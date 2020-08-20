Thursday, 20 August 2020, 16:54 HKT/SGT Share: 研祥智能（2308.HK）9月15日召開股東大會投票通過H股私有化計劃

香港, 2020年8月20日 - (亞太商訊) - 中國內地特種計算器產品製造商研祥智能科技股份有限公司（「研祥智能」或「公司」；股票代碼：2308.HK）已發佈公告，定於2020年9月15日召開股東特別大會及H股類別股東大會，由獨立H股股東投票表決H股私有化決議案，相關綜合文件已上載至香港聯交所網站及寄發予H股股東。



公司將在9月15日（星期二）上午9時30分及上午10時正，於香港金鐘夏愨道18號海富中心一期24樓分別舉行股東特別大會及H股類別股東大會，審議及表決通過H股私有化決議案。公司的控股股東研祥高科技控股集團有限公司作為要約人，作出自願有條件現金收購要約（「H股要約」），以每股H股股份現金1.50港元（「要約價」）收購全部已發行H股。



非實名登記的H股股東如欲出席股東特別大會及H股類別大會的，須提前辦理登記手續，其過戶文件連同有關股票須最遲於2020年9月9日（星期三）下午4時30分前送交公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。



H股股東如接納H股要約，可根據綜合文件隨附接納表格上印備的指示填妥及簽署表格，並於2020年10月19日（星期一）下午4時正（即首個截止期限）或之前向公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司遞交。



公司為方便股東查詢，設置電話熱線 +852 38440120 / +86 10 65334545 {服務時間:星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午9時正至下午6時正} 及查詢電郵 enquiry@evoc.cn 供H股股東查詢。此外，公司與要約人聯合在2020年9月3日（星期四）中午12時及下午1時分別舉行普通話及廣東話的股東簡介電話會，以介紹和解釋在綜合文件所載的H股要約及退市相關的行政和程式事項。H股股東可在8月31日（星期一）之前通過公司的電話熱線或查詢電郵索取電話會議密碼。



股東說明會 -- 國語電話會

日期：2020年9月3日（星期四）

時間：中午12:00登記 (需要電話會議密碼*) 中午12:10正式開始

電話會議號碼：中國香港號碼: +852 3005 1355

中國內地號碼：400 810 8228 (只限中國內地打入)



*最遲於2020年8月31日（星期一）通過公司的電話熱線或查詢電郵索取電話會議密碼



股東說明會 -- 廣東話電話會

日期：2020年9月3日（星期四）

時間：下午1:00登記 (需要電話會議密碼*) 下午1:10正式開始

電話會議號碼：中國香港號碼: +852 2112 1888

中國內地號碼：4008 428 338 / 4006 786 766



*最遲於2020年8月31日（星期一）通過公司的電話熱線或查詢電郵索取電話會議密碼



公司的H股私有化計劃要成功需要達成多項條件，其中須包括：在股東特別大會及H股類別股東大會上，獲得親身投票及委任代表投票的獨立H股股東所持有的H股股份投票權的75%以上表決批准，以及反對票數不能超過獨立H股股東所持有的所有H股股份的投票權的10%；此外，於H股要約首個截止期限2020年10月19日（星期一）下午4時前公司接收到的H股要約接納，須達到全部獨立H股股東所持H股的至少90%。



這兩年來直至8月19日，研祥智能的H股收市價均未曾超越H股要約價1.50港元。對比2020年6月15日當日待發佈退市計劃公告而暫停買賣前的收市價每股0.91港元，H股要約價的溢價約64.8%；而對比緊接退市公告前的最後交易日(即2020年6月12日)前最後連續60個交易日(包括該天)的平均收市價每股H股約0.73港元，H股要約價的溢價約105.5%。



公司近日公佈的2020年中期業績顯示，收入同比下跌21.5%至約人民幣4.033億元，並轉盈為虧，公司擁有人應佔虧損約人民幣1,630萬元，每股基本虧損為人民幣0.013元。



對於公司的H股股東而言，H股要約提供了出售公司H股的套現良機，從而取得所得現金款項用於其他較高質的投資。當H股要約獲得所有獨立H股股東股權的90%或以上接受而成為有效接納及退市生效後，H股要約所提呈接納及承購的H股股款將於2020年11月25日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄予H股股東。



對於公司而言，計劃H股私有化及退市的主要原因是公司的前景與未來財務表現等存在不確定因素，引致投資者與公司的投資回報可能有不同的預期及要求，與公司的長遠發展計劃可能相異。因為受新冠肺炎疫情影響，中國內地的生產成本上升，原材料供應、生產及銷售時間表延誤，同時國外晶片(IC)的可獲取性和價格上漲的風險亦有所加劇，對公司產品的持續生產和技術創新構成較重大隱患。



要約人方面，其認為公司H股退市有助要約人整合與公司的業務，而免卻因為公司的香港聯交所上市地位而帶來的監管限制及相關責任相連的合規責任，而且私有化後可節省相關上市成本及開支。



要約人計劃公司將繼續現時的業務，亦不擬因H股要約而對公司的管理層或雇員作出任何重大變更。要約人並無意於私有化後向上海證券交易所或任何其他證券交易所申請准許公司股份上市。



在H股要約成為有效接納後，公司將根據上市規則申請H股從香港聯交所退市。假設退市獲接納，H股股份於香港聯交所的最後交易日為2020年11月10日（星期二），並於2020年11月17日（星期二）下午4時正（星期一）於香港聯交所自願退市。



研祥智能私有化重要時間表



日期 重要事件

19/08/2020 (三)：綜合文件的寄發日期及H股要約開始

31/08/2020 (一)：索取股東簡介電話會的會議密碼之最後日期

3/9/2020（四)：股東簡介電話會

- 中午12:00 - 普通話會議

- 下午1:00 - 廣東話會議

09/09/2020 (三) 下午4:30：遞交H股過戶檔以符合資格出席並於股東特別大會及/或H股類別大會上投票之最後時間

10/09/2020 (四)至15/09/2020 (二)：就確定獨立H股股東有權出席並於股東特別大會及/或H股類別大會上投票而暫停辦理股份過戶登記手續

14/09/2020 (一) 上午9:30：遞交股東特別大會代表委任表格之最後時間

14/09/2020 (一) 上午10:00 ：遞交H股類別大會代表委任表格之最後時間

15/09/2020 (二) 上午9:30：股東特別大會

15/09/2020 (二) 上午10:00：H股類別大會

15/09/2020 (二) 下午7:00或之前：宣佈股東特別大會及H股類別大會結果

16/09/2020 (三)：重新開始辦理股份過戶登記手續

19/10/2020 (一) 下午4:00：接納H股要約的首個截止期限





Aug 20, 2020, 16:54 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

