中國第八版新冠診療方案發佈 連花清瘟再獲推薦

香港, 2020年8月20日 - (亞太商訊) - 8月19日,中國國家衛健委與國家中醫藥管理局聯合發佈了《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第八版)》的通知。此版方案是在總結前期新冠肺炎診療經驗和參考世界衛生組織及其他國家診療指南基礎上,對診療方案進行修訂而成。從疫情發生以來,國家方案推薦中成藥治療新冠肺炎共有6版,每版方案都推薦連花清瘟膠囊(顆粒)用於醫學觀察期的治療。



6月7日,在國務院新聞辦公室發佈的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書中,充分肯定了中醫藥在新冠肺炎疫情防控和救治中的重要作用。指出中國全力救治患者、拯救生命,充分發揮中醫藥特色優勢,中醫藥參與救治確診病例的占比達到92%,湖北省確診病例中醫藥使用率和總有效率超過90%。以連花清瘟等“三藥三方”為代表的針對不同類型新冠肺炎的治療中成藥和方藥,臨床療效確切,有效降低了發病率、轉重率、病亡率,促進了核酸轉陰,提高了治癒率,加快了恢復期康復。



權威研究力證連花清瘟確切作用



疫情期間,連花清瘟被廣泛應用於新冠肺炎患者收治醫院。由鐘南山院士、李蘭娟院士、張伯禮院士等專家聯合20余家醫院共同參與的“中藥連花清瘟膠囊治療新型冠狀病毒肺炎前瞻性、隨機、對照、多中心臨床研究”結果,發表在國際植物醫學領域影響因數較高的雜誌《植物醫學》(影響因數4.18)。該研究從臨床應用角度研究發現,連花清瘟在常規治療基礎上對新型冠狀病毒肺炎的治療安全有效,可以明顯改善新型冠狀病毒肺炎患者的臨床症狀與臨床結局。



由廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室團隊基礎研究發現,連花清瘟對新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染引起的細胞病變具有良好的抑制作用,明顯抑制新型冠狀病毒活性,減少病毒含量,並具有抗炎活性,研究論文發表在國際藥理學界主流雜誌《藥理學研究》上。連花清瘟治療新冠肺炎相關研究成果相繼發表,不僅為中醫藥在這次疫情中的重大作用提供了有力的支撐,同時表明了國際對中國中藥防控新冠的認可和肯定。



正因為有大量確切的基礎實驗和臨床研究證據。4月12日,國家藥品監督管理局批准連花清瘟膠囊(顆粒)在原批准適應症的基礎上,增加治療“新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型”的新適應症。其中“功能主治”項增加“在新型冠狀病毒性肺炎的常規治療中,可用于輕型、普通型引起的發熱、咳嗽、乏力。”“用法用量”一項增加“新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型療程7-10天。”等內容。



連花清瘟助力國內外疫情防控



在此次疫情期間,湖北、廣州、浙江、山東、河北等二十多個省市陸續發佈的新冠肺炎防治方案中,也對連花清瘟膠囊(顆粒)進行了推薦。據統計,疫情期間,僅湖北省就有上百萬人次使用連花清瘟,並在火神山醫院、雷神山醫院及武漢所有方艙醫院中被廣泛使用。湖北省、黑龍江省等許多省市將連花清瘟膠囊(顆粒)作為儲備用藥,國家工業和資訊化部將其列為疫情防控重點保障物資清單中的醫療應急保障物資。



隨著國際新冠肺炎疫情的日益嚴重,作為國家推薦的中醫藥“三藥三方”代表,連花清瘟對新冠肺炎疫情的抑制和緩解作用也逐漸獲得了海內外的一致首肯。中國使領館向在外留學人員發放的健康包中,將連花清瘟膠囊作為抗疫藥品送給海外學子。



截止到目前,連花清瘟膠囊已在泰國、菲律賓、莫桑比克、羅馬尼亞和中國香港、澳門地區等十多個國家和地區獲得上市許可。新冠肺炎在全球暴發之後,連花清瘟膠囊國際市場的需求成倍增長,為全球疫情防控發揮了重要作用。



連花清瘟從2003年進入市場至今,已經獲得國家層面20餘次方案推薦,從甲型流感、乙型流感、禽流感到新型冠狀病毒性肺炎,在這十幾年我國發生的所有病毒傳染性重大公共衛生事件中,連花清瘟都獲得了治療方案推薦。曾先後被列入《流行性感冒診斷與治療指南》《人感染甲型H1N1流感診療方案》《乙型流感中醫藥防治方案》《人感染H7N9禽流感診療方案》《流行性感冒診療方案(2019年版)》《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第四至第八版)》等方案。連花清瘟膠囊的科研成果獲得了2011年度國家科技進步二等獎,這是其他同類藥物所不具備的優勢。每逢疫情防控,連花清瘟總能發揮重要作用,成為國內應對病毒傳染性公共衛生事件的代表性藥物,多次被選為政府儲備用藥。



