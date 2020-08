Wednesday, 19 August 2020, 17:41 HKT/SGT Share: 驢跡科技上榜福布斯亞洲2020年中小上市企業200強

香港, 2020年8月19日 - (亞太商訊) - 中國領先的在線電子導覽提供商──驢跡科技控股有限公司(「驢跡科技」或「公司」,股份代號:1745.HK),上榜福布斯亞洲2020年中小上市企業200強。该榜遴選了200家亞太地區表現優秀的中小上市企業,其中有56家中国企业上榜,包括驢跡科技、藥明生物(2269.HK)、中教控股(839.HK)、愛康醫療(1789.HK)等。



此次,福布斯亞洲旨在篩選出長期表現卓越的企業,其一共篩選了亞太地區1.8萬家年收入在1,000萬美元至10億美元之間的企業,最終200家企業成功入選榜單。綜合評分考慮到了企業在負債、銷售額、最近一財年和三個財年的每股收益增長,以及一年和五年股本平均回報率。



驢跡科技主營業務包括以在線電子導覽為主的一系列智慧旅遊產品,助力旅遊目的地推進智慧化服務進程,驢跡科技在線電子導覽提供手繪地圖、文字介紹、語音服務、即時導航等功能,遊客可得到更準確的服務和便捷的旅遊體驗。截至2019年底,公司開發了19,493個在線電子導覽,已覆蓋國內258個5A級景區和2,097個4A級旅遊景區。



隨著全球疫情防控形勢走向常態化,公司作為中國領先的在線電子導覽提供商,將充分發揮旗下在線電子導覽、VR、智慧景區管理服務系統等產品安全無接觸的屬性,協助旅遊目的地提升運營效率,助力中國旅遊業回暖復蘇。



關於驢跡科技控股有限公司

根據弗若斯特沙利文的資料,驢跡科技控股有限公司(「公司」)是中國最大的線上電子導覽提供商,以二零一八年的交易總額計,公司占線上電子導覽服務的市場份額為86.2%、占整體導覽服務的市場份額為0.4%,並占線上旅遊市場的市場份額為0.02%。截至二零一九年六月三十日,公司開發共12,913個線上電子導覽,包括2,086個覆蓋日本、南韓、澳洲、義大利等海外旅遊景區的線上電子導覽。截至同日,驢跡覆蓋了中國100%的AAAAA級旅遊景區。







