Thursday, 20 August 2020, 20:01 HKT/SGT Share: 滙景控股2020年中期業績 純利大幅上升43.4% 合約銷售額達人民幣24.47億元再創新高

香港, 2020年8月20日 - (亞太商訊) - 立足大灣區的中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股有限公司（「滙景控股」或「集團」﹔股份代號﹕9968）公佈於2020年1月16日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市後首個中期業績。



業績亮點：

- 2020年上半年合約銷售(包括合資企業合約銷售)額約為人民幣24.47億元，同比增長約53.1%

- 收益同比增加73.0%至約人民幣22.77億元

- 純利同比大幅上升43.4%，達約人民幣3.06億元，純利率達13.4%

- 毛利為人民幣8.77億元，同比增長28.4%；毛利率達38.5%

- 優質土地儲備充裕，總建築面積達263萬平方米1

- 財務穩健，淨負債率為26.5%



合約銷售再破新高 保持業績穩步提升



截至2020年6月30日止六個月（「本期間」），集團憑藉在大灣區的戰略性佈局、優質的物業及專業的服務，業績得以在逆巿之中持續增長，錄得總收益約人民幣22.77億元，同比增長約73.0%，主要來自物業銷售，其次來自投資物業租賃。毛利約為人民幣8.77億元，同比增長28.4%；毛利率則為38.5%。期內，集團的純利同比大幅上升43.4%，至約為人民幣3.06億元；純利率保持在約13.4%。每股基本盈利為人民幣0.06元。董事會決定不宣派中期股息。



滙景控股行政總裁及執行董事倫照明先生表示：「2020年可說是充滿挑戰和機遇的一年。雖然面對瞬息萬變的市場環境，但在內地政府堅持『房住不炒』的原則推動房地產市場監管下，行業整體平穩發展。集團在上市後憑藉自身優勢及有利的調控政策，繼續深化大灣區的業務佈局策略以迎合市場變化，令業績持續向好，其中合約銷售更再創歷史新高。」



立足於大灣區 物業銷售發展持續



集團於期內繼續實行穩健發展的大方向，堅持「立足大灣區」的使命，深耕東莞並佈局華南、華中及華東地區城市群，不斷優化自身業務組合和資本結構，把握房地產市場穩定發展趨勢。期內，集團物業銷售收入同比增長73.1%至約人民幣22.76億元，已交付建築面積約238,917平方米，較上年增長約83.1%，平均售價約為每平方米人民幣9,526元。



積極擴增土地儲備 把握城市更新發展潛力



於2020年6月30日，集團的土地儲備總建築面積達263萬平方米，17個項目及5塊土地位於大灣區、長三角城市群及長江中游城市群的5個城市包括東莞、河源、合肥、衡陽及長沙。憑藉對大灣區、長三角城市群及長江中游城市群房地產市場的深刻理解以及對目標城市的深入研究，積極擴增土地儲備將有力保障和支持集團未來更加均衡、穩健的發展。



城市更新項目方面，回顧期內，集團正進行3個城市更新項目的後期工作及完成土地收購程序；另成功取得7個東莞市項目的前期服務商（土地面積約156萬平方米）；及推進另外8個城市更新項目（土地面積約38萬平方米）。集團會繼續把握城市發展機遇，選擇並收購具有戰略性區位優勢的土地，並深化城市更新項目佈局，致力成為大灣區城市更新領域中領先的發展商。



財務發展穩健向上 資金流動性望改善



集團的財務穩健，回顧期內總資產達人民幣89.73億元，淨負債率為26.5%，同比大幅改善，而現金及銀行結餘總額約為人民幣11.15億元（2019年12月31日：人民幣7.29億元）。未來，集團將通過經營活動所得現金、銀行融資以及上市的所得款項淨額來進一步改善資本債務結構，降低融資成本。集團亦將持續加強現金流管理，加快回款，提高資金周轉率。



未來策略﹕心系未來，攜手成長



滙景控股行政總裁及執行董事倫照明先生表示﹕「新冠肺炎疫情將對國內房地產市場造成短期衝擊，集團採取審慎積極的態度，應對疫情發展趨勢及做好運營工作調整，及時調整營銷計劃和策略，隨著疫情有所緩和，我們相信未來市場成交將會逐步回升，有助帶動集團的業績表現。展望未來，集團將秉承『心系未來，攜手成長』，在深耕大灣區的基礎上，逐步佈局長三角城市群及長江中游城市群等高增長潛力區域。憑藉穩定的業務增長、充足的土地儲蓄、穩健的投資策略及積極的銷售運營，集團有信心可提升銷售額及綜合競爭力，為股東帶來持續的回報。」





Aug 20, 2020, 20:01 HKT/SGT

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