算,相當於年度分派率6.4%。



展望

展望今年下半年前景黯淡,經濟活動或因新型冠狀病毒繼續在全球和本地擴散而受壓。此外,地緣政治緊張及本地經濟狀況惡化亦可能再次打擊租戶的業務。



為應對新常態,我們開設網上商店發售商場零售租戶及辦公樓生活時尚行業租戶的折上折優惠現金券。我們又為花園道三號和朗豪坊辦公樓推出創新的虛擬導覽服務,以便潛在的海外租戶遙距參觀我們的物業。



我們將繼續以審慎的態度為基金單位持有人物色具有長遠增長潛力的投資機會,並竭力與租戶和持份者追求長遠可持續發展,攜手共渡時艱。



有關冠君產業信託 ﹝股份代號:2778﹞

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業,總樓面面積達293萬平方呎,分別座落於維港兩岸。



網站:www.championreit.com









