來源 百盛商業集團有限公司 百盛公佈截至二零二零年六月三十日止之中期業績

香港, 2020年8月20日 - (亞太商訊) - 中國領先的時尚生活概念連鎖零售商百盛商業集團有限公司(「百盛」或「公司」,聯同其附屬公司統稱為「本集團」;港交所股份代號:3368.HK),於今天公佈其截至二零二零年六月三十日止(「回顧期內」)之中期業績。



於回顧期內,全球經濟環境存在眾多不穩定因素,全球及中國經濟亦持續受壓。本集團錄得銷售所得款項總額(「銷售所得款項總額」)人民幣4,896.3百萬元(含增值稅),較二零一九年同期下降34.7%。銷售所得款項總額的下降主要歸因於同店銷售的下降。同店銷售(「同店銷售」)於回顧期內下降31.4%,主要由於中國經濟的持續放緩,以及受到COVID-19疫情的影響。於回顧期內,本集團錄得經營利潤為人民幣97.2百萬元,較去年同期下降72.8%。本集團的部分百貨店亦不可避免地受到有關防止COVID-19措施的影響,令上半年整體業績表現較去年同期遜色。本集團已實施了多項成本控制措施及繼續開拓多種營運模式,進一步促進收入來源多樣化,實現長期及可持續的發展。



以靈活多元的策略 積極拓展百盛版圖



一直以來,面對零售市場的不斷變化以及日益激烈的市場競爭,百盛堅持變革創新,以靈活、多元化的市場佈局策略,積極拓展零售業務版圖。本集團相信,透過「一市多店」以及市場定位差異化的策略,對百盛百貨店的佈局進行有效規劃,能夠使百盛各店覆蓋到更多不同消費層次、不同消費習慣的顧客,助力本集團贏得更多市場份額。



於二零二零年一月,本集團在江西省南昌市開設了一家新的百盛門店——南昌八一館店,该門店聯同僅一路之隔的南昌中山路店,透過兩家門店的市場定位差異化,產生協同效應,充分體現了本集團在推動多元化零售、戰略性佈局市場的強大優勢。



於二零二零年六月,本集團透過間接全資附屬公司南寧柏聯百盛商業有限公司與梧州市三祺投資有限公司簽訂租賃協議,租用梧州市長洲區陽光壹佰三祺城地上第一層至第四層,以開設新的百盛門店。梧州三祺百盛將會作為本集團在廣西壯族自治區的第四家門店,並計劃於來年投入服務。梧州三祺百盛的籌劃符合本集團在廣西壯族自治區的發展戰略,預計該店投入服務後將有助本集團進一步拓展在該區域的業務版圖。



此外,本集團在山西省大同市的第二家百貨店預計在二零二零年第三季正式投入服務,該店將以「百貨店暨商場綜合體」的方式營運,使物業的零售組合更多元化。而位於貴州省銅仁市百貨店的籌備工作亦正全速進行,預計將在二零二零年第三季開業。



除了擴張集團自身的門店外,集團亦積極物色新的業務夥伴,以強強聯合的方式拓展百盛品牌。於二零二零年三月,集團與江蘇省蘇州市知名商業品牌津津長發集團合作,對擁有二十五年曆史、位於蘇州市姑蘇區核心商圈的蘇州長發商廈進行全面升級改造。該項目預計於二零二零年第四季以「百盛長發匯」的全新面貌亮相,將融合領先的時尚生活零售概念以及蘇式生活體驗,以滿足不同消費群體的需求。是次與津津長發集團攜手合作,標誌著本集團正式進軍蘇州市核心市場。本集團相信,憑藉雙方在商業零售、市場口碑的強大優勢,將有望把「百盛長發匯」打造成為姑蘇區「商業 · 旅遊 · 文化」的新標杆。



多元業務組合 推動集團可持續發展



本集團深信,百貨零售業的成功及長遠持續發展,除了有賴於靈活有效的商業佈局外,更離不開優秀的產品質素及優質的服務水平。因為,多年來,百盛一直致力透過多樣化的商品組合及不斷優化的零售消費體驗,持續吸引新舊顧客。為此,回顧期內,本集團積極擴充商品種類,以多元化的優質產品滿足更多顧客的消費需求。



另外,在擴充商品種類方面,自從百盛開拓快時尚與美妝板塊以來,本集團透過洞察年輕一代的消費習慣及喜好,對兩大業務板塊實施針對性的發展策略,包括引進更多的國際美妝品牌、及推行多渠道運營模式等策略,令兩大板塊穩步發展,並不斷贏得更多客戶的青睞。尤其是美妝板塊業務,儘管在COVID-19疫情期間無可避免受到一定的影響,但本集團及時調整業務策略,令該板塊的銷售額在疫情後迅速恢復增長。本集團靈活運用“O2O新零售戰略”,融合線上線下銷售渠道,包括推動各美妝店通過網絡直播等線上渠道,帶動線下銷售增長,其中,本集團的Parkson Beauty概念店亦錄得穩定的業務增長。未來,集團將繼續透過不同的市場推廣活動,提升品牌形象和知名度,逐步擴大快時尚與美妝這兩大板塊的市場份額。



為更有效地利用資源,本集團自二零一九年下半年開始對位於北京的復興門百盛店進行調整,計劃把自持物業的北樓轉型成為辦公樓出租。回顧期內,本集團繼續推進該改造項目,並預計在二零二零年年底與辦公樓租戶簽訂租約意向協議,預期在二零二一年第一季度完成該項目的改造。就地理位置而言,北京復興門百盛店位於北京市中心,坐落北京金融街,四周辦公樓林立。本集團相信,復與門北樓作為北京金融街的一部分,能夠滿足該區域眾多的辦公室租賃需求,有望為本集團帶來穩定的租金收入。



加強線上和社交網絡渠道服務 提升客戶體驗



隨著互聯網技術發展,以及零售業態的加速革新,零售業“線上+線下”互通的新模式備受各大零售商的青睞。尤其是在COVID-19疫情影響下,線下消費無疑受到重大衝擊,但從另一方面加速了線上零售的發展。根據中國國家統計局日前發佈的資料顯示,二零二零年首六個月,全國實物商品網上零售額同比增長14.3%,占社會消費品零售總額的比重達到了25.2%。



作為中國領先的時尚生活概念零售商,本集團亦努力把握電子商貿帶來的新契機,完善線上線下互通的新銷售模式。為此,本集團推出了各種刺激購物的措施,以線上渠道推動線下零售業務增長,包括運用百盛的官方微信公眾號和移動購物小程式積極開展促銷活動,調動顧客消費的積極性;同時借此機會吸引更多顧客親臨百盛門店,以提升購物體驗。



百盛管理層表示:「近年來,中國整體消費向優質服務消費升級,線下消費向線上線下結合消費升級。因此,我們相信,零售消費仍是中國經濟的主要增長動力之一。此外,隨著中國政府對疫情的有效控制,以及逐步推行多項鼓勵企業生產復工、刺激居民消費等措施,零售市場逐步回暖、居民外出消費的意欲亦逐漸回升。有見及此,我們對下半年的整體零售市場前景保持樂觀。」



「我們將繼續於繼續完善零售門店產品組合,務求為顧客提供更具實力的優質產品系列。同時,本集團將加強線上推廣以吸引更多顧客到線下門店消費。為此,我們將大力發展“O2O新零售戰略”及落地項目,加強線上線下零售體驗的融合,透過新社交媒體網絡、VIP会员关系管理营销項目及個性化客戶服務,以滿足零售行業變化及市場需求,抓緊商機。此外,面對宏觀經濟的不穩定性,本集團正積極物色不同的業務夥伴,合作開拓新商機,務求令本集團的業務組合更多元化,以鞏固百盛作為中國領先的時尚生活概念零售商的地位。憑藉本集團在中國零售市場提供的優質服務、多元化的產品組合、多元業態的互相結合的創新業務模式,我們必定將能在具挑戰性的大環境當中取得穩定表現,為股東創造長遠價值。」



關於百盛商業集團有限公司



百盛商業集團有限公司(「百盛」)為一家中國國內領導時尚生活概念的連鎖零售商。截至二零二零年六月三十日,本集團在28個城市運營管理39家百盛門店(包括概念店「Parkson Beauty」)、1家金獅廣場、2家百盛優客城市廣場、超市、服飾及餐飲門店。



百盛在中國擁有超過二十年零售經驗,相當瞭解市場發展及顧客需求。為迎合年輕及不斷增長的中至中高等收入富裕顧客的需求,百盛匯聚購物、餐飲及娛樂等元素,並綜合綫上綫下渠道,提供時尚生活概念的零售體驗。





